Le club MLS de Saint-Louis a dévoilé un logo (il y a une arche et quelques rivières là-dedans si vous regardez attentivement), un nom (dérivé) et des couleurs (uniques). Maintenant, tout ce qui reste à faire entre la sortie de jeudi et le printemps 2023, lorsque l’équipe d’expansion prend enfin le relais, c’est à peu près tout le reste.

Au moins, il y a du temps.

Le site du stade, qui abritera finalement une arène de 22 500 places, un complexe d’entraînement et des bureaux d’équipe, se trouve juste au nord-ouest de la célèbre gare Union de la ville et est actuellement «un énorme trou dans le sol», selon St Carolyn Kindle Betz, propriétaire de Louis City SC. Les travailleurs ont également trouvé une source naturelle, a-t-elle déclaré. C’est peut-être de bon augure.

Le stade reste sur la bonne voie pour ouvrir à l’été 2022. Cela aurait été à mi-chemin de la saison inaugurale de MLS du club, mais le mois dernier, la ligue a annoncé un retard d’un an affectant trois de ses quatre équipes d’expansion. Charlotte FC entrera désormais en 2022, et St. Louis et Sacramento Republic le rejoindront en 2023. (Austin FC prévoit toujours de venir à bord l’année prochaine).

L’année supplémentaire «nous a donné beaucoup de temps pour vraiment travailler avec notre commandite d’entreprise. Cette annonce a été faite et ils nous ont appelés à reprendre ces conversations. Notre site du stade est dans les temps », a déclaré Kindle Betz à Sports Illustrated. «C’est un projet de construction, alors qui sait? Mais nous sommes libres de COVID, donc [when we open] nous aurons quelques mois pour organiser des soirées de surveillance, faire une pause dans le stade et voir ce qui doit être [done] donc tout le monde aura cette expérience épique du premier match en mars [2023], et c’est très excitant.

HOK / MLS4TheLou

Outre la construction du stade et du complexe du club, St. Louis City doit concevoir et remplir sa structure d’entreprise et son front office; identifier et attribuer les rôles et nommer un personnel technique; déterminer ce qu’il faut faire à propos d’une équipe de réserve et d’une académie; et commencez à commercialiser des abonnements. Kindle Betz a reçu l’équipe en août dernier et, ce printemps, il y avait un sentiment dans les cercles de la MLS que Saint-Louis pourrait prendre du retard. Maintenant, c’est une année supplémentaire pour jouer, la liste des tâches ne semble pas aussi intimidante.

«Nous n’avons vraiment embauché qu’une seule personne», a-t-elle déclaré, «et c’était Dennis Moore, notre directeur des recettes. Je pense que nous sommes loin de [defining a technical and business structure]. Donc, honnêtement, c’était probablement le bon moment si cette décision [on the delay] allait devoir être fait, surtout dans une pandémie inconnue. Encore une fois, pendant 10 minutes, vous êtes un peu contrarié à ce sujet. … Mais après y avoir vraiment réfléchi, c’était probablement une bénédiction déguisée. Cela nous permet de faire les choses davantage selon nos conditions plutôt que de travailler sur un calendrier fixé par quelqu’un d’autre. »

Un autre dirigeant de Kindle Betz envisagé d’embaucher était le PDG et secrétaire général de longue date de la Fédération américaine de football, Dan Flynn. Il a quitté l’USSF l’été dernier, il est originaire de Saint-Louis et il a joué pour la centrale électrique de la NCAA Saint Louis Billikens dans les années 1970. Cela peut sembler être une solution idéale, mais les deux parties n’ont pas pu parvenir à un accord – une source a déclaré que c’était une question de contrôle que Flynn aurait – et les négociations ont pris fin.

« Je pense qu’après avoir passé un an à notre actif pour voir comment cela fonctionne, nous avons beaucoup appris », a déclaré Kindle Betz à propos de Flynn. «De toute évidence, Dan est un homme merveilleux et il a fait de grandes choses pour le football. C’est juste que le groupe de propriété avait une philosophie différente sur la façon de gérer un club, et je pense donc qu’il valait mieux s’entendre mutuellement pour se séparer. Il nous soutient toujours beaucoup.

D’un point de vue technique, St. Louis City est encore loin d’embaucher un entraîneur ou de recruter des joueurs.

«Je pense que ce que nous aimerions vraiment faire, c’est amener un directeur sportif à bord et travailler avec eux sur leur vision. Vous n’avez pas de vision, embauchez quelqu’un et dites: «Voici notre vision pour que ça marche» », a déclaré Kindle Betz. «Avoir cette année supplémentaire nous aide en fait, car cela nous donne plus de temps pour nous assurer que nous avons la bonne personne.»

Jeff Curry / USA Today Sports

Le club a l’intention de construire un système d’académies «qui est le meilleur de la région», a-t-elle déclaré, mais il n’a actuellement pas de plan pour travailler avec le Saint Louis FC, l’équipe du championnat USL de la ville lancée en 2015. Saint Louis FC Le propriétaire Jim Kavanaugh est un investisseur minoritaire dans le nouveau club MLS.

Selon l’USL, le Saint Louis FC a jusqu’à la fin du mois pour s’engager à jouer en 2021 car la date limite de sanction de l’US Soccer est en septembre. S’il tire sa révérence, il n’y aura probablement pas de football professionnel à Saint-Louis pendant deux ans. Les droits de franchise pourraient théoriquement être déplacés ou vendus.

«Nous n’avons jamais eu de relation officielle officielle avec le Saint Louis FC, pour ne pas dire que nous n’apprécions pas beaucoup tous leurs efforts, leur groupe de supporters, les joueurs, les entraîneurs, les fans, le personnel – tout ce qu’ils ont fait pour le sport », a déclaré Kindle Betz. «Toute décision doit être prise par la direction et la propriété du Saint Louis FC là-bas.»

Donc pour l’instant, St. Louis City est un trou dans le sol, un nom et un logo. Mais ce n’est pas rien. Les deux ont demandé beaucoup de travail (l’effort précédent du stade à Saint-Louis a échoué sous différents propriétaires potentiels), et ils sont maintenant les éléments de base d’un club qui a plus de deux ans pour mettre tout le reste en place.

En ce qui concerne le nom, Saint-Louis City, Kindle Betz a déclaré qu’elle espérait que ce serait quelque chose qui rassemblerait la communauté tout en offrant à sa ville natale la présence internationale qu’elle mérite. City était parmi les plus populaires des quelque 6 000 soumissions et suggestions que le club a reçues, et à la fin, il a battu United, Gateway et Stars parmi «les quatre noms qui revenaient sans cesse», dit-elle.

United est suggéré dans tous les sondages sur tous les marchés par des fans qui pensent que chaque équipe de football devrait s’appeler ainsi, tandis que Stars était le nom de la seule autre équipe de plein air de haut niveau de St.Louis, la tenue de la NASL qui a joué en 1967-77.

Gateway aurait été le choix le plus original et le plus pertinent localement, mais pour Kindle Betz, cela aurait été un bogue plutôt qu’une fonctionnalité.

«Vous ne comprendriez pas nécessairement Gateway si vous ne vivez pas dans cette région», a-t-elle déclaré, ajoutant que le terme pourrait être détourné et utilisé dans des expressions telles que «drogue d’introduction».

«Nous voulons être un club internationalement reconnu et« Gateway »ne l’aurait pas fait. Mais City le fera », dit-elle.

Quant au rouge rosé brillant et distinctif qui domine le nouveau badge, la teinte est un hommage à la fois à la couleur préférée de Kindle Betz, le rose, et au rouge du drapeau de la ville de Saint-Louis. Alors que la grande majorité des clubs MLS essaient d’être aussi fades et indiscernables que possible dans leurs choix d’uniformes, Kindle Betz a insisté: « Je ne me suis pas battu pour que cette couleur ne la porte pas sur le terrain. »

Kindle Betz a déclaré qu’elle espérait que l’année à venir apportera le même type d’engagement communautaire et commercial solide encouragé par le processus de dénomination.

«Je pense que nous devons absolument avoir certains droits de nom et certains partenariats fondateurs solidifiés afin que nous ayons le temps de vraiment susciter l’enthousiasme autour de ceux-ci», a-t-elle déclaré. «Nous devons vraiment travailler pour vendre nos abonnements et faire évoluer ce plan. Nous devons préparer notre groupe de supporters, les impliquer dans la communauté, les aider à commencer à penser à nos mascottes et à nos surnoms. Je dirais que l’année prochaine sera plus d’engagement à tous les niveaux. Donc, les entreprises, les fans, les supporters, l’engagement des jeunes, commencent à réfléchir à ce à quoi nous voulons que notre système d’académie ressemble », a-t-elle déclaré. « [Next year] sera davantage axé sur les personnes que sur le produit. »