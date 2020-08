ROME. Hier après-midi, le Conseil fédéral a établi qu’en signe de continuité avec la saison précédente, les mêmes critères avaient été approuvés pour les procédures de réadmission et de repêchage des championnats de Serie A, Serie B et Serie C, ainsi que le règlement pour les remplacements pour les nouveaux promus de Serie D qui sont renoncés ou non admis.

LES COMMUNIQUÉS OFFICIELS

Ce soir, les communiqués officiels sont arrivés qui ont clarifié davantage la situation, laissant peu de place à l’interprétation et aux doutes. Alors voilà les critères de réadmission au championnat de Serie C 2020/2021 des entreprises reléguées du même championnat lors de la saison 2019/2020, aux fins des dispositions de l’art. 49, paragraphe 5 bis du N.O.I.F.

RÈGLES D’INTÉGRATION DU CHAMPIONNAT BIO SÉRIE C

Aux fins de l’intégration du personnel de la saison de football du Championnat de Serie C 2020/2021, les critères de formulation du classement des entreprises du Département Interrégional sont indiqués ci-dessous.

1) Les neuf équipes classées deuxième de chaque groupe au moment de l’interruption du championnat de Serie D 2019/2020 seront incluses dans un classement basé sur un score déterminé par la somme des valeurs suivantes:

points en moyenne au moment de l’interruption de la saison de Serie D 2019/2020; bonus de 0,10 à attribuer à l’équipe classée première de chaque groupe dans la compétition «Valeur Young D»; 0,05 bonus à attribuer à l’équipe classé au concours «Giovani D Valore» à la deuxième et troisième place de chaque groupe.

En cas d’égalité dans le score tel que déterminé ci-dessus, le club avec le quotient gagnant le plus élevé prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le moins de buts encaissés en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, il y aura un tirage au sort.

2) Dans le cas où, une fois le classement visé à l’annexe A) épuisé, le staff du Lega Pro Championship n’est pas complet, un deuxième classement sera formé composé des équipes classées de la troisième à la dixième place dans chaque groupe, qui seront inclus dans le classement susmentionné sur la base d’un score déterminé par la somme des valeurs suivantes:

points en moyenne au moment de l’interruption de la saison de Serie D 2019/2020; bonus de 0,10 à attribuer à l’équipe classée première de chaque groupe dans la compétition «Valeur Young D»; 0,05 bonus à attribuer à l’équipe classé au concours «Giovani D Valore» à la deuxième et troisième place de chaque groupe.

En cas d’égalité dans le score tel que déterminé ci-dessus, l’équipe la mieux classée prévaudra parmi les groupes dans lesquels les clubs avec la même moyenne de points ont participé. S’il y a encore parité, l’entreprise avec le ratio gagnant le plus élevé prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, l’entreprise avec le plus petit nombre de

buts encaissés en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, il y aura un tirage au sort.

RÈGLEMENT EX ART. 49, LET.C, PARAGRAPHE 1 NOIF

Les critères de formulation du classement aux fins des remplacements prévus à l’art. 49, lett. c) le paragraphe 1 du NOIF, qui se déroulera comme suit:

1) équipe classée deuxième dans le groupe de la société promue au championnat de Serie C lors de la saison 2020/2021, renoncée ou non admise;

2) dans le cas où l’équipe visée au point 1) renonce ou n’est pas admise, un classement sera formé des huit autres équipes classées deuxième au classement de chaque groupe au moment de l’interruption de la Serie D 2019 / 2020, qui sera inclus dans le classement précité sur la base d’un score déterminé par la somme des valeurs suivantes:

moyenne de points au moment de l’interruption du championnat de Serie D 2019/2020; bonus de 0,10 à attribuer à l’équipe classée dans la compétition «Young D Valore» à la première place de chaque groupe; 0,05 bonus à attribuer à l’équipe classée au concours «Giovani D Valore» aux deuxième et troisième places de chaque groupe.

En cas d’égalité dans le score tel que déterminé ci-dessus, le club avec le quotient gagnant le plus élevé prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le moins de buts encaissés en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, il y aura un tirage au sort.

3) Dans le cas où, une fois le classement visé à l’annexe A) épuisé, le staff du Lega Pro Championship n’est pas complet, un second classement sera formé composé des équipes, qui soumettront une candidature, classée de la troisième à la dixième place en chaque groupe, qui sera inclus dans le classement susmentionné sur la base d’un score déterminé par la somme des valeurs suivantes:

moyenne de points au moment de l’interruption du bonus du championnat de Serie D 2019/2020 de 0,10 à attribuer à l’équipe classée première de chaque groupe lors de la compétition « Young D Valore »; 0,05 bonus à attribuer à l’équipe classée dans la compétition «Valeur jeune D» aux deuxième et troisième places de chaque groupe.

En cas d’égalité dans le score tel que déterminé ci-dessus, le club avec le quotient gagnant le plus élevé prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le moins de buts encaissés en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, il y aura un tirage au sort.

READMISSION DU CHAMPIONNAT SÉRIE C

Si avant le 5 août 2020 pour les clubs ayant conservé le titre pour participer au championnat de Serie C 2020/2021 ou avant le 24 août 2020 pour les clubs relégués du championnat de Serie B 2019/2020, l’une des situations envisagées par le art. 49, alinéa 5 bis du N.O.I.F., la réadmission au Championnat Serie C 2020/2021 réservée, selon la même règle, aux seules entreprises reléguées du Championnat Serie C 2019/2020, se déroulera selon les critères transcrits ci-dessous:

À) Classement final de la saison régulière du championnat Serie C 2019/2020. Pour les clubs relégués du Championnat de Serie C 2019/2020, aux fins de réadmission au Championnat 2020/2021 conformément à l’art. 49, paragraphe 5 bis du N.O.I.F., le classement suivant sera utilisé:

1er club perdant les play-outs ayant réalisé le meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

2 ^ club perdant les play-outs qui a réalisé le deuxième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

3e club perdant les play-outs ayant obtenu le troisième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

4e club perdant les play-outs ayant obtenu le quatrième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

5ème club perdant les play-outs ayant réalisé le cinquième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. n. 209 / A du 8 juin 2020

6ème club perdant les play-outs ayant obtenu le score le plus bas, parmi les trois groupes, dans le classement, publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

7ème entreprise classée 20e et directement reléguée au Championnat Interrégional, qui a obtenu le score le plus élevé, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

La 8e entreprise s’est classée 20e et directement reléguée au championnat interrégional, qui a obtenu le deuxième score le plus élevé, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

La 9e entreprise s’est classée 20e et directement reléguée au championnat interrégional, qui a obtenu le score le plus bas, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020

B) saisies

Réadmission au Championnat 2020/2021, conformément à l’art. 49, alinéa 5 bis du N.O.I.F., réservé uniquement aux sociétés reléguées du Championnat de Serie C 2019/2020, leur sera dans tous les cas exclu si:

1. ne sont pas admis au Championnat national de Serie D. 2020/2021. Les entreprises non admises seront comptées exclusivement aux fins de l’établissement du classement final;

2. ont subi des sanctions pour infractions sportives et / ou pour violation de l’interdiction de paris, escomptées lors des saisons 2018/2019 et 2019/2020, ainsi que les clubs qui, au moment de la décision sur la demande de réadmission, ont été sanctionnés pour infraction sportive et / ou pour violation de l’interdiction de remise de paris pendant la saison 2020/2021. En présence des sanctions susmentionnées, le

les entreprises seront comptabilisées aux seules fins de l’établissement du classement final.

3. ont fait l’objet de pénalités, actualisées sur les saisons 2018/2019 et 2019/2020, pour non-paiement, dans les délais impartis, des émoluments dus aux titulaires de la carte, employés et collaborateurs travaillant dans le secteur du sport ou des retenues IRPEF, ou des cotisations INPS ou du Fonds de fin de carrière relatif aux émoluments susmentionnés, ainsi que les entreprises qui, au moment de la décision sur la demande de réadmission, ont subi des sanctions pour les infractions susmentionnées à purger au cours de la saison 2020/2021. En présence des sanctions susvisées, les sociétés seront comptabilisées uniquement aux fins de l’établissement du classement final.

4. avoir obtenu le titre sportif d’un championnat professionnel au cours des saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, conformément à l’art. 52, paragraphe 3, du NOIF. En présence des hypothèses ci-dessus, les entreprises ne seront comptabilisées qu’aux seules fins de l’établissement du classement final.

AUCUNE EXCEPTION

Pour obtenir la réadmission au Championnat de Serie C 2020/2021, les clubs doivent obtenir la Licence Nationale relative au même championnat. Aucune exception ne sera autorisée sur les critères d’infrastructure établis par les licences nationales pour la saison sportive susmentionnée. Les conditions et les procédures supplémentaires pour demander une réadmission au Championnat de Serie C 2020/2021 seront établies dans un communiqué de presse officiel ultérieur. Les demandes de réadmission seront décidées par le Conseil fédéral. Contre la décision du Conseil fédéral, qui rejette la demande de réadmission, il sera possible de faire appel au Comité de garantie du sport de la section CONI sur les compétitions professionnelles – à proposer dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement spécifique, publié par CONI, avec résolution no. 1658 du Conseil national du 25 février 2020 et publié sur le site Internet du CONI.

SÉRIE DE PÊCHE C

Voici également les critères de repêchage pour les clubs relégués de C et pour les clubs ayant disputé le championnat national de Serie D, dans le but d’intégrer le staff du championnat de Serie C 2020/2021. En cas de vacance du championnat de Serie C 2020/2021, résultant de l’issue des procédures de délivrance des licences nationales d’admission au championnat correspondant ou résultant d’une disposition de révocation ou de déchéance d’affiliation ou d’exclusion du championnat publié après le 5 août 2020 pour les clubs ayant conservé le titre pour participer au championnat de Serie C 2020/2021 ou après le 24 août 2020 pour les clubs relégués du championnat du championnat de Serie B 2019/2020, l’intégration du avec les clubs relégués de la Serie C et avec les clubs qui ont disputé le championnat national de Serie D, il se déroulera, avec une résolution spécifique de la FIGC, selon les critères et procédures transcrits ci-dessous.

LES RETROCESSES DE C

A) Classement final du dernier championnat (valeur de 50%)

Pour les clubs relégués de la Ligue Pro-Championship Serie C, dans le but d’intégrer le staff du Championnat Serie C 2020/2021, le classement suivant sera utilisé:

9 points: perdre le club play-out ayant obtenu le meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

8 points: perdre les play-outs ayant obtenu le deuxième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

7 points: perdre les play-outs ayant obtenu le troisième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

6 points: perdre le club de play-out qui a obtenu le quatrième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

5 points: société perdant les play-outs ayant obtenu le cinquième meilleur score, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

4 points: la société perdant les play-outs ayant obtenu le score le plus bas, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

3 points: société classée 20e et directement reléguée au championnat interrégional, qui a obtenu le score le plus élevé, parmi les trois groupes, dans le classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

2 points: société classée 20e et directement reléguée au championnat interrégional, qui a obtenu le deuxième score le plus élevé, parmi les trois groupes du classement publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

1 points: société classée 20e et directement reléguée au championnat interrégional, qui a obtenu le score le plus bas, parmi les trois groupes, dans le classement, publié avec C.U. 209 / A du 8 juin 2020

En cas d’égalité de points, dans le classement publié avec C.U. n. 209 / A du 8 juin 2020, parmi les entreprises reléguées du championnat de Serie C (2019/2020), l’entreprise avec le ratio de victoires le plus élevé l’emportera; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le moins de buts encaissés en moyenne par match; en cas de

plus de parité, un tirage au sort sera effectué.

B) Tradition sportive de la ville (valeur de 25%)

La tradition sportive de la ville sera évaluée avec l’attribution des points suivants:

10 points pour la participation à tous les championnats de Serie A de la saison 1929/30 à la saison 2019/2020;

7 points pour la participation à n’importe quel championnat de Serie B de la saison 1929/30 à la saison 2019/2020;

4 points pour la participation à tous les championnats de Serie C de la saison 1935/36 à la saison 1977/78;

4 points pour la participation à chaque Championnat de Division I, anciennement Serie C1 de la saison 1978/79 à la saison 2013/2014;

4 points pour la participation à chaque championnat Lega Pro Divisione Unica des saisons sportives 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017;

4 points pour la participation à n’importe quel championnat de Serie C de la saison 2017/2018 à la saison 2019/2020;

2 points pour la participation à chaque championnat de division II, anciennement Serie C2 de la saison 1978/79 à la saison 2013/2014;

4 points pour chaque Scudetto gagné et reconnu par la F.I.G.C. depuis 1898;

2 points pour chaque Coupe d’Italie remportée;

1 point pour chaque Super Coupe LNP gagnée;

5 points pour chaque Ligue des Champions / Coupe des Champions gagnée;

3 points pour chaque Coupe des vainqueurs de coupe gagnée;

2 points pour chaque Fairs Cup ou UEFA // Europa League gagnée.

Les saisons sportives de 1943/1944, 1944/1945 et 1945/1946 ne seront pas comptées aux fins de la tradition sportive. Les entreprises se verront attribuer un score croissant d’une unité par entreprise, avec la valeur la plus basse (1) attribuée à l’entreprise qui, à partir de la somme des notes indiquées ci-dessus, aura totalisé la valeur la plus basse, jusqu’à attribuer la note la plus élevée à l’entreprise qui, à partir de la somme des scores ci-dessus, aura totalisé la valeur la plus élevée.

En cas d’égalité entre deux clubs ou plus, le club qui a disputé le plus grand nombre de championnats de Serie A de la saison 1929/30 à la saison 2019/2020 prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de championnats disputés en Serie B l’emportera; en cas d’égalité supplémentaire, le club avec le plus grand nombre de championnats disputés dans la Ligue prévaudra

Pro – Serie C, anciennement Single Division, Division I et Serie C1; en cas de nouvelle égalité, le club avec le plus grand nombre de championnats disputés en Lega Pro – II Division, anciennement Serie C2, prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, un tirage au sort sera effectué. Pour les villes où se trouvent plusieurs clubs, la tradition sportive du club unique sera prise en compte, accumulant, pour le club unique, les mérites sportifs obtenus au fil des ans également à travers différentes entités juridiques.

C) Nombre moyen de spectateurs au stade de la saison 2014/2015 à la saison 2018/2019 (valeur 25%)

Le nombre moyen de spectateurs au stade se réfère aux matchs à domicile de la saison régulière disputés de la saison 2014/2015 à la saison 2018/2019 et s’obtient en divisant le nombre total de spectateurs (payants et abonnés) résultant des données fournies par la SIAE pour le nombre total de matches de saison régulière disputés par le club au cours de la période susmentionnée. Les entreprises se verront attribuer un score croissant d’une unité par entreprise, la valeur la plus basse (1) étant attribuée à l’entreprise ayant le plus petit nombre moyen de spectateurs, jusqu’à ce que le score le plus élevé soit attribué à l’entreprise dont le nombre moyen de spectateurs est le plus élevé. haute. En cas d’égalité, entre deux clubs ou plus, en termes de nombre moyen de spectateurs, le club qui a le plus grand nombre moyen de spectateurs lors de la dernière saison prévaudra; en cas d’égalité supplémentaire, il y aura un tirage au sort. Formation du classement

Le quotient obtenu avec l’arrondi arithmétique à la première décimale sera pris en compte.

Le critère mentionné à la lettre A) se verra attribuer une valeur égale à 50%;

Le critère mentionné à la lettre B) se verra attribuer une valeur égale à 25%;

Le critère mentionné à la lettre C) se verra attribuer une valeur égale à 25%.

Par conséquent, le classement final sera obtenu en utilisant la formule suivante: score de classement final x 0,5 + score de tradition sportive x 0,25 + score du nombre moyen de spectateurs x 0,25.

En cas d’égalité de score au classement final, la société ayant obtenu l’admission au Championnat de Serie D avant la date limite du 24 juillet 2020 prévaudra.Si une situation d’égalité persiste, la société la mieux classée selon le critère visé à la lettre A prévaudra. ).

DE LA SÉRIE D

Pour les clubs ayant joué dans le championnat national de Serie D, dans le but d’intégrer le staff du championnat de Serie C 2020/2021, le classement sera préparé par la Ligue nationale amateur, selon des règlements spécifiques approuvés par la F.I.G.C ..

D.1) Les clubs non admis aux Championnats 2020/2021 seront comptés exclusivement aux fins de l’établissement du classement final, étant empêchés de remplir les vacances du personnel et de participer au championnat.

D.2) Les clubs récupérés au cours des cinq dernières saisons sportives de tout championnat professionnel seront comptés aux fins de l’établissement du classement final, mais seront dans tous les cas exclus de la possibilité de remplir les vacances avec du personnel.

D.3) Les entreprises qui ont subi des sanctions pour délits sportifs et / ou pour violation de l’interdiction de parier, escomptées dans les saisons 2018/2019 et 2019/2020, ainsi que les entreprises qui, au moment de la décision sur l’intégration des vacances du personnel, ont été sanctionnés pour des infractions sportives et / ou pour violation de l’interdiction de parier à rabais lors de la saison 2020/2021, seront comptabilisés uniquement aux fins de l’établissement du classement final, mais seront dans tous les cas exclus de la possibilité de combler les vacances du personnel.

D.4) Les entreprises ayant subi des sanctions, escomptées sur les saisons 2018/2019 et 2019/2020, pour non-paiement, dans les délais prescrits, des émoluments dus aux membres, salariés et collaborateurs travaillant dans le secteur du sport ou des retenues IRPEF, o des cotisations INPS ou du Fonds de Fin de Carrière afférentes aux émoluments précités, ainsi que les entreprises qui, au moment de la décision d’intégration des congés du personnel, ont subi des sanctions pour les délits susvisés à purger au cours de la saison 2020/2021 seront calculés uniquement pour le rédaction du classement final, mais sera en tout cas exclu de la possibilité de remplir les vacances avec du personnel

D.5) Les clubs auxquels le titre sportif d’un championnat professionnel a été attribué au cours des saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, conformément à l’art. 52, paragraphe 3, du NOIF, ne sera compté qu’aux fins de l’établissement du classement final, mais sera en tout état de cause exclu de la possibilité de combler les vacances du personnel. Les clubs, pour intégrer le staff du championnat de Serie C, devront verser une contribution exceptionnelle à la F.I.G.C.de 300 000,00 €.

Les entreprises, pour intégrer le personnel du championnat de Serie C, doivent également déposer l’original de la caution en faveur de la même ligue auprès de la Ligue italienne de football professionnel, à titre de garantie des émoluments dus au cours de la saison 2020/2021 aux membres, employés et collaborateurs impliqués dans le secteur du sport, émis, conformément aux dispositions de la CU n. 22 / A du 17 juillet 2020, d’un montant de 300.000,00 €, par:

a) les banques figurant dans le registre des banques tenu par la Banque d’Italie;

b) les compagnies d’assurance qui: b1) sont inscrites au registre IVASS; b2) sont autorisés à exercer la branche 15 (cautions) conformément à l’art. 2, paragraphe 3 du code des assurances privées; b3) avoir une note minimale de Baa2, si elle est déterminée par Moody’s ou BBB si elle est établie par Standard & Poor’s ou BBB si elle est établie par Fitch et avoir publié le document SFCR avec un indice de solvabilité d’au moins 1,3. La notation doit être détenue directement par la société émettrice de la garantie; b4) en l’absence du document SFCR mentionné ci-dessus, ils ont une note minimale de A3 s’ils sont vérifiés par Moody’s ou Ase déterminés par Standards & Poor’s ou A- s’ils sont vérifiés par Fitch ou « Good » si déterminés par l’agence A.M. Meilleure cote. La notation doit être détenue directement par la société émettrice de la garantie;

c) les sociétés inscrites au registre unique conformément à l’art. 106 de la loi consolidée sur la banque que nous avons un capital social d’au moins 100 000 000,00 euros.

Dans le cas où la garantie en faveur de la Lega Italiana Calcio Professional a été émise et signée numériquement, les entreprises doivent la déposer, également par e-mail certifié, en joignant le document signé numériquement.

L’acceptation de la garantie est subordonnée à l’absence de litige entre F.I.G.C. et / ou les ligues professionnelles et l’organisme émetteur

Les clubs, pour intégrer le staff du Championnat Serie C 2020/2021, devront obtenir la Licence Nationale relative au même championnat. Aux fins de l’intégration du personnel du championnat de Serie C 2020/2021, aucune exception ne sera autorisée sur les critères d’infrastructure fixés par les licences nationales. Les conditions et les procédures supplémentaires pour demander l’intégration du personnel du championnat de Serie C 2020/2021 seront établies avec un avis officiel ultérieur.

Les décisions concernant les demandes d’intégration du staff du championnat Serie C 2020/2021 seront prises par le Conseil fédéral. Contre la décision du Conseil fédéral, qui rejette la demande d’intégration du personnel, il est possible de faire appel au Comité de garantie du sport du CONI – Section des compétitions professionnelles – à proposer dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement spécifique, émis par CONI, avec la résolution no. 1658 du Conseil national du 25 février 2020 e

publié sur le site Internet de CONI.