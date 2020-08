SORRENTO (NA). Ces dernières semaines, il a été officialisé par Football de Sorrento, le défenseur né en 1994 Vittorio Terminiello vient de rentrer d’une saison dans les rangs de Sant’Agnello et a hâte de prouver sa valeur en Serie D avec les Rossoneri.

RETOUR À LA MAISON

«J’ai grandi au stade d’Italie, où j’ai fait mes débuts en Serie C, c’est toujours un grand plaisir de revenir ici où, entre autres, j’ai trouvé un club solide et sérieux, qui ces dernières années a très bien fonctionné, jetant les bases pour le rendre grand. . Cibles? L’équipe est forte, j’aimerais jouer le plus de matchs possible aux côtés de Cacace au centre de la défense, mais je suis convaincu que dans la vie il faut toujours essayer de s’améliorer ».

ENTRE CHAMPIONNAT ET… DIESSE

« Je peux jouer à la fois central et arrière, parfois j’ai aussi été utilisé au milieu de terrain, l’une de mes meilleures qualités est définitivement la tête. J’ai joué plusieurs championnats de Serie D dans différents groupes, disons que les surprises ne manquent jamais et que l’organisation est généralement récompensée sur le long terme. Pour le moment, cependant, mon seul souci est de travailler dur et de gagner la confiance du coach et des coéquipiers, il faut vite créer un bon groupe prêt à jouer contre n’importe qui. Ventilateurs? C’est toujours agréable de jouer dans l’équipe de votre pays, je peux vous promettre que je transpirerai toujours le maillot et je remercie le club et le club pour l’occasion. Amodio est une personne formidable et un manager très valable, je le connais bien et pour cette raison ce sera plus difficile car il exigera quelque chose de plus de ma part, mais je suis prêt ».