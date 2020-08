« Si j’avais besoin d’un défenseur, je prendrais Thiago Silva. Pendant deux ans, il peut encore jouer en Serie A avec une cigarette dans la bouche. ». La pensée de Fabio Capello est celle de beaucoup qui ont vu hier soir Atalanta-Paris Saint-Germain, quart de finale de la Ligue des champions, renversé en finale par les Parisiens grâce aux jeux de Neymar et aux buts de Marquinhos et Choupo-Moting. Confiant, précis, ponctuel, parfois autoritaire, le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain a joué un match sans faute, il a annulé complètement Duvan Zapata, prouvant qu’il peut encore faire la différence, malgré la carte d’identité indiquant 1984 comme année de naissance.

GARANTIE – Bien sûr, le corps n’est plus ce qu’il était et les maux ont fait et se font sentir, mais l’ancien défenseur de Milan aussi cette année c’était une ressource du PSG, pas un fardeau, comme en témoignent les 2545 minutes jouées, réparties sur 33 matchs (toutes compétitions confondues). Des chiffres voués à changer, étant donné que le club de la capitale française a au moins un match à jouer, la demi-finale contre Leipzig ou l’Atletico Madrid, plus l’éventuelle finale, prévue le 23 août. Une date après laquelle Thiago décidera quoi faire.

‘PROBLÈME’ D’ENGAGEMENT – La situation n’a pas changé ces derniers jours, son contrat avec le PSG arrive à expiration et pour le moment le renouvellement n’est pas une priorité. La semaine prochaine, il sera libéré, il pourra signer zéro avec n’importe quel club. Everton et la Fiorentina ont demandé des informations à son entourage, Milan n’a jamais vraiment pensé à son retour. Celui qui le prend peut compter sur un défenseur toujours fiable à 36 ans, mais l’accord ne sera pas bon marché. Thiago gagne environ 7 millions d’euros nets par saison, beaucoup, trop pour de nombreuses équipes.