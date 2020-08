Mercredi 19 août 2020

Barcelone prévoit une restructuration totale de son équipe dirigée par Ronald Koeman. Pour cette raison, le président de la ‘culé’, Josep María Bartomeu, a annoncé que les seuls non transférables sont Messi, Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé et l’interrogé Griezmann.

Après le limogeage de Quique Setién, Barcelone a annoncé une profonde restructuration de son effectif. Et en quelques heures, le président de l’institution du Barça, Josep María Bartomeu, a mis plusieurs personnages qui semblaient intouchables à la porte de départ.

Et l’un de ceux qui perdraient du terrain avec l’arrivée de Ronald Koeman est Arturo Vidal. Le milieu de terrain chilien ne figure pas parmi les préférences du Néerlandais, tout comme des joueurs de la stature de Gerard Piqué, Jordi Alba, Iván Rakitic, Sergio Busquets et Luis Suárez, ainsi que des joueurs de la carrière tels que Sergi Roberto.

Le barreur des Catalans a déclaré que, malgré les doutes sur sa permanence, Lionel Messi est une pierre angulaire du renouveau que le Barça entend, qui cherche à se relever après la défaite humiliante 8-2 que le Bayern Munich lui a donnée en Ligue des champions. .

«Il y a des joueurs légendaires qui doivent repartir avec les honneurs. Nous devons les remercier pour tout ce qu’ils ont donné et nous devons dire au revoir avec style, mais ils doivent partir et dans les prochains jours, nous leur parlerons. Une évolution s’impose, avec des joueurs qui se sont déjà épanouis et qui doivent partir et des joueurs qui vont arriver », a déclaré le patron.

Bartomeu a ajouté que « le club est dans une bonne situation institutionnelle, sociale et économique mais dans une crise sportive. On parle d’une génération de joueurs qui remportent des titres depuis des années sans s’arrêter. » Je vous félicite et le moment est venu de commencer à renvoyer certains de ces joueurs avec tous les honneurs.

Le manager a statué que «Leo Messi n’est pas transférable, comme beaucoup d’autres joueurs. Ce serait un cliché de dire simplement Messi. Messi est le meilleur joueur de l’histoire mais il en existe d’autres non transférables. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé et Griezmann. Ce sont des joueurs qui comptent beaucoup sur eux et qui sont venus passer de nombreuses années au Barça ».