Il Valence a annoncé dans une déclaration officielle que a détecté deux cas positifs de coronavirus.

11/08/2020

On à 12:24

CEST

.

L’équipe, qui dirigera cette saison Javi Gracia, le nouveau staff d’entraîneurs et le personnel le plus direct dans le travail de la première équipe a passé hier, lundi, la PCR et les tests sérologiques avant de commencer par les contrôles médicaux correspondants en début de saison.

Les deux personnes touchées, le club n’a pas révélé de qui il s’agissait, ils sont déjà isolés chez eux comme indiqué par le protocole de santé Covid-19. L’entité, conformément aux protocoles de la Liga, a déjà communiqué le dossier aux autorités sanitaires.

L’équipe valencienne avait prévu de débuter aujourd’hui et tout au long de la semaine les différents contrôles médicaux et tests de stress avant de débuter l’entraînement de pré-saison.

La notice

«Dans la PCR et les tests sérologiques réalisés ce lundi auprès de la première équipe, du personnel technique et de l’environnement plus direct, à l’occasion du début des travaux de pré-saison, deux cas positifs ont été détectés par COVID-19, qui sont isolés dans leurs maisons correspondantes, conformément aux protocoles de LaLiga et du VCF lui-même et qui ont déjà été immédiatement communiqués aux autorités sanitaires.

Le Valencia CF, qui dès le premier moment de cette crise sanitaire a accordé une importance particulière aux mesures pour arrêter la propagation de la pandémie, maintiendra un protocole très strict dans lequel tous les membres de la première équipe et leurs organes sont absolument engagés. technique ».