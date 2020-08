Barcelone a fait ses devoirs lors de la reprise de la Ligue des champions et s’est qualifié pour les Playoffs de Lisbonne grâce à une victoire 3-1 contre Naples au Camp Nou. Les Blaugrana ont joué une très bonne première mi-temps qui a suffi à leur donner les buts gagnants, et malgré une très mauvaise seconde mi-temps, les géants catalans ont terminé et affronteront le Bayern Munich la semaine prochaine.

PREMIÈRE MOITIÉ

Napoli a fait un début de match solide, dominant la possession et répondant bien au programme de pression élevé de Barcelone. Mais dès que la tête de Clément Lenglet sur corner d’Ivan Rakitic est passée à peine 10 minutes après le début du match, le Barça a pris le contrôle et a joué un très bon match avec et sans le ballon.

Le Barça n’avait pas la majorité de possession mais était toujours intense et décisif à chaque fois qu’il avait le ballon, et il l’a fait 2-0 grâce à un but incroyable de Lionel Messi: le capitaine a affronté trois défenseurs de Naples, a survécu à deux défis à l’intérieur du boîte et avait encore la force de rester sur sa forme et de boucler une beauté dans le coin inférieur.

Le Barça a fait 3-0 peu de temps après grâce à un centre de génie de Frenkie De Jong et à une finition intelligente de Messi, mais VAR a refusé le but d’un handball de Messi, ce qui était vraiment difficile à voir sous tous les angles montrés dans l’émission. .

L’équipe locale a continué d’attaquer et de faire pression, cependant, et Messi a obtenu un penalty après avoir couru à terre et finalement reçu un coup de pied à la cheville par Koulibaly. Luis Suárez a intensifié, enterré le coup de pied de balle et porté le score à 3-0. Les choses allaient bien pour le Barça, mais Ivan Rakitic a commis une faute sur Dries Mertens dans la surface et Lorenzo Insigne a marqué pour Naples quelques secondes avant la mi-temps.

A la demie, le Barça était dominant et méritait la tête, mais les visiteurs avaient encore un peu d’espoir. Le Blaugrana avait juste besoin de terminer le travail.

DEUXIÈME PARTIE

Les 30 premières minutes de la seconde mi-temps ont été difficiles à regarder. Les deux équipes ont égaré passe après passe et commis des tonnes de fautes, et il n’y avait tout simplement pas de rythme dans le match. Napoli a connu quelques moments dangereux mais rien qui n’a vraiment dérangé Ter Stegen, et le Barça était plus qu’heureux de passer le ballon dans la moitié de terrain adverse et de manquer le chronomètre.

Alors que nous atteignions les 10 dernières minutes, Naples était à court d’énergie et ne pouvait vraiment rien créer, et le Barça a simplement garé le bus et a continué à attendre le coup de sifflet final au lieu d’essayer activement de chercher un quatrième et décisif but.

Le coup de sifflet final est finalement venu mettre fin à une horrible performance en seconde période, mais le Barça a fait le travail et va à Lisbonne. Le Bayern Munich est le suivant. Messi nous aide.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez (Firpo 90 ‘+ 2), Griezmann (Monchu 84’)

Buts: Lenglet (10 ‘), Messi (23’), Suárez (45 ‘+ 1 stylo.)

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián (Elmas 79 ’), Demme (Lobotka 46’), Zielinski (Lozano 70 ’); Callejón (Politano 70 ’), Mertens, Insigne (Milik 79’)

Objectif: Insigne (45 ‘+ 5 pen.)