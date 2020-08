Villarreal CF a confirmé un nouveau cas positif de Covid-19 tSuite aux tests effectués cette semaine sur des joueurs, techniciens et personnels issus de l’environnement direct de l’équipe première, qui l’ont obligée à reporter la concentration de pré-saison qu’elle avait prévu de démarrer cet après-midi à Algorfa (Alicante).

19/08/2020

Allumé à 12h15

CEST

Presse Europa

« Ce cas présente des symptômes bénins et est isolé à domicile en respectant le protocole sanitaire, sous le contrôle et la surveillance des services médicaux du club, de la Liga et des autorités sanitaires. A titre préventif et suivant les instructions de LaLiga, le club a a décidé de reporter l’étape de pré-saison qui devait débuter cet après-midi à l’hôtel La Finca de Algorfa (Alicante) », a expliqué le club dans un communiqué.

Par mesure de précaution, les joueurs de la première équipe s’entraîneront à nouveau seuls au centre sportif de Villarreal en attendant que les contrôles médicaux soient effectués ce jeudi.

Selon les prévisions, l’équipe se rendra à Algorfa samedi après-midi et le premier match de pré-saison contre Carthagène, qui était prévu ce jour-là, se jouera enfin dimanche à la Pinatar Arena de Murcie (20h00).

« Comme vous l’avez fait depuis le premier jour de travail depuis le début de la pandémie, Villarreal CF continuera à se conformer strictement au protocole de santé de LaLiga, ainsi qu’à toutes les indications des autorités sanitaires et sportives compétentes « , a garanti l’entité basée à Castellón.