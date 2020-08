officiel

NOUS. Viterbese 1908 et Monterosi F.C., les deux réalités footballistiques les plus importantes de Tuscia, décident de collaborer pour donner une nouvelle vie au sport de Viterbe. Le président de Gialloblù, Marco Arturo Romano, et le mécène rouge et blanc Luciano Capponi, ont en effet convenu de mener une forme de collaboration qui comprendra diverses initiatives au cours de la prochaine saison sportive.

La première étape de cette synergie, quant à elle, est représentée par le prêt du jeune défenseur extrême Carlo Torelli qui, au championnat 2020/2021, défendra le but de Monterosi.

Par ailleurs, dès que les règles pour faire face à l’urgence Covid-19 le permettront, une compétition amicale sera organisée pour célébrer cette collaboration qui, sans aucun doute, sera une opportunité de croissance des deux côtés.

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (paramètre)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'series-c';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "3";

var titolo_art = "OFFICIEL: Viterbese, synergie avec Monterosi. Torelli prêté aux rouges et blancs";

var section_art = "Série C";

var now = '11 août 23h15 ';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == non défini && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Mike Kimbel contre Chaka Worthy réservé

→ une image révèle les dimensions de l’encoche

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑