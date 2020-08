Lire la rose deAtalanta on ne lui donnerait pas deux lires: du C de Caldara au T de Toloi en passant par le H d’Hateboer. Vous ne voyez pas qu’il y a du talent dans cette équipe, ils semblent tous honnêtes commerçants et si le football était une science exacte, ils se battront pour un salut tranquille, sans infamie et sans louanges. Au lieu de cela, le football est le sport le plus épisodique de tous, le plus tactique, le plus mystique et ce 343 de la Déesse semble être un traité d’une conférence où une nouvelle découverte est racontée, où une signature est apposée pour breveter une invention qui brise tous les paradigmes. avec le passé.

Une étoile destinée à briller

Hier soir, le 12 août 2020, une saison mémorable d’un collectif inépuisable s’est terminée de la manière la plus sanglante possible, avec un coach aux compétences inversement proportionnelles à la sympathie. Il est sorti sous les coups de deux phénomènes absolus tels que Neymar et Mbappé: le premier qui à l’aube de 30 ans prend enfin la scène que Dieu avait pensé pour lui; le second qui contrôlerait le ballon à grande vitesse même en faisant du VTT depuis les Pyrénées.

À la fin d’un siège de 20 minutes, le PSG il a remonté la Déesse avec deux buts sur le gong, annulant un exploit mémorable mais pas une saison des Oscars. Si, en effet, le PSG, à ce stade, est candidat à la statuette la plus convoitée, Atalanta remporte d’un seul coup le prix de la critique, le prix du scénario original et le prix de l’animation avec son capitaine – El Papu Gomez – qui pourrait facilement être le protagoniste de ces mangas japonais que nous avons regardés enfants. Une année au cours de laquelle Bergame a pleuré comme peu d’autres villes d’Europe et où son meilleur footballeur (Ilicic s’écrit Zidane) ne pouvait plus jouer après le lock-out, avec les victimes de Bergame qui ont ravivé les cauchemars de la guerre déchirante des Balkans.

L’espoir est que ce n’est pas une supernova, mais une étoile capable de s’allume au fil du temps: merci Déesse.