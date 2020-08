Ivan Périsique était certainement l’un des protagonistes incontestés de son apothéose Bayern Monaco un vendredi soir contre une personne méconnaissable Barcelone. On ne sait cependant pas si cette performance capitale signifiera son séjour en Allemagne, car les Bavarois n’ont pas encore réfléchi à son achat. Sky Sport lance cependant une véritable bombe: en cas d’échec des Allemands à racheter, le Croate reviendra auInter pour rester. Une possibilité qui ne dérangerait pas Antonio Avec toi, qui après avoir donné le feu vert à sa vente l’année dernière, serait prêt à le reprendre avec lui.

La très bonne saison du Croate

La longue saison de Perisic au Bayern a été pleine de succès personnels et non personnels, et ce n’est pas encore fini, alors que les Allemands affrontent une demi-finale de Ligue des champions. Pour le joueur de 31 ans, c’était 33 les présence entre championnat et coupes, assaisonné de 8 buts. Ces chiffres ne semblent pas très encourageants pour un attaquant mais, compte tenu à la fois du fait qu’il a commencé la plupart du temps sur le banc et de la blessure qui l’a éloigné des terrains pendant un certain temps, la qualité des jeux n’a jamais manqué.