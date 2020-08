Fulham est de retour en Premier League, et il le fait après un but scandaleux dans le temps supplémentaire, puis un autre pour faire bonne mesure de Joe Bryan.

Le coup franc à longue portée de Bryan a pris Brentford par surprise à la 105e minute avant de marquer à nouveau dans la 117e d’un triomphe 2-1, ce qui renvoie les Cottagers dans l’élite et refuse à Brentford ce qui aurait été sa première place dans le top. division en 73 ans.

Pour le premier match, Bryan s’est aligné pour un coup franc à environ 40 mètres, semblant examiner ses options pour ce qui semblait être une balle qu’il servirait à un coéquipier. Au lieu de cela, il a mis sa chance sur le cadre, et le gardien de but de Brentford David Raya a été lent à réagir, regardant le ballon rebondir dans le fond du filet pour sortir de l’impasse.

C’est une erreur coûteuse à faire: selon l’Associated Press, Brentford gagnerait jusqu’à 345 millions de dollars sur cinq ans s’il était promu et survivait à une saison en Premier League. Quoi qu’il en soit, Brentford devait gagner au moins 208 millions de dollars en raison des revenus de diffusion partagés et des paiements de parachute ultérieurs.

Bryan, qui avait marqué un but toute la saison avant la performance de mardi à Wembley (marqué en septembre, rien de moins), a remporté la victoire avec un autre effort sensationnel, celui-ci un peu plus traditionnel pour donner à Fulham son avance de 2-0.

Brentford a marqué un but de consolation à la mort de Henrik Dalsgaard, mais c’était trop peu, trop tard.

Pour Fulham, la victoire assure son retour dans le haut vol une saison après avoir été relégué et vaut 176 millions de dollars, un chiffre inférieur à ce que Brentford aurait gagné en raison des paiements de parachute qu’il reçoit toujours pour avoir été promu pour la saison 2018-19 uniquement pour être instantanément relégué.

Le retour en Premier League s’accompagne de relations américaines, le défenseur américain vétéran Tim Ream étant au cœur de la défense de Fulham. Il est sous contrat avec le club jusqu’en 2021. Fulham, bien sûr, a une grande connexion américaine, avec Brian McBride, Clint Dempsey, Carlos Bocanegra, Eddie Lewis, Marcus Hahnemann, Kasey Keller et Eddie Johnson passant du temps avec le club et les goûts de Emerson Hyndman et Luca de la Torre venant de son académie. De la Torre, âgé de 22 ans, originaire de San Diego, ne figurait pratiquement pas dans la première équipe cette saison et est en rupture de contrat.

Fulham rejoint Leeds United et West Brom pour monter, prenant la place de Norwich City, Watford et Bournemouth en Premier League.