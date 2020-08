SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA). Nouvelles importantes à la maison San Sebastiano, Club napolitain qui disputera le championnat de promotion de Campanie la saison prochaine. L’association rossazzurro a en effet défini la nouveau directeur sportifsera Antonio Giuffredi pour consolider l’effectif et gérer les relations entre l’équipe et le club.

En attendant, des innovations importantes arrivent du marché, avec la définition de plusieurs achats utiles aussi bien pour le secteur jeunesse que pour la première équipe. Grâce à la contribution de Ciro Correale et du président de la nouvelle équipe San Giovanni, Ciro Formisano, trois autres jeunes prometteurs arrivent: Alessandro Livigni, Morra Ciro est Simiuolo Francesco, tous classe 04. De plus, le nouvel achat Emanuele Cennamo est déjà prêt pour la première équipe comme le reste du ’03 qui revendique déjà des expériences entre Promotion et Excellence malgré leur jeune âge. Enfin, la dernière greffe par ordre d’arrivée est Giovanni Frallicciardi, né en 1997 dans le secteur jeunesse de Naples, puis fait des expériences dans les rangs d’Internapoli et de Varèse.