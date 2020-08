Lionel Messi l’a encore fait.

La légende de Barcelone a marqué un but pour le meilleur moment lorsque son club en avait le plus besoin, évitant plusieurs défenseurs de Naples et complétant l’avance de Barcelone lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Barcelone menait 1-0 dans la journée et 2-1 au total sur un but quelque peu controversé, après que Clement Lenglet eut semblé pousser pour rentrer à la maison sur un corner.

Il n’y avait cependant rien de controversé à propos de la finition de Messi. Le maestro argentin a divisé une paire de défenseurs, en a secoué un autre, s’est fait renverser dans la surface, a retrouvé son équilibre, puis a recroquevillé un tir du pied gauche à l’intérieur du poteau éloigné alors qu’il allait à nouveau au sol.

Le but a fait 3-1 Barcelone au total. Il a semblé faire 4-1 à la 30e minute de manière plus conventionnelle, en écrasant une passe au bord de la surface de réparation de six mètres et en lissant le ballon sur un David Ospina pressé. Il a été enlevé par VAR pour un handball dans le processus, le laissant sur 115 buts sur la scène de la Ligue des champions dans sa carrière.

Messi a eu la chance pour Barcelone de revenir sur la feuille de match juste avant la mi-temps, après un long processus de révision. Il a chassé Kalidou Koulibaly par derrière et a coupé devant lui dans la surface de réparation de Naples, où le défenseur a fouetté la jambe de Messi par derrière alors qu’il tentait de récupérer le ballon. Messi est tombé à terre pendant une longue période tout en ressentant les effets du coup de pied, et après que l’arbitre a vérifié le moniteur de terrain et accordé le penalty, Luis Suarez est revenu sur place et s’est converti, ce qui en fait 3-0 le jour et 4- 1 sur agrégat.

Napoli a tiré 3-1 dans la journée et 4-2 au total sur une pénalité de son propre chef, après qu’une faute d’Ivan Rakitic ait permis à Lorenzo Insigne de marquer sur place.

Si Barcelone tient bon, il se qualifiera pour les quarts de finale au Portugal, où il affrontera probablement le Bayern Munich, qui a une avance impressionnante sur Chelsea.