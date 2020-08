L’élimination de Chelsea de la Ligue des champions aux mains du Bayern Munich, a mis un terme à la saison 2019-20 du club londonien. Immédiatement après, deux de ses personnalités ont annoncé leur départ: Pierre et Willian.

L’attaquant espagnol de 33 ans s’est dit au revoir après cinq saisons dans l’équipe « Bleue » et sa nouvelle destination serait Rome (Italie). Bien qu’il n’y ait toujours pas d’accord officiel, la presse italienne rapporte que tout est avancé. Le Brésilien, quant à lui, est parti après sept ans au club et sa nouvelle destination serait Arsenal.

Les contrats des deux joueurs avaient pris fin le 30 juin, mais tous deux s’étaient mis d’accord sur une prolongation de celui-ci jusqu’à la fin de la Ligue des champions.

Les adieux de Pedro

Après cinq merveilleuses années, mon séjour au Chelsea FC touche à sa fin. Un grand merci au conseil d’administration du club, aux entraîneurs et coéquipiers en ce moment, et bien sûr aux fans: merci pour l’expérience d’appartenir à votre grande famille. J’ai été très heureux, vous m’avez fait me sentir chez moi.

Ce fut un plaisir et un honneur de jouer pour ce grand club et de remporter la Premier League, la FA Cup et l’Europa League, ainsi que d’avoir participé à l’une des meilleures ligues du monde. Sans aucun doute j’avais raison dans le choix, je ramène des souvenirs merveilleux et inoubliables. De nouveaux défis et triomphes arriveront à coup sûr.

Je dis au revoir très satisfait de cette étape de ma carrière qui se termine, et en même temps très excité par la nouvelle qui commence. Merci et bonne chance dans le futur.

Allez Blues !!!

Les adieux de Willian

Lettre ouverte aux fans du Chelsea Football Club:

Cela a été sept merveilleuses années. Quand j’ai reçu l’appel de Chelsea en août 2013, j’étais convaincu que je devais y aller pour jouer. Aujourd’hui, je suis sûr que c’était la meilleure décision. Il y a eu beaucoup de moments heureux, des moments tristes, il y a eu des trophées et tout a toujours été très intense.

Maintenant, en plus des trophées, j’ai beaucoup appris sur moi-même et je sais que j’ai bien fait les choses, devenant un meilleur joueur et une meilleure personne. À chaque séance d’entraînement, à chaque match, à chaque minute que j’ai passée dans les vestiaires, j’ai toujours appris.

Je suis très reconnaissant aux fans de Chelsea pour la manière chaleureuse dont ils m’ont accueilli à Stamford Bridge et pour m’avoir soutenu tout au long de mon séjour au club. Ils ont également été critiques, quelque chose de normal, ce qui est important même si l’affection et les critiques m’ont toujours amené à tout donner à chaque séance d’entraînement, à chaque match, pour continuer à m’améliorer constamment jusqu’à la dernière minute avec le maillot de Chelsea.

Le moment est venu de partir. Mes coéquipiers, le staff du club qui m’ont toujours traité comme un fils me manqueront, ainsi que les fans. Je pars la tête haute, convaincue que j’ai gagné beaucoup de choses, que j’ai appris et que j’ai fait de mon mieux avec le maillot de Chelsea.

Mes sincères remerciements à vous tous. Dieu te bénisse.