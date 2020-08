Avez-vous remarqué le nouveau design de WhatsApp? N’avez-vous pas remarqué ce détail? Il est temps pour vous de le faire. La célèbre application de messagerie rapide a été mise à jour dans le monde entier et des milliers d’utilisateurs disposent déjà des nouvelles fonctions de l’application.

Si vous avez déjà la version 2.20.198.6 sur WhatsApp pour Android, puis vérifiez votre téléphone portable. Cet outil l’a déjà Télégramme depuis longtemps et c’était nécessaire dans l’appli: c’est un nouveau moteur de recherche pour faciliter la recherche de vos fichiers multimédias.

À partir de maintenant, à chaque fois que vous entrez dans l’application, vous verrez en haut le nom de l’application et à côté un loupe. Lorsque vous appuyez sur cette icône, elle s’affiche une barre où vous serez informé du fichier que vous souhaitez rechercher: Photos, vidéos, liens, GIF, audio, documents.

Cela signifie que lorsque vous appuyez, par exemple, sur « Photos » vous vérifierez toutes les images qui vous ont été envoyées, classées en fonction de leur date de réception. La même chose se produira avec le reste des sections.

Voici à quoi ressemble la nouvelle barre de recherche WhatsApp pour faciliter et accéder à tous vos fichiers. (Photo: WhatsApp)

Tu ne le vois pas? N’oubliez pas que pour pouvoir obtenir et tester les nouvelles modifications et versions de WhatsApp. Pour ce faire, vous devez effectuer les étapes suivantes:

Entrez ce lien pour tester les applications sur Android.

Demander l’accès au testeur bêta

Si vous avez déjà mis à niveau vers la dernière version disponible et que vous ne voyez pas la fonctionnalité, créez un sauvegarder votre historique de chat et réinstaller WhatsApp si vous ne voulez plus attendre. Chaque fois que vous réinstallez l’application, les paramètres les plus récents sont téléchargés à partir du serveur, ce qui active la fonctionnalité pour vous.

Si vous avez réinstallé l’application et que la fonctionnalité n’est toujours pas activée, tout ce que vous pouvez faire est malheureusement d’attendre.

LES 7 MEILLEURES ASTUCES WHATSAPP

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message « étoile », où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant à Paramètres et Messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en touchant « Messages suivis ». Pour les utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur « Plus d’options », puis » Messages en vedette ».

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez ainsi envoyer des messages, des photos et des Gifs sans avoir à avoir votre équipement entre vos mains.

4. Utilisez des autocollants dans les conversations: Les emojis sont en train de devenir une chose du passé, aujourd’hui les autocollants vous offrent une façon plus amusante de vous exprimer. Vous pouvez les trouver dans le champ où le texte est entré dans une conversation, dans une petite icône carrée avec une page latérale pliée, où vous pouvez également ajouter vos propres autocollants et bitmojis.

5. Lisez les messages sans être en ligne: L’option de masquer les « Confirmations de lecture » n’est pas la meilleure option si vous voulez que l’autre personne ne se rende pas compte que vous avez lu son message. C’est pourquoi lever légèrement le message à l’écran et ouvrir le texte intégral sur l’écran de verrouillage de l’iPhone est votre meilleure option pour passer inaperçu.

6. Gérez qui peut nous ajouter à des groupes: Il n’y a rien de plus inconfortable que d’être ajouté à un groupe plein d’étrangers. C’est pourquoi WhatsApp a développé la possibilité de gérer qui peut nous ajouter à des groupes.

Lorsque vous activez les contacts dont vous souhaitez recevoir des messages, ces personnes doivent nous envoyer un lien d’invitation dans l’application. Seulement si nous l’acceptons, nous pouvons être ajoutés au groupe.

Pour activer un contact, nous devons aller dans Paramètres> Compte> Sécurité> Groupes et choisir entre les options: Tous, Mes contacts ou Mes contacts sauf.

7. Contrôlez vos groupes: Il existe un moyen de modifier les paramètres du groupe afin que nous seuls puissions apporter des modifications à l’image ou au nom du groupe. Pour ce faire, allez dans Paramètres du groupe, puis Modifier les informations du groupe.

Ce sont les 7 astuces que vous ne connaissez probablement pas. WhatsApp nous surprend toujours avec des nouvelles, il est donc probable que nous mettrons à jour notre liste dans un court laps de temps.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Tandis que WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux émojis au mois de novembre, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que ce mois-là.

Selon le site Web Unicode, les nouveaux membres de ce « groupe restreint » ont été choisis après que son sous-comité Emoji « ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs » à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres données.

Rencontrez les nouveaux emojis qui arriveront sur WhatsApp en 2020 (Photo: Emojipedia)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qu’ils sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter des sentiments et faciliter l’expression d’idées, en particulier dans WhatsApp, les emojis que beaucoup réclamaient arriveront enfin. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous retrouverons l’emoji celui du visage heureux avec une larme d’émotion, aussi l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens qui se serrent dans leurs bras, le ninja est également activé.

Voici quelques emojis que vous pouvez voir sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

Vous verrez également des gens en smoking, en robes de mariée, des hommes et des femmes au biberon, le Père Noël sans moustache, cœur et poumons.

Par contre, dans la section animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard. , le ver, le rocher, le bois.

Ceux-ci devraient paraître avant la fin de l’année. (Photo: Emojipedia)

Sur la nourriture nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le bubble tea et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans WhatsApp de nouveaux endroits seront ajoutés comme la cabane, le pick-up, le skateboard. Dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la piñata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie, le boomerang.

L’emoji de Chaparrón Bonaparte et d’autres sera vu sur WhatsApp en 2020 (Photo: Emojipedia)

D’autres objets qui seront également présents sont le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre à rideaux, le piston, la souricière, la baguette, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui viendront à WhatsApp Ce sont les drapeaux et les symboles seront le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

L’un des emojis que l’on verra sur WhatsApp est celui de la mère donnant une bouteille. (Photo: Emojipedia)

L’année dernière, Unicode avait également inclus une cinquantaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, dont le paon, la flamme, un abaque, le métier de super-héros ou encore la double hélice d’ADN.

Selon une étude mondiale du cabinet de conseil Brandwatch sur Twitter, les émojis sont plus utilisés par les femmes (61%) que par les hommes (39%) et sont principalement utilisés pour exprimer des émotions positives – les trois quarts ont une signification optimiste.

COMMENT TRANSCRIRE VOS NOTES VOCALES DE WHATSAPP AU TEXTE

La première chose à faire est de télécharger l’application appelée Transcriber for WhatsApp (accès anticipé) et vous pouvez la trouver sur Jeu de GoogleUne fois installé, vous devez choisir la langue et ce serait tout Il ne vous reste plus qu’à entrer WhatsApp et accédez à la note vocale qui vous a été envoyée ou que vous souhaitez réécouter. Lorsque vous la trouvez, appuyez simplement dessus pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’un menu avec l’option « Partager » s’affiche. Après cela, vous devez choisir le nom de l’application et voila, vous verrez le message écrit.

Vous devez tenir compte du fait que certaines notes vocales de WhatsApp Ils sont trop longs et peuvent provoquer des erreurs dans l’application que nous désignons.

COMMENT ESPIONNER LES CONVERSATIONS DE VOTRE PARTENAIRE SUR WHATSAPP

La première chose que vous devez faire est de télécharger Whatsclone, une application sécurisée qui a un grand nombre de notes positives dans le magasin. Jeu de Google. Après l’avoir installé, un lecteur QR apparaîtra.

À ce moment, vous devez entrer le nombre de WhatsApp vous souhaitez espionner et avoir un accès complet au téléphone pour effectuer le processus, dans ce cas, celui de votre partenaire.

C’est peut-être l’étape la plus difficile si vous avez un mot de passe: prendre le smartphone de la personne que vous allez espionner. Là, vous devez ouvrir WhatsApp, appuyez sur l’icône avec les trois points, choisissez l’option Web WhatsApp et scannez le code QR. Lorsque vous l’avez fait, vous pouvez lire autant que vous le souhaitez sans craindre qu’il semble que le compte soit connecté à un autre téléphone.

WhatsClone est appelé l’application pour pouvoir espionner le chat WhatsApp de votre partenaire. (Photo: Google Play)

COMMENT SAVOIR QUI VOUS ESPIONNE SUR WHATSAPP

Tout d’abord, vous devez entrer les paramètres de l’application et cliquer sur ce que serait une nouvelle diffusion. Sélectionnez ensuite tous les contacts dont vous disposez. Envoyez un message «Bonjour» à tous les utilisateurs que vous avez placés dans ladite diffusion, puis vous devez attendre environ une heure ou un délai raisonnable pour que tout le monde lise le message. Enfin, vous devez appuyer sur Diffusion et allez à la lettre «i», appuyez dessus et une liste de toutes les personnes touchées par votre message apparaîtra. Vérifiez la liste et s’il y a un numéro inconnu, alors cette personne vous a ajouté à WhatsApp et vous ne le savez pas. L’étape suivante consiste à bloquer la personne qui vous a vu et que vous ne le saviez pas. C’est dans le cas où ils ne savent pas qui est l’utilisateur et ce qu’il veut avec vous.

Vous pouvez également faire cette astuce en utilisant les états de WhatsApp. Publiez-en un et, à ce moment-là, toutes les personnes qui ont vu votre photo ou vidéo apparaîtront. N’oubliez pas que vous devez activer l’option «Tout» pour savoir qui est l’espion.

COMMENT OUVRIR ET CHATTER SUR WHATSAPP SUR LE TÉLÉVISEUR

Il faut noter que la première chose que vous devez savoir est que cette astuce peut être exécutée depuis votre terminal Android, les téléphones portables comme l’iPhone n’ont pas ce mode car ils ne sont pas compatibles avec la plupart des téléviseurs. Puis faites ces étapes pour aller WhatsApp à toi la télé:

La première chose à faire est d’entrer dans votre terminal et de baisser le panneau de notification. Après cela, vous verrez une icône indiquant « Projection sans fil » ou, à défaut, « Vue intelligente ». Lorsque vous avez appuyé dessus, votre smartphone commencera à rechercher un appareil à proximité. afin que vous puissiez voir ce qui se passe sur votre téléphone portable, mais sur un autre écran. Après l’avoir détecté, vous verrez que le nom de votre téléviseur apparaît. Sélectionnez-le. Si vous possédez un Chromecast, vous pouvez également le connecter à cette alternative. Enfin, vous verrez que l’écran de votre téléphone portable est projeté sur votre téléviseur. Maintenant, ouvrez WhatsApp et le tour est joué, vous pouvez discuter à partir du téléviseur.Pour voir WhatsApp sur votre téléviseur, vous devez activer la fonction Smart View ou la projection sans fil. (Photo: WhatsApp)

N’oubliez pas que si l’écran de votre téléphone portable est éteint pour économiser la batterie, l’écran de votre téléviseur sera également noir ou, si vous l’avez activé, l’écran Toujours activé. De cette façon, vous pouvez utiliser WhatsApp À la télé.

COMMENT UTILISER WHATSAPP SUR UN TÉLÉPHONE FIXE

La première chose que vous devez savoir est que cette astuce ne fonctionne qu’avec la version professionnelle de Entreprise WhatsApp. Vous pouvez également utiliser les applications qui vous permettent de cloner WhatsApp sur votre appareil pour utiliser deux comptes différents de l’application en même temps. WhatsApp vous demandera de saisir le numéro de mobile à 10 chiffres au moment de l’inscription. Ici, vous devez saisir le numéro fixe de votre domicile ou de votre entreprise au lieu du smartphone.Au cours de la phase de vérification, vous aurez deux options pour recevoir le code de vérification: SMS ou appel. Par défaut, WhatsApp enverra un SMS de vérification au numéro, mais comme vous ne les recevrez pas sur un numéro fixe, vous devrez attendre une minute et choisir l’option d’appel. Vous serez appelé au numéro fixe saisi et le code de 6 vous sera fourni. chiffres de vérification Entrez ce code sur l’écran de vérification et le processus se terminera.WhatsApp Business est la première tentative de Facebook pour gagner de l’argent via la plate-forme de messagerie. (Photo: .)

Grâce à cela, vous pouvez désormais naviguer en toute tranquillité sur n’importe quelle plateforme WhatsApp, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Sans aucun doute une alternative, surtout si vous avez plusieurs clients et que vous ne savez pas quel numéro contacter.

COMMENT CACHER L’ECRITURE DANS WHATSAPP

L’astuce est assez simple et pas besoin d’autres programmes qu’ils ont accès non seulement à votre liste de contacts, mais également à vos conversations. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est d’ouvrir la conversation avec une personne sur WhatsApp. Après cela, accédez simplement à la barre de notification. Appuyez sur l’option « mode avion ». Lorsque vous le faites, absolument tout sera désactivé des réseaux, de sorte que l’autre Au lieu de visualiser que vous «tapez», la personne n’observera que l’heure de la dernière connexion. Même si vous souhaitez masquer cette dernière option, accédez simplement à Paramètres, Confidentialité et sélectionnez «Dernière fois» comme Aucune.

Avec cela, vous aurez WhatsApp entièrement configuré et personne ne saura que vous «écrivez» à l’autre personne. Avez-vous aimé le truc? C’est peut-être quelque chose d’assez ancien et classique, mais c’est la méthode légale qui fonctionne le plus.

REGARDEZ LA PHOTO DE PROFIL D’UN CONTACT BLOQUÉ

Pour commencer, vous devez savoir que vous devez avoir un ami de confiance sur WhatsApp et qu’il a cette personne bloquée dans ses contacts. Ensuite, procédez comme suit:

La première chose à faire est d’ouvrir WhatsApp. Si vous n’avez pas mis à jour l’application, faites-le en utilisant ce lien, puis demandez à votre ami de créer un groupe WhatsApp, soit avec plusieurs de vos amis, soit simplement entre vous, le contact bloqué et lui.Pour ce faire, vous devez attendre que quelqu’un vous ajoute à un groupe avec la personne qui vous a bloqué. (Photo: WhatsApp) Après cela, entrez dans le nouveau groupe et appuyez sur ses informations, vous y verrez tous les membres du groupe WhatsApp. Mais surtout la personne qui vous a bloqué, appuyez sur cette personne et vous verrez non seulement sa photo de profil à nouveau, mais vous pourrez également discuter.

N’oubliez pas que si cette personne quitte le groupe créé dans WhatsApp, vous devez savoir que vous ne reverrez plus jamais sa photo de profil ni ne communiquerez avec elle à moins qu’elle ne vous ajoute à nouveau dans une autre.

COMMENT QUITTER UN GROUPE SANS ÊTRE REMARQUÉ

Saviez-vous qu’il existe une astuce pour sortir d’un groupe de WhatsApp? Eh bien, il y a une série d’étapes que vous devez prendre pour que tout se passe parfaitement et que personne ne vous interroge sur l’abandon soudain. Vous devez faire ceci:

La première chose à faire est d’entrer dans le chat de groupe WhatsApp et d’appuyer sur les trois points dans le coin. Là, vous verrez « Info du groupe » sur lequel vous devez appuyer. Dans cette fenêtre, vous devez mettre la conversation en silence pendant un an.Il existe également une astuce pour qu’aucun de vos contacts ne puisse vous ajouter à un groupe WhatsApp à l’avenir. (Photo: MAG) Revenez ensuite à « Infos sur le groupe » et cliquez sur « Notifications personnalisées ». Une fois à l’intérieur, désactivez les « notifications et notifications ». Avec cela, vous ne verrez plus jamais les notifications, encore moins recevoir des alertes à tout moment de Groupes WhatsApp.

Enfin, vous devez archiver le groupe, avec cela vous ne verrez jamais ce qu’ils vous ont écrit ou simplement ce que les autres écrivent WhatsApp. Tu le savais?

COMMENT ACTIVER LE «MODE NINJA» DANS WHATSAPP

Avec ces étapes, vous éviterez que « Renvoyer » n’apparaisse dans vos conversations. L’astuce est assez simple, elle peut aussi être basique, mais sûrement beaucoup ne le savaient pas.

Pour atteindre cet objectif à 100%, vous devez installer l’application Ninja sur WhatsApp depuis Android ou AppStore. Donnez la permission dans les paramètres de votre smartphone afin que les messages atteignent l’application sans avoir à ouvrir WhatsApp pour les lire. De cette façon, vous pourrez être « invisible » dans le Cela vous avertira chaque fois qu’ils vous enverront des messages et vous pourrez les lire.Tous vos messages, photos et vidéos arriveront comme vous l’étiez sur WhatsApp. (Photo: capture ninja pour wazap)

