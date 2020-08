Manchester City s’est écrasé de la Ligue des champions en quart de finale pour la troisième saison consécutive après une performance terne qui les a vaincus 3-1 par Lyon à Lisbonne.

C’est l’équipe française qui a attiré le premier sang au milieu de la première mi-temps, lorsque l’ailier Maxwel Cornet a ramené un ballon libre après qu’Eric Garcia ait bien fait de refuser Karl Toko Ekambi. Après de longues périodes d’exploration de City, Kevin De Bruyne a finalement renvoyé à la maison à la 69e minute pour rétablir la parité.

Mais alors que City semblait prêt à continuer et à chasser un vainqueur, le remplaçant lyonnais Moussa Dembele a couru au but et a marqué Ederson, le VAR ignorant les appels au hors-jeu dans la préparation. Dembele a ensuite doublé son décompte, tapant à la maison de près après qu’Ederson ait déversé un effort initial apprivoisé.

Positifs

Pep Guardiola aura du mal à trouver des points positifs lors d’une nuit où City n’a pas réussi à faire compter son talent suprême contre une équipe lyonnaise obstinée et avisée.

Négatifs

La défense à trois joueurs de City semblait lente contre le compteur lyonnais, et avec Sergio Aguero à nouveau manquant sur blessure, les finalistes de la Premier League manquaient désespérément d’un n ° 9 de classe mondiale pour ranger une ou deux de leurs bonnes chances.

Note du manager sur 10

4 – Guardiola a mal compris son système en première mi-temps, et c’était une configuration de City étrangement prudente et défensive. La sélection de certains membres du personnel peut également être remise en question – City a-t-il vraiment besoin de Fernandinho, Rodri et Ilkay Gundogan dans le même onze de départ?

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Ederson, 5 ans – J’ai tout obtenu derrière un effort pétillant de Fernando Marcal dans les 10 premières minutes, mais a été laissé dans le no man’s land et n’a eu aucune chance contre l’effort de curling de Cornet. Son déversement tardif a offert à Lyon un troisième but qui a mis fin au match en tant que concours.

DF Kyle Walker, 6 ans – Un affichage généralement fiable de l’arrière latéral anglais, qui était toujours disponible sur le chevauchement tout en étant une paire de mains sûre dans son propre tiers défensif.

DF Eric Garcia, 6 ans – Cela a bien fait de refuser à Toko Ekambi un tir au but avec un tacle bien chronométré, mais le ballon lâche a atterri aux pieds de Cornet pour marquer le match d’ouverture. Certes, le plus solide des deux défenseurs centraux de City

DF Aymeric Laporte, 5 ans – Tentative d’intensification pour rattraper le hors-jeu de l’attaque lyonnaise, mais a été trop lente pour le faire, et l’échappée qui en a résulté a conduit à l’ouverture de Cornet, avant qu’une passe lâche ne mène à la deuxième place de Lyon. Une mauvaise journée au bureau pour le Français.

DF Fernandinho, 6 ans – Carton jaune juste avant la demi-heure pour avoir cyniquement coupé l’élégant Houssem Aouar, mais le Brésilien a effectué un virage solide et était toujours attentif au danger imminent autour de lui. Retiré après 55 minutes alors que son entraîneur avait l’air de changer de forme, Riyad Mahrez le remplaçant.

DF Joao Cancelo, 7 ans – Fileté à travers quelques belles passes pour la ligne de front de la ville, et parfois était le joueur le plus dangereux de son équipe, ce qui est une mise en accusation accablante contre ses collègues.

MF Rodri, 6 ans – A forcé un arrêt confortable d’Anthony Lopes avec un premier effort un peu éraflé après avoir été rattrapé par Raheem Sterling en première mi-temps. Réservé pour une faute sur Bruno Guimaraes à la 58e minute, avant d’être remplacé par David Silva pour les sept dernières minutes du temps normal.

Raheem Sterling était l’homme du danger de Man City, mais un échec choquant a gâché sa performance et a empêché City d’égaliser tardivement. Photo par Alex Livesey – Danehouse / .

MF Ilkay Gundogan, 5 ans – City avait besoin de plus d’incision au milieu de terrain, et l’Allemand n’a pas réussi à la fournir dans ce qui était une performance passive.

MF Kevin De Bruyne, 6 ans –– Cela ressemblait à une nuit frustrante pour le Belge, avec la plupart de sa menace venant de coups arrêtés, mais il était au bon endroit au bon moment pour faire une flèche vers la maison de Sterling pour niveler le score 1-1.

MF Raheem Sterling, 5 ans Un bon travail en seconde période l’a vu poser le ballon sur une plaque pour que De Bruyne guide à la maison une excellente finition pour restaurer la parité, mais cela sera sûrement oublié après qu’un échec d’horreur l’ait vu passer le ballon en orbite à cinq mètres avec le score à 2-1.

FW Gabriel Jesus, 6 ans – Travaillé dur avec peu de récompense, mais a forcé un bon arrêt de Lopes après avoir travaillé un peu d’espace dans la surface de Lyon alors que la seconde période devenait tendue.

Substituts

MF Riyad Mahrez, 5 ans – N’a pas réussi à entrer dans le jeu dans son camée d’une demi-heure.

MF David Silva, N / R – L’Espagnol n’avait nulle part assez de temps pour avoir un impact sur ce qui sera sa dernière apparition à City.