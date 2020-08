Donc, le Real Madrid n’est pas en Ligue des champions et vous cherchez quelqu’un pour qui vous encouragez. Cela peut être n’importe qui d’autre que Barcelone ou une équipe qui joue dans une nuance de blanc familière vous permettant même de porter un maillot pendant les matchs, mais que se passe-t-il si je vous dis que vous pouvez toujours encourager le Real Madrid en Europe?

L’UEFA Youth League est l’endroit où il se situe vraiment. – Castilla Corner (@CastillaCorner) 7 août 2020

Contrairement à leurs homologues seniors bien inférieurs, les U-19 du Real Madrid sont toujours en lutte pour un titre européen cette saison et lancent leur quête ce dimanche. Envie d’en savoir plus, alors lisez la suite!

Alors, quelle est cette compétition européenne dont vous parlez?

Le vrai premier prix de l’UEFA

L’UEFA Youth League a été lancée en 2013 en tant que jeunesse équivalente à la Ligue des champions. La compétition est composée de 64 équipes, 32 équipes qualifiées grâce à la qualification de leur équipe senior respective pour la Ligue des champions et la finale 32 composée des jeunes champions nationaux des 32 meilleures associations selon le classement par coefficient de l’UEFA par pays (je souhaite qu’il y ait meilleure façon de formuler cela).

Le Real Madrid n’a jamais remporté la Ligue des jeunes de l’UEFA, son meilleur résultat étant trois demi-finales, la dernière en 2016-17 quand il a été éliminé par Benfica. La saison dernière, ils sont tombés en quarts de finale à Hoffenheim. Actuellement, les équipes les plus titrées de l’histoire de l’UEFA Youth League sont Chelsea et Barcelone, qui ont toutes deux remporté le titre à deux reprises.

Après avoir été annulée avec le reste du football européen en mars, l’UEFA Youth League se terminera par une salve de matchs qui verront le tournoi disputé en seulement neuf jours avec des équipes jouant un match tous les trois jours. La finale aura lieu à Nyon le 25 août.

Quand joue le Real Madrid?

Le Real Madrid fera équipe contre la Juventus le 16 août à 18h00 CET.

Quelles sont les chances du Real Madrid?

Les chances de titre du Real Madrid sont assez mitigées en toute honnêteté. D’une part, le Real a travaillé dur lors des phases de groupes malgré une impressionnante victoire d’ouverture à l’extérieur du PSG et avait besoin de résultats dans les deux derniers matches de groupe pour se qualifier. Dans le même temps, ils ont fini par dominer le tableau, sans parler du fait que le PSG n’a pas réussi à sortir des phases de groupes, ce qui suggère que le groupe A était meilleur que les noms sur papier le suggéraient.

Beaucoup de grosses équipes ne sont pas sorties des groupes cette année (à savoir Barcelone, quelle bande de perdants) et il n’y a qu’un seul ancien vainqueur (Salzbourg) dans les KO. Cependant, Madrid devra probablement affronter Salzbourg en demi-finale, avec de gros tests contre la Juventus et Rennes ou l’Inter Milan avant cela.

Dans l’ensemble, vous pourriez discuter de toute façon. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une raison pour laquelle le Real n’a jamais gagné cette compétition auparavant et, s’ils la gagnent cette saison, ce sera une victoire bien méritée compte tenu des obstacles sur leur chemin.

Oh cool, ces enfants de la Juve sont-ils bons?

C’est vraiment difficile à dire. J’ai parcouru le Web à la recherche de quelqu’un qui mettrait sa crédibilité en jeu et me parlait des U-19 de la Juventus, mais personne n’a été assez courageux pour le faire. Il s’agit de leur premier tour de 16 ans après s’être qualifiés confortablement dans le même groupe dans lequel leur équipe senior a joué.

Ils ont balayé l’Atletico Madrid lors des deux matches, le plus impressionnant à l’extérieur où ils ont gagné 4-0, ce qui n’est pas une tâche facile. Leur attaquant de 18 ans, Pablo Moreno, a marqué quatre buts en phase de groupes, ce qui le place juste en dehors des meilleurs buteurs de ce tournoi de la saison jusqu’à présent.

Photo de Filippo Alfero – Juventus FC / Juventus FC via .

De manière réaliste, l’expérience du Real Madrid à ce stade du tournoi devrait lui permettre d’avoir toujours atteint ce stade, mais il est rarement aussi simple (vendredi dernier vous le dira).

Alors, pourquoi devrais-je regarder les enfants jouer au ballon?

En dehors de la réponse évidente à savoir qu’il s’agit de plus de football (en particulier le football du Real Madrid) à surveiller cet été, il y a quelques raisons de plonger dans l’action de l’UEFA Youth League en août.

Premièrement, les jeux ont été très divertissants. Jusqu’à présent, l’aventure de Real a comporté une victoire à l’extérieur contre Xavi Simons (vous vous souvenez de lui?), Un vainqueur de dernière minute en Turquie et une victoire palpitante 6-3 contre le PSG. Je ne peux pas promettre de telles histoires à l’avenir, cependant, il y a eu en moyenne trois buts par match jusqu’à présent.

Une autre raison de regarder est de qui est responsable. Après le départ de Dani Poyatos pour la Grèce, le Real avait besoin d’un entraîneur pour intervenir temporairement et guider Juvenil A sur le dernier obstacle de 2019/20 et l’actuel entraîneur de Castilla Raul Gonzalez faisait l’affaire.

Garder un œil socialement distancé sur l’entraînement du Real Madrid Fabrica

L’ancien attaquant légendaire n’a jamais eu la chance de jouer dans un tournoi comme la Youth League, cependant, son histoire dans la compétition senior est légendaire. En tant qu’ancien meilleur buteur de tous les temps, Raul a remporté trois ligues de champions avec le Real, dont la première du club en 1998, brisant une attente de 32 ans pour un honneur européen. Il a marqué en deux finales et peu semblent mieux adaptés pour aider Los Blancitos à briser leur canard en Europe cette saison.

Mais je ne connais aucun des joueurs.

Cela fait partie du plaisir de regarder le football des jeunes. Compte tenu de la longue pause, le Real Madrid sera invité à soumettre une équipe de 40 joueurs (ou garçons?) Dans les prochains jours et, si ses séances d’entraînement sont quelque chose à faire, Raul est susceptible de lancer un large filet.

Les restrictions de l’UEFA permettent à Raul de choisir trois joueurs U-20 (Castilla) et les autres doivent tous être nés après le 1er janvier 2001. Jusqu’à présent, Antonio Blanco, Marvin Park, Miguel Baeza et Pablo Rodriguez se sont déjà entraînés avec l’équipe en tant que membres potentiels. du contingent de Castille. Avant la pause, Rodriguez était inscrit en tant que joueur de Juvenil A, donc les quatre pourraient toujours figurer dans l’équipe, après cela, il y a peu de choix concrets. Le milieu de terrain vedette de Juvenil A, Sergio Arribas, a parlé à la presse du tournoi, ce qui laisse penser qu’il sera là tandis que Sergio Santos, Pablo Ramon et Ivan Morante sont susceptibles d’être tous sur le radar de Raul pour Castilla la saison prochaine et devraient également figurer.

Même le prodige Israel Salazar s’est entraîné avec l’équipe et la blessure d’Andri Guderjohnsen l’a mis en lice pour figurer dans la liste finale. En gros, regarder le match dimanche vous donnera le droit éternel de dire que vous avez vu le joueur X alors qu’il n’était qu’un enfant et qu’il savait toujours qu’il était spécial.

J’adore me vanter … Vous m’avez convaincu! Où puis-je regarder ce merveilleux tournoi?

L’UEFA diffusera les matchs sur son site Web pour certains territoires, ce qui devrait être votre premier port d’escale. Si vous n’êtes pas parmi les chanceux, l’UEFA a une liste de chaînes où les matchs sont diffusés pour les pays du monde entier.

Je suis une âme instruite et pure, où irai-je pour une analyse de coupe et un divertissement léger après chaque match?

Castilla Corner fera un effort actif pour couvrir tous les matchs sur podcast, Twitter et ici sur le site de Managing Madrid. Tout ce que vous avez à faire est de suivre le compte Twitter de Castilla Corner (être un Patreon aide également puisque la plupart des jeux sont en milieu de semaine).