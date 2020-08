Dimanche prochain à 18h00, il aura lieu au Stadio Paolo Mazza le match qui clôt la participation à la Serie A de la SPAL et la Fiore le trente-huitième et dernier jour de Serie A.

Il SPAL il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au trente-huitième jour après avoir subi une défaite contre lui Hellas Vérone lors du match précédent par un résultat de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des 37 matchs joués à ce jour, avec une séquence de 26 buts en faveur et 74 contre.

Du côté des visiteurs, le Fiorentina Il a remporté la victoire contre le Bologne lors de leur dernier match de la compétition (4-0), avec des buts de Milenkovic et Chiesa, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le fief de la SPAL. Sur les 37 matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A, le Fiorentina il a gagné dans 11 d’entre eux et a encaissé 47 buts et marqué 48 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le SPAL Il a réalisé des chiffres de deux victoires, 12 défaites et quatre nuls en 18 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. À la maison, le Fiorentina Ils ont gagné six fois et fait match nul cinq fois au cours de leurs 18 matchs joués, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la SPAL et les résultats sont une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade du SPAL. Le dernier match auquel ils ont joué SPAL et la Fiore dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur de la Fiore.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 26 points. L’équipe de Leonardo Semplici Il arrive au match en vingtième position et avec 20 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 46 points et occupent la dixième place de la compétition.

Le match se jouera à 18h00 ce dimanche et pourra être suivi à la télévision sur Premier Player HD, Premier Sports 1 et l’application LiveScore.