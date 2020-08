Lyon a donné la surprise et s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ils ont éliminé Manchester City après les avoir battus 3-1 grâce aux buts de Maxwel Cornet et Moussa Dembélé (2). Kevin De Bruyne avait mis le 1-1 de transition.

Quand le match était 2-1 en faveur des Français, Raheem Sterling a eu une chance imbattable de correspondre à l’histoire. L’attaquant anglais a reçu un ballon sous le but et tout ce qu’il avait à faire était de le pousser … mais il l’a lancé par-dessus la barre transversale!

Sterling a raté un but incroyable et Pep Guardiola a donné son avis lors de la conférence de presse: « Dans Champions on ne peut pas faire d’erreur … C’est comme ça, les détails ont fait la différence. Mais bon, il faut réessayer car le football vous donne des opportunités. «

« Oui, maintenant ils sont déçus, mais après les vacances on recommence, on va récupérer. Nous allons recommencer et réessayer. Je ne parviens pas à franchir la barrière des quarts de finale avec ces gars-là. Trois années consécutives en train de sortir comme ça. La vie reprend et nous essaierons à nouveau la saison prochaine », a déclaré l’entraîneur espagnol.

Et finalement, il a fermé: « Je ne vais pas commenter le VAR, car sinon il semble que je trouve des excuses ou que je me plains … C’est ce qu’il y a. Nous le savons. Nous devons continuer. Il est maintenant temps pour les joueurs de faire une pause, nous leur donnerons le plus de jours possible. La saison prochaine, nous serons forts et exigeants. Maintenant, nous allons essayer de nous reposer, laisser passer 48 heures et commencer à penser à la prochaine saison« .