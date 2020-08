As-tu joué dinosaure t-rex de Google Chrome dans les derniers jours où vous manquiez d’Internet? Combien de points avez-vous obtenu? À quel niveau êtes-vous arrivé? Qui ne s’est pas amusé avec ce dinosaure en couleur plomb qui apparaît sur l’écran du navigateur? Beaucoup ont sûrement passé plusieurs niveaux et accumulé des points; cependant, aujourd’hui, on découvre enfin qu’il a une fin.

Tout au long du jeu de Google Chrome, le dinosaure doit éviter les ptérodactyles et les cactus tout en courant dans une ligne sans fin.

REGARDEZ: Ils trouvent sur Google Maps « Tangamandapio », le lieu de naissance de « Jaimito, le facteur » de « El chavo del ocho »

Vous vous êtes sûrement ennuyé ou Internet est revenu lorsque vous avez fermé la fenêtre sans savoir exactement que vous étiez près de la fin. Eh bien maintenant un groupe d’utilisateurs est sorti avec la vraie fin du T-Rex.

Comment est-ce que ça se finit? Eh bien, ici nous le détaillons et c’était un secret pour beaucoup.

La fin inattendue du dinosaure T-Rex est un mystère depuis des années. Maintenant, nous savons comment cela se termine. (Photo: Google Chrome)

COMMENT SE TERMINE LE JEU DE DINOSAURE T-REX SUR GOOGLE CHROME

Ce n’était peut-être pas un secret de polichinelle pour beaucoup, mais il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas la fin de T-Rex. C’est pourquoi nous vous le disons maintenant.

Selon le portail Fayerwayer, le jeu a une fin très similaire à Pac-Man, on peut même dire qu’il est également similaire à Tetris.

REGARDEZ: Google Maps vous indique-t-il où se trouve le tonneau «El chavo del 8»? Regardez ici

Chaque fois que vous atteignez le score maximum, qui est de 99 999, le jeu vous félicitera et les tableaux de scores reviendront à zéro. Bien sûr, le dinosaure ne s’arrêtera pas et continuera à fonctionner.

Seules très peu de personnes ont atteint cette fin. La source mentionne que « si vous parvenez à revenir à zéro, vous pouvez déjà vous vanter d’avoir réussi à battre l’un des jeux les plus populaires de tous les temps ».

HISTOIRE DU T-REX DINO DE GOOGLE CHROME

Le T-Rex a fait ses débuts dans Chrome en 2014, et ses créateurs, Edward Jung et les designers Sébastien Gabriel et Alan Better, ont répondu à quelques questions pour en savoir plus sur l’histoire de ce dinosaure.

L’équipe Google Chrome a réalisé que les temps d’arrêt ne doivent pas être une déception. «Il n’y a rien d’amusant à se déconnecter, à moins que vous n’ayez un T-Rex amical pour vous tenir compagnie», explique Edward Jung, ingénieur Chrome, à propos de la motivation derrière le jeu Dino hors ligne de Chrome.

Comment avez-vous eu l’idée de diriger T-Rex?

Sébastien: L’idée de «coureur sans fin» comme surprise dans la page «vous êtes hors ligne» est née début 2014. C’est un jeu qui remonte à «l’ère préhistorique» où vous n’aviez pas de Wi-Fi. La configuration du cactus et du désert faisait partie de la première interaction de la page «Vous êtes hors ligne», tandis que le style visuel est une touche à la tradition de Chrome en matière d’illustrations de bogues de style pixel-art.

Alan: L’idée de base sur laquelle nous avons travaillé était de garder le mouvement rigide, rappelant les vieux jeux vidéo. Au début, nous nous sommes dit: « Et si on faisait faire à Dino un joli coup de pied comme le jeu du hérisson bleu? » « Et s’il rugissait pour dire aux gens qu’il était vivant? » Mais à la fin, nous nous sommes arrêtés sur les principes fondamentaux de tout bon jeu de coureur: courir, donner des coups de pied et sauter.

Edward: C’était la première fois que je créais un jeu, donc j’avais beaucoup à découvrir: la physique des sauts, la détection des collisions et la compatibilité multiplateforme. La première mise en page ne fonctionnait pas bien sur les anciens appareils Android, j’ai donc dû tout réécrire. Mais en décembre 2014, le jeu avait été étendu à toutes les plateformes, nous avons donc réussi à le faire évoluer assez rapidement à la fin!

Sébastien: Oui! Au point que nous avons dû donner aux administrateurs de l’entreprise un moyen de désactiver le jeu. Les écoliers et les employés de nos entreprises clientes l’ont vraiment compris.

Edward: Nous créons également l’URL Chrome: https://chromedino.com/, où les gens peuvent jouer au jeu sans se déconnecter. La page propose un «mode arcade» afin que les joueurs puissent s’entraîner et obtenir les meilleurs résultats dans une expérience complète.

Pourquoi une telle popularité?

Edward: Il y a actuellement 270 millions de jeux joués chaque mois, à la fois sur les ordinateurs portables et les mobiles. Sans surprise, la plupart des utilisateurs proviennent de marchés avec des données mobiles peu fiables ou coûteuses, comme l’Inde, le Brésil, le Mexique ou l’Indonésie.

Existe-t-il une édition spéciale du jeu?

Alan: Oui, au fil des années, le jeu a connu quelques améliorations: ptérodactyles ou mode nuit. La dernière mise à jour est sortie cette semaine: une « édition anniversaire » spéciale pour le 10e anniversaire de Chrome avec un gâteau, des ballons et un chapeau d’anniversaire fantaisie.

Comment passer au dinosaure de Google Chrome, T-Rex, par Mario Bros

Vous ne voulez plus avoir T-Rex dans le fabuleux jeu de Google Chrome? Eh bien, vous pouvez donc remplacer Dino par Mario Bros d’une manière simple.

Faites-vous partie de ceux qui aiment jouer avec T-Rex quand il n’y a pas d’Internet? Jusqu’où avez-vous atteint? Le dinosaure appelé Dino de Google Chrome nous divertit toujours lorsque nous ne pouvons pas naviguer sur notre ordinateur.

Échangez T-Rex contre Mario Bros! Utilisez ce formidable hack Google Chrome et faites-le vous-même. (Photo: YouTube / El Profe Jorge)

Comment ça se fait? Pour cela, l’utilisateur YouTube appelé El Profe Jorge a montré qu’il n’était pas impossible de le faire.

Le hack est devenu viral et il vous suffit de prendre quelques mesures pour y parvenir. La première chose à faire est d’aller au jeu T-Rex dans votre navigateur Google Chrome, puis de faire un clic droit et d’aller dans Inspecter. À ce moment, une boîte apparaîtra.

Là, vous devez trouver le code qui dit « data: image » et copier le code suivant que nous mettons ci-dessous dans ce lien. Appuyez sur F5 pour rafraîchir la page et voilà, vous pouvez voir Mario Bros au lieu du dinosaure T-Rex de Google. Tu m’aimes?

Vous pouvez donc changer le dinosaure T-Rex pour Naruto

Beaucoup ne le savent pas, mais tout comme T-Rex peut être changé par Mario Bros, il existe une méthode simple pour transformer le dinosaure en un autre personnage et courir comme Naruto. Comment faire cela dans Google Chrome?

L’astuce a été partagée par la chaîne YouTube El Profe Jorge et il vous suffira de faire quelques pas pour y parvenir, en plus de ne pas avoir internet. Pour ce faire, vous devez d’abord ouvrir Google Chrome sur votre PC ou ordinateur, puis cliquez avec le bouton droit sur n’importe quel côté de l’écran et appuyez sur «Inspecter».

Vous pouvez maintenant obtenir Naruto et remplacer T-Rex dans son célèbre jeu hors ligne de dinosaures. (Photo: Google Chrome)

À QUEL BRUIT GOOGLE MEET FILTER?

Lors d’une réunion, rien n’est plus gênant que le bruit de fond. Google Meet, comme expliqué sur son site officiel, utilise l’intelligence artificielle (IA) pour éliminer le bruit non stationnaire, c’est-à-dire dont la fréquence varie fortement pendant une courte période de temps. Par exemple, le son des touches lors de la frappe, la fermeture d’une porte ou un chantier de construction à proximité. Lorsque la réduction du bruit est activée, Meet applique un filtre à l’entrée audio et laisse passer votre voix.

Ça oui, Meet filtre les bruits qui ne ressemblent pas à des voix, donc les sons de la télévision ou des personnes qui parlent en même temps ne seront pas évités.

Si les sons non vocaux jouent un rôle dans l’appel (par exemple, si vous jouez d’un instrument de musique ou étudiez un son), il est préférable de désactiver la réduction du bruit.

Étape par étape pour activer ou désactiver la réduction du bruit

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour activer la réduction du bruit, suivez ces étapes simples:

Accédez à la page d’accueil de Meet. Cliquez sur l’icône Paramètres. Sélectionnez Audio. Activez la réduction du bruit. Cliquez sur Terminé.Google Meet commence à mettre en œuvre la suppression du bruit AI. (Photo: Google)

COMMENT AJOUTER DES PERSONNES À VOS APPELS VIDÉO SUR GOOGLE MEET

À partir de n’importe quel navigateur Web, vous devez d’abord accéder à Google Meet (meet.google.com). Lors de la création d’une réunion, vous pouvez ajouter d’autres personnes de deux manières: via Copier les données d’accès, qui vous permet d’obtenir les informations de la réunion dans partagez-le avec qui vous voulez ou en cliquant sur Ajouter des personnes par e-mail.

COMMENT ACCÉLÉRER VOS RECHERCHES SUR GOOGLE CHROME

Voulez-vous accélérer vos recherches? Google Chrome est un navigateur qui possède de nombreuses extensions utiles qui améliorent l’expérience utilisateur et qui est fréquemment mis à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de sécurité.

Sa dernière version apporte des nouveautés utiles pour augmenter la productivité devant le navigateur. Voulez-vous que le navigateur soit beaucoup plus rapide? Voulez-vous que tout ce que vous voyez dans Chrome soit plus net?

Margret Schmidt, directrice principale de Chrome, a sélectionné une série d’extensions avec lesquelles nous pouvons profiter du navigateur Google.

Onglets dans l’ordre

Avez-vous déjà perdu la trace des cils de Chrome ouvert sur votre mobile? La mise à jour verra une nouvelle disposition en grille de l’application de navigateur Android, qui vous aidera à sélectionner et à prévisualiser plus facilement les onglets, ce qui vous permettra de rester organisé plus facilement que jamais. Chrome.

Le nouveau design vous permettra de gérer les onglets sur les appareils Android et est très utile pour savoir lesquels sont ouverts. Pour ce faire, faites glisser et déposez un onglet au-dessus d’un autre dans la nouvelle disposition de grille. Après avoir ouvert l’un des onglets groupés, vous pouvez facilement basculer entre les groupes d’onglets à l’aide du nouveau «sélecteur d’onglets» ou «changement de tiroir» situé en bas de l’écran.

Et pour ceux qui utilisent Chrome sur les ordinateurs de bureau ou portables et qu’ils ont tellement d’onglets ouverts qu’ils ne peuvent plus lire les titres de page, la nouvelle mise à jour vous permettra de prévisualiser vos onglets en les survolant. Pour l’instant, vous verrez le titre de la page et bientôt la carte de défilement en inclura une vignette.

Aide Google intégrée

La barre d’adresse de Chrome vous aide à obtenir vos résultats plus rapidement que jamais. Désormais, sur le bureau et sur Android, les réponses apparaîtront dans la barre d’adresse où vous tapez votre requête, que vous recherchiez des résultats sur des événements sportifs ou des réponses instantanées sur la météo locale ou des traductions d’un mot étranger.

Chrome vous demandera également automatiquement si vous avez besoin de traduire la page et vous pouvez accéder aux outils de traduction intégrés à partir du menu Chrome ou de la barre d’adresse sur le bureau.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Vous pouvez donc activer les animaux 3D de Google

L’astuce de Google pour prendre une photo avec un lion et d’autres animaux dans votre maison

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER