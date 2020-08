PAIN GRILLÉ. Le nouvel entraîneur Claudio De Luca et l’entraîneur sportif Giovanni Musa ont été définis et présentés à domicile Pain grillé il est temps pour les nouveaux achats et les reconfirmations. Les biancazzurri ont donc placé les cinq premiers coups qui vont renforcer le staff en vue du prochain championnat de Série D.

POKERISSIMO BIANCAZZURRO

En défense vient le dessous Correspondant à Michel-Ange, classe de 00 venant de la ville de Mola après des expériences dans les secteurs jeunesse de Bari, Monopoli et Gravina. Deux nouveaux visages à la place au milieu de terrain: Diagne Sadikh est Domenico Pizzolla. Le premier est une classe 88 qui portait dans le passé les maillots d’Altamura, Bitonto, Corato, Liberty Palo Bari et Trani, tandis que le second est un 01 qui portait déjà le maillot Brindisi lors de la dernière saison de football, après avoir fait le dessin dans les secteurs jeunesse de Lecce et Foggia. Enfin double frappe en attaque avec les achats de Giuseppe Lacarra est Fabio Oggiano, deux nés en 1987 avec une histoire de la Serie C à l’Excellence. Lacarra se vante dans son programme d’expériences avec Trani, Corato, Bitonto, Barletta, Altamura, Bisceglie, Manfredonia, Turris, Arzanese, Andria, Chieti, Como, Monopoli et Grottaglie; Oggiano vient plutôt de Tarente mais a également défendu les couleurs Cavese, Lumezzane, Reggina, Viterbese, Olbia, Terracina, Forlì, Portotorres, Olmedo, Arzachena et Alghero.