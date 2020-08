Aujourd’hui commence les huit derniers de la Ligue Europa en Allemagne. Qui va gagner entre l’Inter, le Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Séville, Shakhtar Donetsk, Bâle et Copenhague?

ENTRE HUIT – Une équipe très longue pour Manchester United qui peut se permettre une équipe en championnat, très forte, et une autre en Ligue Europa sans Paul Pogba, mais aussi Wan Bissaka ou Lindelof, Rashford et Martial. Impossible de ne pas voir une équipe aussi forte et bien équipée parmi les meilleures, aussi et surtout grâce à des couples assez chanceux. Devant lui, il aura Copenhague, amélioré par rapport à l’année dernière mais qui sans son propre public tentera de jouer un match de remise en jeu.

LE CHEMIN – Un groupe assez simple pour Manchester United qui a pourtant eu des problèmes d’attaque malgré l’énorme qualité – et représentation – des petits et des grands. Ainsi entre Astana, AZ et Partizan Belgrade, il y a sept points mais seulement deux buts, puis encore six points dans les trois matchs suivants avec huit buts mais une défaite au Kazakhstan. Après un match nul au match aller avec le Cercle Brugge vient une performance de 5-0 à Old Trafford, une situation similaire à LASK à Linz, battu avec un pokerissimo à domicile et sous-évalué au match retour.

ENGRENAGES HUILÉS – Solksjaer avait un grand mérite car, dès son arrivée, il a réussi à régénérer la quasi-totalité de l’équipe, pour se retrouver dans une série de résultats négatifs sans appel, à tel point qu’il est venu très près de l’exemption. En revanche, lors de sa deuxième année en tant qu’entraîneur, il s’est énormément amélioré à distance, trouvant finalement le bon onze, relançant certains joueurs comme Matic et trouvant un bon équilibre entre les jeunes et les plus expérimentés. L’année prochaine, ils risquent également d’être un facteur en Premier League, maintenant ils vont essayer d’aller au fond, encore une fois, après la victoire de 2017.

MARCHÉ HOMME – Après les derniers adieux d’Alexis Sanchez, Manchester United pourrait également rester ainsi, sans forcer majeur sur le marché. En janvier, Bruno Fernandes est arrivé, s’intègre parfaitement dans la machine de jeu de Solskjaer, il existe des alternatives dans pratiquement tous les départements. Pour comprendre quel sera l’avenir de De Gea, après le retour d’Henderson de Sheffield United: il pourrait être le prochain titulaire.

FORMATION PROBABLE – (4-2-3-1): Romero; Fosu Mensah, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Mata, Bruno Fernandes, James; Ighalo

