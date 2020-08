Le rendez-vous de Calciomercato.com est de retour: un cappuccino avec Mario Sconcerti. Les thèmes actuels du football approfondis par l’un des points de référence du journalisme italien et une présence fixe sur les pages de notre site. Le commentaire d’aujourd’hui est surInter et les récentes explosions de Antonio Conte.

J’ai lu que le web s’est divisé sur Conte, qui lui donne raison et qui a tort. Cela me semble évident, c’est un résultat qui s’applique à tous les sujets dans le monde. Le problème n’est pas si Conte avait raison, ce sont les façons dont il se trompait. Si vous ne vous sentez pas protégé, si vous pensez à une mauvaise relation entre l’Inter et la réalité, si vous sentez que vos joueurs sont inadéquats, vous n’avez pas à vous taire, vous n’avez tout simplement pas à en faire un cirque. Vous frappez à la porte de votre président, s’il est en Chine, prenez un avion et le rattrapez et parlez-lui, ne parlez pas de lui. Le web comme d’habitude suit l’idée du troupeau, il ne va pas au-delà de la question la plus simple. Mais quand on gère des équipes, des entreprises, des hommes, il est utile de vivre en commun, de respecter les règles et les personnes. Que dirait Conte si les joueurs disaient vraiment ce qu’ils pensaient de lui? Si Marotta, Ausilio, a même dit Zhang, qui a aussi le privilège de le payer? Seraient-ils des roses et des fleurs? C’est le réalisme qui sauve les histoires, cette saine commodité sans laquelle tout est impoli et présomptueux.