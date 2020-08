Il y a une scène dans Ted Lasso, où le personnage principal – l’entraîneur de football américain de Jason Sudeikis qui se transforme brusquement en manager de Premier League – sprinte vers l’arbitre assistant au milieu d’un match crucial après avoir levé son drapeau pour un appel de hors-jeu.

« Allez donc! Que voulez-vous dire? Comment est ce hors-jeu? se plaint Lasso, avec sa traînée caractéristique du Kansan alors que le juge de touche le regarde avec confusion.

« Quoi? » demande le fonctionnaire.

Lasso se rapproche. « Non, je suis sérieux. Comment est ce hors-jeu … je ne le comprends pas encore.

Ce manque de compréhension complète et la confusion à travers l’étang est une façon de décrire l’essence de la dernière sitcom d’Apple TV +, qui provient d’une promotion 2013 de NBC Sports. C’est là que Sudeikis a présenté son personnage dans le cadre de l’acquisition par le réseau des droits de diffusion de la Premier League.

L’idée était simple. Lasso, un entraîneur de football universitaire intense et aux yeux écarquillés de Kansas City arrive à Londres et entre dans le monde extraterrestre de la Premier League. Dans les promos, il prend le contrôle de Tottenham (la saison suivante, il revient en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de jeunes filles St.Catherine Fighting Owls), se demandant pourquoi les joueurs ne portent pas plus de coussinets et enseignant l’art du flop. Il n’a aucune connaissance du jeu ou de sa signification culturelle et historique. C’était une vision satirique de deux mondes différents vus à travers les yeux d’un Américain naïf, et pour NBC, c’était un moyen à la fois d’attirer un fan de football fidèle et bien informé et d’attirer un nouveau public.

En fin de compte, cela a fonctionné, car les deux promotions (2013 et 2014) sont devenues virales et ont attiré énormément d’attention. Ensemble, les vidéos ont généré plus de 20 millions de vues sur YouTube et ont aidé le réseau à construire une base solide pour son audience en Premier League.

Cela fait six ans que ces promotions ont été diffusées, et le football aux États-Unis – sans Ted Lasso – a énormément gagné en popularité. Alors, comment le personnage a-t-il été ressuscité?

« Je suppose que c’est une douzaine de petites choses qui vont bien que vous êtes prêt à recevoir », a déclaré Sudeikis à Sports Illustrated. «Après avoir fait la deuxième vidéo (en 2014), cela a vraiment débloqué des éléments du personnage que nous avons trouvé très, très amusants à écrire, à représenter et à voir à travers le monde. Donc, un jour de 2015, ma partenaire Olivia (l’actrice et cinéaste Olivia Wilde) est venue me voir un jour et m’a dit: « Vous savez, vous devriez faire Ted Lasso comme une émission », et j’ai dit: « Je ne savoir, ‘mais après avoir mariné dessus, j’ai pensé que cela pourrait peut-être arriver.

Au printemps de la même année, Sudeikis s’est réuni avec ses partenaires créatifs et écrivains, Joe Kelly et Brendan Hunt – les trois ont commencé avec le groupe d’improvisation bien connu de Chicago The Second City et Boom Chicago d’Amsterdam; Hunt joue également le rôle de l’entraîneur adjoint de Lasso et de l’entraîneur confidentiel Beard – et a passé une semaine pour voir s’ils pouvaient en créer un spectacle.

« Quand vous avez un germe d’une idée, vous ne savez pas si c’est quelque chose que vous dites à haute voix ou si c’est un tweet, une lettre ou un scénario, qui sait », a déclaré Sudeikis. « Alors, nous nous sommes assis, et nous ont pu frapper un pilote assez rapidement cette semaine-là. En plus de décrire six à dix épisodes de la première saison. Et cela nous a fait savoir: ‘OK, il y a quelque chose ici.’

Malgré l’enthousiasme suscité par l’idée, c’est tout ce que c’était à ce moment-là – une idée sans maison. Ainsi, la vie a continué, et les trois amis ont laissé Ted Lasso seul pendant quelques années et ont détourné leur attention vers leurs carrières respectives.

« Mais cela nous a permis d’obtenir un peu d’espace, et bas et voici, les dieux du showbiz nous ont regardés et nous ont souri et ont amené Bill à notre porte », a déclaré Sudeikis.

«Bill» est Bill Lawrence, le scénariste, producteur et créateur de télévision expérimenté derrière des émissions primées telles que Scrubs, Cougar Town et Spin City. Lawrence est entré dans le cadre en 2017 lorsque lui et Sudeikis ont joué au basket-ball de ramassage quelques soirs par semaine et un soir, l’idée de Ted Lasso est venue. Après quelques discussions supplémentaires, il a lu le script et le concept et a été immédiatement intéressé.

«Je voulais travailler avec Jason Sudeikis, il me fait juste craquer. Je pensais qu’il était génial sur SNL, chaque fois qu’il se présente dans un film, je suis immédiatement dedans et il semble être le mec avec qui tu veux traîner », a déclaré Lawrence. «J’avais aussi vu ces croquis, les vidéos promotionnelles de la Premier League quand il les a fait et je les trouvais si drôles, et il a dit: ‘Et si nous rendions ce personnage en trois dimensions et le complétions vraiment?’ Ted Lasso peut toujours être loufoque et drôle, mais nous pourrions aussi avoir notre version.

Et c’était essentiel pour les Sudeikis. Dans les publicités, l’inconscience de Lasso est drôle et souvent attachante, mais pour un spectacle, il y avait plus à lui pour que le public ne se contente pas de rire, mais aussi d’enraciner pour lui.

«Je pense que Scrubs est un spectacle fantastique. Vous pouvez mettre les 10 meilleurs épisodes de celui-ci contre n’importe quelle émission », a déclaré Sudeikis. «Bill écrit si joliment les personnages masculins et les relations, son utilisation de la musique et ses problèmes de vie et de mort. Et maintenant, deux ans plus tard, nous en parlons ici. Cela va vraiment arriver et je ne peux pas y croire.

Apple TV +

Non seulement le spectacle se déroule (il sera présenté ce vendredi), mais il réussit également sa mission. Ted Lasso est chaleureux, drôle et – comme le personnage principal – il a du cœur. Contrairement aux publicités, où le plus grand trait de Ted est sa bouffonnerie, le spectacle célèbre sa soif d’espoir implacable. C’est un homme avec passion, dignité et quelqu’un pour qui vous applaudissez. Lasso est l’éternel optimiste, dont la naïveté est à la fois une force et une faiblesse, et tout comme JD de Scrubs, Lasso est vulnérable (dans la série, il quitte en fait les États-Unis pour échapper à un mariage en difficulté) et a mal au confort. C’est ce qu’il offre à sa nouvelle équipe en retour – une équipe de Premier League arrogante et sous-performante contrôlée par un propriétaire méprisé. Ce n’est pas Tottenham cette fois-ci, mais le fictif AFC Richmond.

Lawrence voit Lasso comme l’exemple parfait de l’enseignant inspirant. Une version sportive de John Keating de Robin Williams de Dead Poets Society, où sa personnalité est une arme contre les journalistes cyniques et les fans rancuniers qui expriment naturellement leur dégoût à la pensée d’un Américain sans connaissance du jeu prenant le contrôle de leur club bien-aimé.

«Nous avons tous grandi avec un professeur préféré ou un entraîneur préféré. Ils nous ont mis sur la bonne voie. Ces personnes ne vous obligent jamais à faire quoi que ce soit. Ce sont juste de bonnes personnes », a déclaré Lawrence. «Moi et Jason nous chevauchons parce que nous aimons aussi faire des émissions avec cœur et parce que c’est une période de feu de poubelle dans le monde, Jason voulait vraiment faire une émission pleine d’espoir et optimiste, et la plupart des films sportifs l’ont. C’est ce qui est à leur base. C’est l’opprimé. Nous essayions de capturer cet optimisme et cet espoir qui accompagnent ces personnages emblématiques de votre vie, que ce soit un entraîneur, un enseignant ou un parent.

Apple TV +

S’il y a un entraîneur dans la vraie Premier League qui émet de l’optimisme et de l’espoir, c’est Jurgen Klopp de Liverpool, et Sudeikis admet que le personnage de Lasso dans la série est en partie inspiré par lui.

« Homme. Quand j’ai entendu parler de lui qui avait emmené son équipe pour aller faire du karaoké, je me suis dit: « bonjour, idée d’histoire… » », a déclaré Sudeikis, qui admire également Pep Guardiola. «J’adore ces entraîneurs. J’aime vraiment la façon dont ils se comportent en tant que dirigeants d’une organisation. Ce sont des gars que je suivrais dans un combat de poing.

Sudeikis aime le jeu mais admet pleinement qu’il doit encore faire plus avant de se qualifier de fan hardcore et érudit.

« J’adore le sport. Ma blague a été que j’en ai une profonde appréciation mais une compréhension superficielle. Mais c’est pourquoi je garde compagnie avec Brendan et Joe, qui connaissent leur métier », a déclaré Sudeikis. « Mais c’est encore tout nouveau pour moi. Chaque fois que je vais voir un match, j’achète un kit pour moi à la boutique de cadeaux et un kit pour mon petit garçon. Je suis prêt à être un fan du beau temps pour quiconque en a besoin [laughs]. Je sais que les gens me détestent, mais c’est la vérité.

Les showrunners ont mis en place un casting avec des personnages colorés qui ajoutent de la profondeur aux multiples intrigues. Il y a le milieu de terrain vétéran dur comme des ongles Roy Kent (sûrement inspiré par Roy Keane et joué par Brett Goldstein), le narcissique Loanee Man City Jamie Tartt (Phil Dunster), le duo charismatique de Dani Rojas (star mexicaine interprétée par Cristo Fernandez) et l’attaquant nigérian Sam Obisanya (Toheeb Jimoh). Nick Mohammed (qui peut être vu dans Sky TV / Peacock’s Intelligence) brille également en tant que kitman silencieux. Il est également rafraîchissant d’entendre Arlo White de NBC servir de commentateur de l’émission tout au long de la saison de l’AFC Richmond.

Mais s’il y a quelqu’un en dehors du Lasso de Sudeikis qui vole la vedette, c’est Keeley Jones, la célébrité / mannequin / gourou des relations publiques confiante et sans fioritures joué par Juno Temple. Elle était le seul acteur à ne pas avoir auditionné, car Sudeikis, qui connaissait son travail, la voulait dans la série dès le départ.

Apple TV +

«J’ai rencontré Juno avec Olivia quand ils étaient sur Vinyl (l’émission HBO 2016 de Mick Jagger et Martin Scorsese), alors j’ai fait du karaoké avec elle. J’ai été dans une pièce avec elle. Je la connaissais », a déclaré Sudeikis. «Elle est tellement amusante et dynamique et juste pro-féminine. C’est juste une foutue qui vit avec une excitation qui est amusante à vivre, et c’est un peu ce que le personnage avait.

En fin de compte, Ted Lasso est exactement ce dont un public a besoin en ce moment. C’est une histoire qui vous fait rire et vous rappelle de sourire face à l’adversité. C’est une leçon qui porte moins sur la gestion du football que sur l’unité, et le scénario fonctionne parce qu’il prend en main nos différences et les embrasse comme une seule. Et cela fait écho à la citation préférée de Walt Whitman de Lasso: «Soyez curieux, ne portez pas de jugement.»

Lasso est héroïque, non pas parce qu’il impose le respect mais parce qu’il le mérite. Il est gentil, car il ne connaît pas d’autre moyen. Mais comme nous, il est également vulnérable, et c’est pourquoi nous pouvons nous rapporter à son parcours.

« Il est plus lapin blanc que chevalier blanc, mais il devient en fait le changement qu’il veut voir dans le monde, sans aucun agenda », a déclaré Sudeikis. «Et de nos jours, c’est inhabituel, à la fois dans la vraie vie et à la télévision.»