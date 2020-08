Marco Andretti a pris la pole position pour l’Indianapolis 500, battant Scott Dixon lors de la dernière manche des qualifications.

Les Andretti-Hondas se sont lancés dans la fusillade des «9 rapides» en tant que favoris pour occuper les places de tête sur les trois premières rangées de la grille, après avoir balayé les quatre premières places des qualifications hier. Mais Dixon avait tiré un coup de semonce à la fin de cette séance avec deux tours rapides dans sa voiture Ganassi à moteur Honda.

Dixon a couvert sa course de quatre tours lors de la fusillade finale à une vitesse moyenne de 371,84 km / h (231,051 mph). Les coureurs d’Andretti se sont alignés pour lui tirer dessus, mais un par un ils ont échoué.

Alexander Rossi, le vainqueur de la course 2016, a terminé dernier des neuf rapides et partagera la troisième ligne avec Alex Palou et Graham Rahal. Deux autres pilotes Andretti, Ryan Hunter-Reay et le retour James Hinchcliffe, ont pris place sur la troisième ligne avec Rinus VeeKay – le seul représentant de Chevrolet dans le neuf rapide.

Takuma Sato, vainqueur de la course 2017, a raté la marque de Dixon de 0,5 km / h. Cela a laissé Marco Andretti le dernier pilote avec une chance de battre Dixon.

Le petit-fils du vainqueur de l’Indy 500 1969, Mario Andretti, a ouvert la dernière course de quatre tours avec des tours de plus de 373 km / h. Sa vitesse moyenne a chuté au cours des deux secondes courses, mais à la ligne, sa course de 371,867 km / h (231,068 mph) était suffisante pour refuser à Dixon de seulement 0,027 km / h.

Les places restantes sur la grille de 33 voitures ont été fixées hier. Colton Herta mène les qualifications restantes à la 10e place, suivi de Marcus Ericsson et Spencer Pigot. Le top Penske appartient au champion en titre Josef Newgarden 13e.

Fernando Alonso, effectuant sa troisième tentative pour remporter la course, partira 26e.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grille Indianapolis 500 2020

PositionDriverSpeed ​​(kph) 1Marco Andretti371.8672Scott Dixon371.843Takuma Sato371.3154Rinus VeeKay371.2815Ryan Hunter_reay371.1916James Hinchcliffe369.9397Alex Palou369.6278Graham Rahal369.159Alexander Rossi368.91510Colton Herta371.39511Marcus Ericsson371.05912Spencer Pigot371.01613Josef Newgarden370.62514Felix Rosenqvist370.55715Pato O’Ward370 .49116Ed Carpenter370.48817Zach Veach370.08518Conor Daly370.07619Santino Ferrucci370.02620Jack Harvey369.92521Oliver Askew369.76222Will Power369.66723Tony Kanaan368.78724Dalton Kellett368.34625Simon Pagenaud368.27526Fernando Alonso368.16527James Davison368.13228Helio Castroneves367.5329Charlie Kimball366.5430Max Chilton365.80831Sage Karam365.4832JR Hildebrand364.2633Ben Hanley358.749

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: