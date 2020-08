Ligue espagnole

Attention, Bacca: Unai Emery aurait pris une décision à Villarreal

Juan Pablo Arevalo

08 août 2020, 08h11

Les deux ont coïncidé à Séville. Cependant, la dernière saison du Colombien n’a pas été la meilleure.

Villarreal espère avoir une 2020-2021 réussie: avec l’arrivée d’Unai Emery sur le banc, les défis en Ligue espagnole et en Ligue Europa sont de taille. À son arrivée, l’entraîneur a assuré qu’il voulait avoir de la continuité dans son effectif, mais le marché lui apporterait autre chose.

Et dans cette situation, le colombien Carlos Bacca serait blessé, puisque le sous-marin jaune le déclarerait transférable pour renouveler sa masse salariale, en particulier dans l’attaque, et embaucher une promesse qui a brillé dans la deuxième division: le également caféiculteur Luis Javier Suárez, qui il a marqué 19 buts la saison dernière pour Saragosse.

Aux côtés de Bacca, le turc Enes Ünal serait également sur la rampe de départ pour collecter de l’argent et signer l’attaquant de l’anglais Watford, qui l’aurait valorisé 15 millions d’euros. Et ce n’est pas pour moins, la dernière année de Carlos Arturo a été oubliée: entre blessures et remplacements, il n’a pas pu performer en championnat espagnol et a à peine joué 681 minutes, n’obtenant que deux annotations.