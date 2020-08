Le Bayern Munich et le FC Barcelone, deux puissances éternelles de l’UEFA Champions League, verront les cornes lors d’un affrontement en quarts de finale vendredi. Après avoir éliminé leurs adversaires respectifs, le Chelsea FC et le SSC Napoli, les deux équipes se sont rendues à Lisbonne, où elles s’affronteront dans un match nul «gagner ou rentrer à la maison».

Les deux FCB se sont déjà rencontrés en quart de finale de la compétition 2008/09 et en demi-finale des saisons 2012/13 et 2014/15. Lors de toutes leurs rencontres précédentes, le vainqueur a remporté le trophée de la Ligue des champions.

Cette fois, le Bayern entre dans la cravate avec l’une des meilleures équipes d’Europe et un système tactiquement robuste. Pour Barcelone, le G.O.A.T. Lionel Messi dictera leur jeu, mais il est accompagné d’un casting de soutien inférieur.

Au cours de la saison, la défense Blaugrana a développé des faiblesses flagrantes. Leur ligne arrière, en particulier, n’a pas montré la cohésion nécessaire. En conséquence, Hansi Flick aura l’opportunité de l’exploiter avec une attaque créative. Voyons comment Flick peut pénétrer la défense de Barcelone.

Transitions rapides

Sur le papier, Quique Setién place son équipe dans une formation 4-4-2 avec Luis Suarez et Lionel Messi à l’avant ou, plus récemment, dans un 4-4-2 avec Messi ou Antoine Griezmann complétant le diamant du milieu de terrain. Un milieu de terrain défensif, typiquement Sergio Busquets ou Ivan Rakitic, protège leur ligne défensive.

Dans les deux systèmes, Barcelone est souvent pris au dépourvu. Ils suivent un programme de pression axé sur l’homme, mais leur contre-pression n’est pas aussi efficace et rigide que celle du Bayern. Leur ligne haute, associée à un manque de conscience de la position, permet aux adversaires de les frapper facilement à la pause.

Napoli remporte le ballon de Messi et lance une attaque rapide. Remarquez comment Pique se déplace hors de sa position.

La défense de Barcelone, en moyenne, a concédé un but toutes les 90 minutes en Liga cette saison. Pendant la phase offensive, les arrières latéraux du Barca laissent de grandes lacunes à mesure qu’ils avancent. Ensuite, lorsqu’ils poursuivent le ballon, ils ont tendance à se déplacer, laissant de l’espace derrière eux. Les opposants exploitent souvent ces lacunes pour créer des attaques avec des transitions rapides.

Carvajal remporte le ballon et frappe le Barça à la pause rapide, exposant l’écart laissé entre Pique et Semedo.

Le Bayern peut utiliser les larges zones du terrain pour frapper Barcelone à la pause. Kingsley Coman et Serge Gnabry sont les candidats évidents pour cette tâche. Si Coman et Gnabry sont occupés à aider leurs arrières latéraux en défense, Thomas Muller a montré qu’il pouvait initier des contre-attaques en se plaçant dans l’espace vide sur l’aile.

Dans la préparation du but du Bayern, Müller lance une contre-attaque alors qu’il reçoit un long ballon de Joshua Kimmich dans l’aile gauche vide, puis assiste Gnabry sur la droite.

Contre-pression

En raison de sa structure tactique et de sa qualité défensive, Barcelone a du mal à jouer de l’arrière lorsqu’il est sous pression. Ils perdent souvent la possession lorsque l’opposition exécute un contre-pressage, les forçant à commettre des erreurs ou à recourir à de longues balles.

Barcelone joue avec un seul pivot. Ici, la pression de Napoli force Ivan Rakitic à jouer une mauvaise passe.

En raison de leur système habituel, Barcelone se retrouve souvent en infériorité numérique à l’arrière et utilise Ter Stegen comme exutoire pour dégager le ballon. Le Real Madrid n’est pas considéré comme une équipe gegenpressing typique comme le Bayern ou Leipzig, mais dans leur victoire au Clásico, Zinedane Zidane a été en mesure d’exploiter cette faiblesse de Barcelone en demandant à son équipe d’appuyer vigoureusement sur le Barça dans sa moitié de terrain.

Ter Stegen dégage le ballon pour échapper à la pression du Real Madrid, mais Casemiro le récupère et le Real Madrid attaque à nouveau.

Malheureusement pour les Catalans, cette équipe du Bayern est l’une des meilleures équipes de contre-pression d’Europe. Les hommes de Hansi Flick étouffent les adversaires au milieu du terrain, les forcent à commettre des erreurs et attaquent immédiatement lorsqu’ils reprennent possession. Le bourreau de travail bavarois, Thomas Müller, presse comme un démon et indique à ses coéquipiers les canaux de dépassement possibles qu’ils peuvent bloquer.Les Bavarois exercent jusqu’à 47,8 pressions dans le tiers offensif du terrain par match, contre 33,4 pour le Barça.

Thomas Müller remporte le ballon dans le dernier tiers, assiste Coutinho.

Mouvement hors du ballon

Les joueurs du Bayern Munich ont une compréhension astucieuse des espaces qu’ils doivent remplir afin de maintenir leur structure défensive – à l’honneur de leurs entraîneurs respectifs Hansi Flick. Tel n’est pas le cas à Barcelone.

Le noyau de Barcelone a montré un manque de conscience de position et de coordination dans son troisième défensif. Gerard Pique quitte souvent son poste pour charger les joueurs. Si Sergio Busquets ne parvient pas à combler le vide rapidement, cela met son équipe en grand danger.

Dans la préparation du premier but de l’Atletico, Pique s’est déplacé pour appuyer sur Carrasco, qui à son tour retire Pique du match et remporte un penalty.

Dans le cas du Bayern, ce «remplissage d’espace» est un processus continu et fluide. Dans le cas du Barça, les joueurs manquent souvent la fenêtre pour combler ces lacunes. En conséquence, l’opposition est capable de jouer autour de sa ligne défensive.

En raison du manque de coordination entre les arrières centraux et les milieux de terrain, les demi-espaces sont un autre point faible que les Bavarois peuvent exploiter:

Napoli exploite le demi-espace droit de Barcelone. Ils ont également remporté le penalty dans ce domaine.

Une fois de plus, Raumdeuter du Bayern et son complice Robert Lewandowski pourront jouer ici un rôle dangereux. Le duo sait créer et exploiter l’espace. Ils errent autour de la ligne défensive, créent de l’espace en attirant des défenseurs et relient la défense à l’attaque avec leurs coups à une touche et leur jeu positionnel.

Lewandowski remarque la course de Kimmich, reçoit une passe verticale d’Alaba et la propulse dans la trajectoire de Kimmich. Ce faisant, il retire deux défenseurs du jeu et est ensuite assisté par Müller.

Il y a aussi un groupe mortel qui s’est réuni sur le côté droit du terrain: Müller-Gnabry-Kimmich. Le trio a une excellente chimie sur le terrain et peut briser les défenses grâce à leur interaction. L’importance de Kimmich au milieu de terrain ne peut être surestimée mais, comme Benjamin Pavard est peu susceptible de jouer, l’international allemand cherchera à faire la différence par rapport à son ancien poste d’arrière droit.

Une combinaison classique Kimmich-Müller-Gnabry de la saison dernière; ici, Müller exploite le bon demi-espace.

Béni par Hansi Flick comme entraîneur, le Bayern Munich aura sûrement un plan directeur pour exploiter l’équipe de Setién. Les faiblesses du système de Barcelone sont claires; avec acuité et faim, les attaquants bavarois devraient réussir à trouver le fond des filets.

Cependant, en même temps, il serait insensé d’ignorer certains schémas récurrents dans lesquels des adversaires ont réussi à briser la défense du Bayern. Barcelone n’est peut-être pas à son ancien niveau, mais son équipe se compose toujours d’un groupe de vétérans qui ont l’expérience nécessaire pour s’intensifier dans les grands matchs. Ils ont également l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, un homme qui peut changer de jeu par lui-même.

Quel que soit le résultat, les spectateurs vont se régaler.