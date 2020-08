Et cette fois aussi Maurizio Sarri a pris la parole. Encore une fois, cependant, il ne semble pas avoir dit la vérité, seulement la vérité, rien que la vérité. En revanche, ce n’était pas un procès dont il devait témoigner, la conférence de presse devant la Juventus-Lyon. En bas, il n’est même pas clair s’il était peu sincère ou simplement inconscient. Tout cela fait évidemment référence au point culminant de la dernière performance de l’entraîneur de la Juventus. Question: « Avez-vous déjà pensé que celui avec Lyon pourrait être le dernier match avec la Juve? ». Réponse: «Non, je pense qu’avec cette question nous donnons des amateurs à notre direction. Je pense que j’ai affaire à des managers de haut niveau qui ne font pas d’évaluations amateurs sur le dernier match ou sur un épisode. Nos managers auront déjà fait des évaluations: si l’évaluation est le changement ils le feront quel que soit le résultat de demain, si c’est la continuation d’une idée, ils feront une évaluation quel que soit le résultat de demain. Avec la question, vous dites qu’ils sont des fans et qu’ils ne font qu’une vague émotionnelle. » Après tout, ou du moins en partie, c’est aussi ce que Fabio avait dit à plus d’une occasion Guilde. Sauf qu’il n’est pas encore clair, peut-être même pas pour Sarri lui-même, si le fait de ne pas se laisser influencer par le seul match contre Lyon équivaut à un rejet ou une promotion en attendant la remise du bulletin.. Seulement vraiment ce n’est pas tout à fait le cas. Parce que tout dépend de la Ligue des champions l’avenir du duo Sarri-Juventus. LES RESULTATS – Il y a des jeux et des jeux, des résultats et des résultats. Certes, la direction de la Juventus a déjà repris quelques semaines pour l’intensifier ces derniers jours nouveau cycle de consultations avec les héritiers de Sarri. Certes, gagner le championnat économise l’équilibre sur toute la saison. Etc. Mais même si la Juve avait déjà décidé de confirmer Sarri, on ne peut pas croire qu’une élimination avec Lyon puisse passer dans la cavalerie avec un « essayons encore » sans un coup de feu, en effet une mauvaise élimination car contre Lyon même aux tirs au but ça ne pouvait pas être bon: on ne peut pas y croire justement parce qu’ils ne sont pas amateurs, en effet ces neuf dernières années ils se sont avérés les meilleurs. Mais même si la Juve avait déjà décidé de limoger Sarri, on ne peut pas croire qu’un voyage passionnant, peut-être gagnant, en Ligue des champions ne puisse également représenter que le dernier acte d’une histoire d’amour qui n’a jamais vraiment fleuri: vous ne pouvez pas y croire précisément parce qu’ils ne sont pas amateurs, au contraire au cours des neuf dernières années, ils se sont révélés les meilleurs. Ce n’est pas un record battu, remarquez, simplement l’analyse d’une saison infinie mais encore extrêmement longue, pour la Juve et pour Sarri. Contre Lyon, ce ne sera pas qu’un match, aller à Lisbonne, aucun match ne sera juste un match. Et ce n’est qu’à la fin que Sarri saura si cela sera confirmé ou non: il peut l’aimer ou non, mais c’est comme ça.