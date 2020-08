L’attaquant canadien Jonathan David est en déplacement de Gand à Lille pour un transfert de 35 millions de dollars (30 millions d’euros), laissant l’élite belge de la Ligue 1 française.

David, 20 ans, a marqué 37 buts pour Gand toutes compétitions confondues au cours des deux dernières saisons, dont 23 la saison dernière. Avec Alphonso Davies du Bayern Munich, il représente le noyau des talents montants du Canada, et à Lille, il fera équipe avec un jeune espoir de l’équipe nationale américaine, l’ailier Tim Weah.

David portera le maillot n ° 9 de Lille, qui participera à l’UEFA Europa League la saison prochaine grâce à une quatrième place de la saison abrégée de Ligue 1.

David a été le meilleur buteur (six buts) à une Coupe d’or de la Concacaf 2019 qui mettait également en vedette Christian Pulisic et Raul Jimenez, et il a inscrit 11 buts pour le Canada au cours de sa carrière internationale de 12 matchs. Né à Brooklyn avant de déménager en Haïti puis finalement à Ottawa, David fait ses débuts avec Gent à 18 ans.

Il aidera à combler le vide laissé par la star nigériane Victor Osimhen, qui est devenu la signature du record du club de Naples après un transfert de 82 millions de dollars. Ce devoir incombera également au vétéran turc Burak Yilmaz, qui a signé avec Lille sur un transfert gratuit en début de mois.

« Nous sommes très fiers d’accueillir aujourd’hui Jonathan David, un grand talent qui a déjà démontré à son jeune âge tout son potentiel et ses nombreuses qualités au sein du championnat de Belgique », a déclaré Marc Ingla, PDG de Lille, dans un communiqué. « C’est un joueur avec non seulement de grandes capacités physiques et techniques, mais aussi des qualités mentales qui le rendent particulièrement alerte, agile et décisif. »