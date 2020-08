Une équipe désynchronisée de joueurs de classe mondiale

Bien que Barcelone n’ait pas réussi à impressionner en tant qu’équipe tout au long de la saison 2019/20, c’est toujours une équipe remplie de joueurs de classe mondiale. Leur attaque peut parfois être extrêmement meurtrière. Alors que Luis Suarez a peut-être dépassé son apogée et qu’Antoine Griezmann a peut-être besoin de plus de temps pour s’installer dans l’équipe catalane, ils sont tous deux d’excellents joueurs pour leur journée. Orchestrer tout cela, c’est bien sûr Lionel Messi, qui est toujours au top de son art et le meilleur joueur du monde.

Frenkie de Jong est un milieu de terrain fantastique et a été excellent contre Naples. Des joueurs comme Ivan Rakitic et Gerard Pique semblent avoir dépassé leur apogée depuis longtemps, mais ce sont aussi des vétérans expérimentés habitués aux matchs à élimination directe de la Ligue des champions.

Dans un seul match à élimination directe, la brillance individuelle compte plus que dans tout autre jeu. Messi est la clé de l’attaque du Barça, oui, mais il y a beaucoup de gagnants parmi ses coéquipiers. Barcelone est une équipe qui a été désynchronisée la plupart de la saison, mais si elle est au top de son jeu, elle peut battre n’importe quelle équipe dans un match de 90 minutes.

Le match de Frenkie De Jong en chiffres contre Napoli: 100% des prises en charge terminées

94% des passes du troisième tiers terminées

92% de précision de réussite

4 récupérations de balle

2 interceptions

2 fautes subies

1 plaquage

1 chance créée A couru le spectacle au milieu de terrain. #UCL pic.twitter.com/lMDNssafbH – Statman Dave (@StatmanDave) 8 août 2020

La défense reste le talon d’Achille de Barcelone

Le talon d’Achille de Barcelone est leur défense fragile. Cédant 13 buts de plus que le Real Madrid en championnat, la défense de Barcelone a toujours eu du mal au cours de la saison 2019/20.

Alors que Naples n’offrait pas beaucoup de menace, une équipe comme le Bayern le fera. Le duo d’arrière central de Barcelone, Gerard Pique et Clement Lenglet, peut être exploité. Napoli a souvent trouvé des pistes derrière la ligne défensive à haute pression et a souvent failli se libérer. Le Bayern, avec son excellente attaque, aura plus d’opportunités et Barcelone devra modifier sa défense.

Enfin, il est important de noter que Barcelone a raté son meneur de jeu profond Sergio Busquets contre Naples en raison d’une suspension. Il améliore l’équipe en termes de contrôle et d’attributs défensifs.

Questions sur les capacités de Quique Setien

C’est une question difficile, mais qui, je crois, doit être posée. Quique Setien a 61 ans et est entraîneur de football depuis qu’il a repris l’équipe de sa ville natale, le Racing Santander en 2001. Il a de l’expérience en tant qu’entraîneur-chef, bien plus que Hansi Flick, mais on peut se demander s’il est un entraîneur destiné à le plus haut niveau du football mondial.

Bien que Setien ait trouvé le succès dans la plupart des clubs qu’il a dirigés, il n’a pas réussi à avoir un impact immédiat à Barcelone. Depuis que Setien a pris la relève en janvier, Barcelone n’a remporté que les deux tiers de ses matchs en championnat, et il y a des rumeurs selon lesquelles les joueurs se sont retournés contre lui en raison de ses choix tactiques incohérents. Face à Hansi Flick, l’homme qui a relancé le Bayern Munich, le natif de Santander devra relever un défi de taille avant de pouvoir déjouer tactiquement l’entraîneur du Bayern.