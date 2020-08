Après avoir essayé pendant plusieurs mois de déterminer quand et comment le mettre en scène, ou de ne pas prendre de décision jusqu’à ce que la pandémie devienne plus prévisible, la Fédération américaine de football a choisi d’annuler le tournoi de l’US Open Cup de cette année, ont confirmé plusieurs sources à Sports. Illustré vendredi.

La compétition 2020 a été suspendue début mars, peu de temps avant le coup d’envoi du premier tour avec des qualifiés amateurs locaux et nationaux. En raison de l’annulation, l’Open Cup perdra son statut de plus longue compétition sportive annuelle continuellement disputée aux États-Unis, et la deuxième plus longue de la planète. Il a fait ses débuts en 1913. L’édition de cette saison aurait été la 107e.

Désormais, le 107e tournoi Open Cup devra avoir lieu la saison prochaine. US Soccer a l’intention d’inviter chaque club qualifié pour l’événement de cette année, selon une source.

Une annonce de la fédération est attendue en début de semaine prochaine et une nouvelle série annuelle devra débuter en 2021.

La Coupe ouverte 2020 a perdu ses premiers participants lorsque les deux ligues amateurs nationales, USL League Two et la NPSL, ont annulé leurs saisons. Les équipes professionnelles de la MLS, de l’USL Championship, de la USL League One et de la NISA ont donné la priorité à jouer autant de saison régulière que possible sur les marchés nationaux – la campagne MLS vient de reprendre mercredi soir à Dallas – avec ou sans fans. Cela a rendu difficile la recherche de dates disponibles pour les futurs matchs de la Coupe Open, en particulier lorsque l’avancement n’est pas assuré. De plus, les déplacements peuvent être problématiques, et les petites équipes pourraient éventuellement subir un coup financier important en organisant un match de la Coupe Open dans un stade vide.

Aucune décision n’a été prise concernant la place du champion de l’Open Cup dans la Ligue des champions de la Concacaf 2021, selon Sports Illustrated. Les Timbers de Portland viennent d’obtenir une place dans la CCL en remportant le tournoi MLS is Back, et les deux autres places américaines sont attribuées aux gagnants de la Coupe MLS et du Bouclier des supporters.