Un match, peut-être parmi les meilleurs du B, qui n’a pas été récompensé par les résultats, mais finalement Venise l’a fait, et il a pris la route.

Pendant 12 mois, beaucoup de choses se sont passées, une année intense pour la formation des lagunes. Le capitaine a parlé de tout cela aux microphones de TuttoMercatoWeb.com, Marco Modolo.

Avec un esprit froid, rembobinant la bande il y a exactement un an, quelle saison était-ce pour Venise?

« C’était l’année de la relance. Nous venions d’une saison vraiment difficile, sur le terrain nous avons été relégués même si ce qui s’est passé en mai dernier était une mauvaise page d’histoire pour tout le football italien, mais finalement la justice l’a fait. son cours et nous sommes partis. Mais aussi à partir de zéro, car l’entreprise a mis en place un renouvellement complet de tout, et les questions, quand on démarre comme ça, sont nombreuses, mais j’ai tout de suite compris le potentiel du groupe et la chance d’avoir un technicien comme Dionisi, qui nous a donné une certaine empreinte et certaines idées de jeu: même dans les moments les plus difficiles, il s’est toujours concentré sur le football qu’il voulait réaliser, on ne s’est jamais déformé, et on a toujours été de son côté. Le salut est le bon prix. «

En fait, vous avez toujours cru au salut: mais quand était-ce mentalement difficile lorsque les résultats ne récompensaient pas votre excellent match?

«Nous étions conscients du fait qu’il faut du temps pour mettre en pratique une nouvelle idée de jeu, et il est vrai cependant que nous faisions souvent de gros matches, même si les résultats n’étaient pas les nôtres: mais nous ne nous sommes jamais concentrés uniquement sur ça, nous nous sommes occupés de plus de détails, et je crois qu’en fin de compte le résultat a été vu « .

En tant que capitaine, quelle responsabilité avez-vous ressentie en plus?

«La responsabilité était grande, nous venions d’une mauvaise année et il y avait peu de certitudes par rapport à l’année précédente, mais j’ai toujours cru cela, j’étais toujours convaincu que le salut viendrait. Le groupe grandissait, il ne pouvait y avoir de fin différente : et avoir dirigé l’équipe en tant que capitaine, avec la pleine confiance du club qui m’avait confirmé la saison dernière, était un honneur « .

Le coach voulait vous remercier publiquement pour ce que vous avez fait. Quel effet ces mots ont-ils eu?

« Les mots du coach m’ont touché à l’intérieur. Pour des raisons familiales, j’ai eu beaucoup de mal, mais en tant que capitaine j’avais quand même décidé d’être proche de l’équipe, et pour cela je tiens aussi à remercier ma famille qui m’a mis dans une condition tel qu’il pouvait le faire, mais ce que l’entraîneur a dit était très excitant. J’espère qu’il restera avec nous l’année prochaine « .

En regardant de plus près le terrain, quelle a été la course phare de l’année?

« Il y en a trois que je mentionnerais. Le premier, celui avec Ascoli au match aller, nous l’avons fait match nul in extremis après quelques mauvais résultats, puis les deux avec Pérouse. Au match aller, avec la victoire en Ombrie, nous avons pu passer un Noël plus paisible, alors que celui du retour signifiait le salut: après avoir subi le but de la Cittadella au tour précédent, d’ailleurs juste en fin de journée, nous avions un peu de mal mental, nous n’étions pas sauvés, mais la grande réaction à le dernier jour nous a donné le bon prix. «

