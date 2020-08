Après l’étonnement de la nouvelle, c’est maintenant une chasse au politicien. L’indignation face à la demande d’indemnisation Covid faite par 5 parlementaires et obtenue, semble-t-il, par 3 d’entre eux, continue de croître. La nouvelle date d’il y a quelques heures et elle a été directement donnée par leINPS. Les cinq députés font partie des quelque 2000 hommes politiques qui, au niveau national et local, ont demandé à obtenir les 600 euros de soutien.

Il est à noter que ce sont des situations très différentes. Un conseiller municipal, peut-être originaire d’une petite ville de province, car son engagement politique prend quelques euros grâce aux jetons de présence. Un député entre salaire et indemnités diverses, il gagne entre 12 et 18 mille euros. Parmi les parties, tout est maintenant fait pour stigmatiser l’incident. Di Maio utilise les termes «honteux» et «inacceptable», Salvini et Meloni ils s’en prennent aux 5 députés mais aussi au gouvernement, coupables de n’avoir inclus aucun plafond de revenu pour ceux qui demandent l’allocation. Au fil des heures, les premières admissions arrivent. Le coordinateur du centre-droit à Florence, Ubaldo Bocci, qui a défié Nardella comme candidate à la mairie, a demandé les 600 euros, déclarant: « Je les ai collectés pour les donner à des œuvres caritatives ». Comme lui, plusieurs directeurs et administrateurs locaux se sont dénoncés.

Mais aussi Tridico, président de l’INPS, à qui on demande les noms des cinq, se retrouve sous les canons anti-aériens de la politique. L’économiste à la tête de l’Institut national de la sécurité sociale a annoncé que, conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de la vie privée, les listes INPS ne sont pas et ne peuvent pas être publiques. Donc, ces dernières heures, nous assistons à la valse des propositions pour obtenir les noms. D’Italia Viva (qui aurait l’un des cinq parmi ses membres), ils ont fait savoir qu’une enquête interne était déjà en cours et Ettore Rosato dit qu’il est sûr que personne dans le parti n’a pris cette allocation. Le ministre des Affaires étrangères Di Maio a demandé à tous les députés du M5S de signer une renonciation à la protection de la vie privée pour démontrer une transparence totale.

Il est bon de se rappeler que la renonciation à un droit constitutionnel est aussi compliquée que dangereuse. De plus, chacun a ses propres données personnelles, qu’il peut rendre publiques quand il le souhaite, il n’est donc pas nécessaire de renoncer à aucun droit, la seule volonté des parlementaires de divulguer ces informations suffit. Enfin, la loi 33/2013 impose l’obligation de publier les sommes perçues par les parlementaires. C’est juste une question de temps donc, maintenant ou à la fin de l’année, nous connaîtrons les noms.