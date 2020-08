Date de publication: jeudi 6 août 2020 6:31

L’ancien entraîneur de Manchester United, Rene Meulensteen, a déclaré que son ancienne équipe aurait dû cibler un mouvement pour Harry Kane au lieu de Jadon Sancho.

La poursuite de United pour l’ailier du Borussia Dortmund, Sancho s’est intensifié ces derniers jours après de fortes spéculations. Les deux clubs resteraient bloqués dans des discussions sur des frais de transfert.

Les Red Devils ont désigné un joueur de droite – en particulier Sancho – comme leur principale cible il y a quelque temps. Cependant, Dortmund – qui veut 108 millions de livres sterling – se révèlent difficiles négociateurs.

En plus de Sancho, des rapports ont lié plusieurs autres attaquants à un déménagement à Old Trafford, y compris l’attaquant de Tottenham Kane. Le capitaine anglais avait précédemment admis qu’il pouvait passer à autre chose si les circonstances étaient bonnes.

S’adressant à talkSPORT, Meulensteen a déclaré qu’un déménagement pour Kane aurait eu plus de sens que pour Sancho.

« Ils font venir Jadon Sancho, mais plus que tout, j’aurais opté pour un attaquant plus prolifique, quelqu’un comme Harry Kane », a déclaré le Néerlandais.

«Il y a tellement de créativité venant du milieu de terrain avec [Bruno] Fernandes, [Paul] Pogba, [Marcus] Rashford, [Anthony] Martial… ils peuvent tous contribuer au but.

« Mais [they need] quelqu’un au milieu qui va marquer plus de 25 buts. Cela réduira l’écart pour United.

En plus de la forme récente de Rashford et Martial, Mason Greenwood a impressionné lors de sa première saison à Old Trafford.

Le joueur de 18 ans a marqué 10 buts en Premier League en 34 matchs et pourrait encore se révéler crucial en Europa League.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a atteint les quarts de finale du minitournoi reprogrammé. Martial a marqué alors que United battait LASK 2-1 mercredi, 7-1 sur l’ensemble.

SANCHEZ A TERMINE SON DÉMÉNAGEMENT À L’INTER

Ailleurs, Alexis Sanchez a terminé un transfert permanent de longue date à l’Inter Milan.

Le joueur de 31 ans ne faisait pas partie des plans de Solskjaer, après avoir été prêté en Italie l’été dernier.

Cependant, après de nombreuses spéculations, l’Inter a maintenant conclu un accord de trois ans pour le Chilien.

