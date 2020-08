Au moins, l’équipe d’expansion de la MLS de St.Louis n’a pas copié les traditions de dénomination de ses prédécesseurs du début du XXe siècle, qui ont excellé dans l’US Open Cup et produit de nombreux joueurs de l’équipe nationale américaine tout en prenant les noms de leurs clubs dans les grands magasins locaux, les brasseries et les funérailles. maisons.

Au lieu de cela, le nouveau club – qui entrera sur le terrain en 2023 – a suivi la tendance actuelle et apparemment inéluctable de donner aux équipes de football américaines des noms dérivés de style européen / britannique. Le St. Louis City SC est devenu jeudi la quatrième «City» de la MLS – bien que Kansas City et New York City aient le mot dans leur propre nom – s’alignant sur tous les autres FC / SC, United (et un Real) en une ligue pleine de copieurs de marque.

On peut affirmer qu’aucune ville américaine n’est plus ancrée dans la tradition du football autochtone que Saint-Louis. Se tourner vers la Grande-Bretagne pour trouver l’inspiration du nom de la nouvelle équipe représente un choix intéressant. La propriétaire Carolyn Kindle Betz a déclaré jeudi qu’elle espérait que le club aiderait à mettre Saint-Louis « sur la carte internationale » et qu’elle a été intriguée par le surnom « une fois que j’ai commencé à apprendre pourquoi » City « est un nom international. »

Le dernier nouveau participant MLS créé à partir de zéro à sélectionner un nom unique sur le thème local était le Philadelphia Union, qui a rejoint en 2010. C’était le 16e club de la ligue. Saint-Louis et la République de Sacramento (un nom original!) Seront les 29e et 30e équipes à leur arrivée en 2023.

Kindle Betz a déclaré jeudi que le club avait reçu plus de 6 000 soumissions de fans et des suggestions de noms, et que City «était le n ° 1 – c’était le plus populaire». Elle a ensuite demandé à son partenaire commercial Lee Broughton et à son personnel de développer une histoire de marque qui lierait le nouveau nom et le nouveau marché.

«C’est une excellente occasion pour nous d’élargir la définition de la ville pour inclure… tout le monde dans la région», a-t-elle déclaré. «Cela nous permet également de nous souvenir et de mettre en valeur les diverses cultures et les quartiers emblématiques, mais aussi d’adopter les fières traditions de Saint-Louis.

Broughton a déclaré que le SC était un double entrendre qui pourrait également représenter «la capitale du football».

Le nouveau blason du club est un bouclier avec le nom de l’équipe, ses couleurs rose-rouge et bleu foncé et une série de lignes qui évoquent l’emblématique Gateway Arch et les rivières Mississippi et Missouri.

Dans une interview accordée à Sports Illustrated l’été dernier, Kindle Betz a été invitée à partager ses premières réflexions sur la marque et les couleurs de l’équipe.

«J’aime vraiment le rose», dit-elle.

Elle portait une robe rose lorsque la MLS lui a décerné l’équipe en août 2019. Cette inclination a contribué à informer les couleurs du club. Le rouge du célèbre drapeau de la ville de Saint-Louis est imprégné d’un peu de saumon en l’honneur de la première propriétaire majoritaire féminine de la ligue, a déclaré Broughton.