SORRENTO (NA). Saison pleine de nouveautés à la maison Sorrento, après la troisième place du dernier championnat de Serie D groupe H, la crise économique et sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a mis la péninsule à genoux et par conséquent le club des Rossoneri a également fait ses preuves.

RÉVOLUTION SORRENTO

Après les adieux de Maiuri, et l’arrivée du jeune Fusco sur le banc, le staff a également subi plusieurs changements avec quelques reconfirmations mais surtout de nombreux adieux importants, remplacés à juste titre par des profils très expérimentés et des jeunes avec de grands espoirs. Notre équipe éditoriale a rejoint le directeur sportif des Rossoneri, Antonio Amodio, avec lequel nous avons fait le point sur la situation entre marché des transferts et objectifs saisonniers. «Je pense que ce sera une année particulière, c’est le moins qu’on puisse dire, presque tous les clubs ont réduit leur budget et le seuil de dépenses a beaucoup baissé. Hormis Casarano, alors je pense que la grande majorité des clubs n’investiront pas comme dans un passé récent. Sorrento? Ici, la crise a frappé plus durement que dans d’autres régions, le tourisme est à genoux et comme ici nous ne vivons que de cela, vous pouvez deviner les difficultés auxquelles nous avons dû faire face dans la région. Aujourd’hui l’économie tourne très peu, même nos sponsors sont en difficulté et au final, même si nos présidents ne manquent de rien, nous avons encore dû réduire considérablement notre budget ».

BUDGET RÉDUIT, OBJECTIF HABITUEL

La saison dernière, justement avec un budget réduit par rapport à leurs rivaux, Sorrento a pu faire une vertu de nécessité en se battant pour le record pendant longtemps alors que l’objectif saisonnier déclaré était un salut pacifique. Cette année, le scénario semble le même, peut-être avec quelques difficultés supplémentaires: «Je pense que beaucoup de joueurs en septembre se réveilleront de leur torpeur, réalisant les temps dans lesquels ils sont et les difficultés qui existent. C’est une période noire pour tout le pays et cela a clairement aussi des répercussions dans le football, je dois tellement de gars encore en attente en attendant que leurs demandes soient satisfaites, mais je crois qu’à long terme nous devrons nous contenter un peu dans un moment comme celui-ci. – précise Amodio – L’entreprise de Sorrento est forte et sérieuse, au fil des années, nous n’avons jamais fait le pas le plus long pour maintenir une gestion vertueuse. Avant de faire le point, cependant, je pense que nous devrons attendre octobre / novembre, j’espère qu’il n’y aura plus de problèmes mais je le répète notre objectif reste celui de la saison dernière, ou plutôt un salut pacifique ».

PHOTOS SURPRISES, MAIS LES PIEDS SUR LE SOL

Malgré les difficultés économiques, des profils de grande expérience sont arrivés à Sorrento, probablement convaincus par la sérénité de l’environnement et la certitude que le club respectera les accords conclus en début de saison jusqu’à la fin: « Honnêtement, nonJe ne m’attendais pas non plus à pouvoir effectuer certains achats, des gars de qualité comme Mancino et Cunzi sont arrivés qui ont probablement compris le moment historique en tant qu’anciens professionnels. Ventilateurs? Tout le monde aimerait faire un marché en grand style, mais il ne faut jamais s’écarter de la réalité, tous les gars qui sont arrivés ont des qualités qui peuvent faire pour nous et je suis sûr qu’ils feront de leur mieux pour la cause. – souligne le diesse Rossoneri – Il faut vite oublier ce que l’on a fait l’an dernier, sinon il y a un risque d’être très blessé. Nous avons terminé à la troisième place, c’est vrai, mais il restait 8 jours et généralement les placements dans un groupe compétitif comme H sont définis à la toute fin. Cependant, nous parlons d’un championnat anormal, le répéter ne sera pas facile mais nous essaierons comme d’habitude, mais ceux qui nous entourent doivent comprendre que notre force a toujours été le groupe et la cohésion entre l’environnement et l’équipe ».

RECONNAISSANT AU CLUB, MAINTENANT NOUVEAU COURS

Remarques finales entre les mouvements de marché possibles, le choix de Fusco et les applaudissements à l’entreprise: « La propriété a donné et continue de donner tant, cette année d’énormes sacrifices ont déjà été consentis lors de la phase d’enregistrement, Je ne peux que remercier l’entreprise de nous avoir permis de travailler à nouveau. Aujourd’hui nous commençons avec un nouveau parcours, avec un jeune entraîneur sur lequel nous nous concentrons beaucoup, nous avons remplacé de la meilleure façon tous les gars qui sont partis. Peut-être que quelque chose de plus sera fait à la sortie, il y a des gars qui ont faim de clubs de Serie C, puis nous évaluerons si et comment les remplacer par des joueurs qui peuvent faire pour nous. Je me souviens quand je suis arrivé à Sorrento, nous étions troisièmes pour durer dans la ligue, au fil du temps nous avons construit quelque chose d’important et encore une fois j’ai l’intention de prendre mes responsabilités essayer d’être toujours clair et honnête avec le carré « .