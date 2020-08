TRANI (BAT). Les adieux sur les réseaux sociaux sont désormais devenus une constante dans le monde du sport, mais ils prennent des contours encore plus sensationnels lorsque les Présidents le font, à deux pas du début de la retraite et après un marché pharaonique pour le moins.

Au revoir soudain

Voici ce qui s’est passé au cours des dernières heures à Trani, où le président de l’UTD, Sly Trani Danilo Quarto, a annoncé avec un long post social un adieu soudain (post supprimé par la suite mais la page de l’entreprise n’est plus accessible). Un divorce mûrit suite au manque de participation de la place, après les immenses efforts du désormais ancien numéro un. Il y a encore ceux qui espèrent une réflexion après coup, mais pour le moment tous les joueurs du club ont été libérés, et les sponsors et les abonnements seront rendus.

LE POSTE DU PRÉSIDENT

«Au cours des dernières semaines, j’ai beaucoup réfléchi, passant des nuits blanches et me consacrant toujours à moi-même comme d’habitude. Depuis 5 ans j’ai pris 80 vols par an, je dépense des centaines de milliers d’euros par mois, j’abandonne tout, je mets de côté les choses les plus importantes de ma vie comme ma femme, ma famille et mes chiens, j’ai négligé mes entreprises. Mon esprit est constamment occupé à m’assurer que tout fonctionne correctement. Depuis avril, j’utilise chaque minute et toute mon énergie uniquement et exclusivement vers ce qui ne devrait être qu’une passion et un plaisir. C’était censé être une année différente, une année où je pourrais prendre mon crédit, mais c’est aussi l’année où nous nous souviendrons tous de ce fichu Covid-19, qui change totalement le monde.

J’entends des sirènes d’ambulance dans ma tête depuis 5 mois, malheureusement c’était l’enfer ici à Milan… et de nombreuses entreprises sont encore à genoux. Je m’attendais à beaucoup plus … peut-être que je suis quelqu’un qui a l’habitude de donner beaucoup et qui attend de temps en temps de recevoir un peu de gratitude, mais à ce jour, il y a eu très peu de sponsors d’entreprises locales, mais je les remercie et je les apprécie. Je parlais de 3000 abonnements, nous venons de dépasser 300, beaucoup penseront que c’est un record pour la catégorie, c’est peut-être moi qui me trompe. À ce jour, je n’ai pas les clés du stade, hélas, je sais que cela semble étrange mais il en est ainsi. En 4 mois, je n’ai jamais reçu d’appel d’aucun organisme institutionnel, bien que j’aie apporté mon sang en ville. Dans ma vie, personne ne m’a jamais rien donné et j’en suis fier, mais j’ai toujours eu deux choses depuis: les balles et mon caractère. Je préfère laisser le titre que j’ai remporté sur le terrain entre les mains de mon père, au final c’est vrai. Honnêtement, je suis fatigué maintenant, fatigué d’être l’oncle Scrooge, j’ai fait du bien à trop de gens. Maintenant, il est juste que je reprenne ma vie ».