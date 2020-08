Le Bayern Munich est entièrement concentré sur les huitièmes de finale retour de samedi contre Chelsea en Ligue des champions, mais ce fut aussi une semaine relativement chargée pour eux sur le marché des transferts. Ayant déjà terminé les signatures de Leroy Sane, Tangay Nianzou et Alexander Nubel, le Bayern a également des affaires en cours à terminer.

Selon un rapport de Bild, le jeune Sarpreet Singh a terminé un transfert de prêt au FC Nürnberg qui le maintiendra au club de 2. Bundesliga pendant un an. Singh avait déjà clairement indiqué qu’il souhaitait que cette décision se produise afin de pouvoir acquérir une expérience précieuse, mais elle a été finalisée aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle il n’avait pas été inclus dans la liste finalisée de la Ligue des champions pour le Bayern. Il avait même terminé la séance d’entraînement à Sabener Strasse ce matin avant d’officialiser le transfert de prêt. Il rejoint son camarade Christian Fruchtl en prêt à Nuremberg. Le directeur sportif Dieter Hecking a joué un grand rôle dans l’obtention de la paire de joueurs du Bayern à rejoindre Nuremberg en prêt.

Selon un nouveau rapport de kicker, une poignée de clubs sont intéressés à essayer de signer Sven Ulreich. Avec la situation des gardiens de but au Bayern ayant à la fois Manuel Neuer et Nubel dans les rangs, un déménagement loin de Munich a du sens pour Ulreich et le front office du club a déclaré qu’il ne l’empêcherait absolument pas de partir. Le rapport suggère que le FC Schalke est l’un des meilleurs candidats pour acquérir sa signature, mais il indique également que les clubs d’Angleterre et d’Espagne suscitent un intérêt accru, bien que des clubs spécifiques n’aient pas été mentionnés.

Photo de Stuart Franklin / .

Pour Javi Martinez, son contrat avec le Bayern court jusqu’en 2021, mais il a trouvé des minutes cohérentes difficiles à trouver cette saison. Le milieu de terrain et la ligne arrière du Bayern ont rendu de plus en plus difficile de trouver une place dans l’équipe. Il a déjà dit qu’il serait heureux de rester et de voir le reste de son contrat à Munich, mais il accepterait également une offre décente de partir si cela signifiait un temps de jeu plus régulier. Un rapport de kicker suggère qu’il y a un intérêt concret de la part de la Ligue 1, le Stade Rennais F.C, qui s’est qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine en terminant 3e du classement français lorsque la saison s’est terminée prématurément en raison du coronavirus. La perspective de minutes régulières et de football en Ligue des champions pourrait s’avérer trop séduisante pour Javi et le Bayern, surtout si le prix est correct.