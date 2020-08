Accueillir à la Maison Savoie, qui retrouve le défenseur central expérimenté né en 1985, Luigi Manzo, déjà en biancoscudato dans le millésime 2013/14.

Le footballeur est de retour de 23 apparitions et un but dans le groupe H de Serie D avec le maillot de Tarente. Au cours de sa carrière, il compte plus de 400 apparitions en Serie D et 40 apparitions en Serie C recueillies avec le maillot Vibonese lors de la saison 16/17. Ci-dessous l’annonce du club biancoscudato et les paroles de Manzo après la signature:

Il suffit de dire son nom et son prénom pour ramener de bons souvenirs: Luigi Manzo est de retour à Torre Annunziata. Luigi Manzo est né à Nocera Inferiore en novembre 1985. Défenseur central avec des expériences importantes en Serie C et Serie D. À seulement dix-sept ans, lors de la saison 2002-2003, il a fait ses débuts en Serie D avec le maillot Pomigliano, avec lequel il a joué 6 apparitions.

L’année suivante, il a déménagé à Angri où, au cours des deux années 2003-2004 et 2004-2005, il a pris le terrain à 39 reprises. Un an à Sangiuseppese avant de revenir à Angri en tant que protagoniste. En trois ans, en effet, il a disputé plus de 90 apparitions. De la saison 2009-2010 au millésime 2011-2012, il porte les maillots de: Campobasso Calcio, Matera, Sant’Antonio Abate, Sapri, Valle Greganica et Vigor Trani.

Puis l’expérience à Gelbison lors de la saison 2012-2013, qui lui permet de passer l’année suivante au Savoy avec qui il a remporté le championnat, disputant 17 apparitions. Puis à nouveau Cavese et Pomigliano, avant de passer à Vibonese en décembre 2015. Avec les Calabres, il dispute 17 apparitions, obtenant une promotion en Serie C.

L’année suivante, il a pris le terrain en Lega Pro, toujours avec le maillot Vibonese, à 38 reprises, marquant également un but. Puis le transfert à Nocerina lors de la saison 2017-2018, où il a disputé 33 apparitions. Au cours des deux dernières saisons, le joueur a joué le premier avec le maillot de Mantoue, 32 apparitions, atteignant la deuxième place de la ligue dans le groupe B de Serie D. Puis avec Taranto, avant de revenir porter le maillot blanc.

Le défenseur central s’est exprimé sur les chaînes officielles du Club comme suit: «Je suis heureux d’être de retour car cette ville m’a tant donné en tant que joueur et en tant qu’homme. J’ai vécu des moments extraordinaires. Aujourd’hui, faire partie d’une société saine et sérieuse comme celle présidée par la famille Mazzamauro est un privilège. Quant à Monsieur Aronica, il ne peut y avoir que des avantages et des bénéfices compte tenu de son passé de défenseur. J’ai hâte de partir! « . Re… bienvenue Luigi!

ph États-Unis Savoie 1908