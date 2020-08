Après la promotion A de La Spezia, le staff des 20 équipes qui participeront au championnat de Série B 20/21.

Stades de Serie B En attendant de comprendre quand il sera possible de réapprécier la présence du public dans le monde du football et du sport en général, de manière compatible avec la progression de la pandémie liée à Covid-19, voyons ce qu’ils sont stades et villes des 20 formations de cadets, avec capacité des installations (par rapport aux données officielles les plus récentes disponibles concernant l’agrément de chaque stade mentionné, ndlr) et nombre d’habitants par ville et province, dans le cas des capitales:

Lecce – Stade « Via del mare-Ettore Giardiniero » 31 533 places, Lecce 96 500 habitants (province entière 791 000)

Chievo – Stade « Marcantonio Bentegodi » 31 045 places, Vérone 260 000 habitants (province entière 920 000)

Reggina – Stade « Oreste Granillo » 26 343 places, Reggio de Calabre 180 500 habitants (province entière 549 500)

Salerne – Stade « Arechi » 26 000 places, Salerne 133 500 habitants (province entière 1 100 000)

Reggiana – Stade « Città del Tricolore » 21 525 places, Reggio Emilia 172 000 habitants (province entière 532 000)

Cosenza – Stade «San Vito-Gigi Marulla» 21 195 places, Cosenza 67 000 habitants (province entière 710 000)

Pescara – Stade « Adriatico-Giovanni Cornacchia » 20 500 places, Pescara 119 000 habitants (province entière 319 000)

Brescia – Stade « Mario Rigamonti » 18 160 places, Brescia 199 500 habitants (province entière 1 266 000)

Empoli – Stade «Carlo Castellani» 16 250 places, Empoli (FI) 49 000 habitants

Frosinone – Stade « Benito Stirpe » 16 227 places, Frosinone 49 000 habitants (province entière 490 000)

Spal – Stade «Paolo Mazza» 16 134 places, Ferrare 132 000 habitants (province entière 345 500)

Crémone – Stade « Giovanni Zini » 16 000 places, Crémone 72 500 habitants (province entière 359 000)

Vicence – Stade « Romeo Menti » 12 200 places, Vicence 111 000 habitants (province entière 862 500)

Ascoli – * Stade « Cino e Lillo Del Duca » 11 326 places, Ascoli Piceno 48 000 habitants (province entière 207 000)

Pise – Stade « Arena Garibaldi-Romeo Anconetani » 9 500 places, Pise 89 500 habitants (province entière 420 000)

Citadelle – Stade «Piercesare Tombolato» 7 633 places, Cittadella (PD) 20 000 habitants

Monza – * Stade « Brianteo » 7 500 places, Monza 124 000 habitants (province entière 878 000)

Venise – Stade «Pier Luigi Penzo» 7 371 places, Venise 259 000 habitants (province entière 852 000)

Virtus Entella – Stade municipal de Chiavari 5,535 places, Chiavari (GE) 27,500 habitants

Pordénone – * Stade « Guido Teghil » (Lignano Sabbiadoro -UD-) 5 000 places, Pordenone 51 000 habitants (province entière 312 000)

Remarque

* Ascoli: le club a lancé un projet de réaménagement du stade «Del Duca» avec une extension de la capacité autorisée qui devrait atteindre 16 000 places à l’issue des travaux.

* Monza: le club a annoncé un projet de réaménagement et d’agrandissement de la capacité approuvée du stade « Brianteo », qui devrait d’abord porter l’installation à 10 000 places, puis dépasser les 20 000 places les années suivantes.

* Pordenone: le club, qui a disputé la saison dernière ses matchs à domicile au stade «Friuli» à Udine avant le blocage et au stade «Rocco» à Trieste après la reprise, devrait disputer ses matches à domicile pour la saison prochaine au « Teghil »à Lignano Sabbiadoro (UD), mais il n’y a toujours pas de statut officiel.

