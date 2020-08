Pour la première fois de sa riche histoire, l’Indianapolis Motor Speedway (IMS) accueillera trois générations de royautés de course sur piste juste avant l’Indianapolis 500 présenté par Gainbridge dimanche.

Le coureur légendaire Mario Andretti emmènera son fils Michael dans une course palpitante dans le siège le plus rapide du sport de Honda, avant que le petit-fils de Mario et le fils de Michael, le vainqueur de la pole, Marco Andretti, ne mène le peloton de la série NTT Indycar au drapeau vert lors de la 104e édition de «The Greatest Spectacle en course. »

Bien qu’un Andretti participe à l’IMS depuis 1965, dimanche marquera la première fois que les trois générations de la famille de course accomplie courront ensemble sur l’emblématique ovale de 2,5 miles. Mario Andretti, qui se classe deuxième sur la liste des victoires indycar de tous les temps avec 52 victoires en carrière, a remporté le 500 d’Indianapolis 1969.

Michael Andretti a remporté 42 victoires dans sa carrière distinguée et a mené plus de tours (431) que n’importe quel pilote qui a couru dans l’Indy 500 sans produire de victoire.

Marco est devenu le premier Andretti en 33 ans à remporter la pole position d’Indianapolis 500 lorsqu’il s’est avéré être le pilote le plus rapide en qualifications le week-end dernier, remportant le NTT P1 Award dans son Andretti Herta Autosport avec Marco & Curb-Agajanian Honda.

Mario sera au volant avec Michael juste derrière son père lors de tours à grande vitesse dans une voiture Indy biplace sur mesure pour Honda’s Fastest Seat in Sports dimanche. Ils rouleront devant le peloton de 33 voitures avant que Marco Andretti et ses camarades ne s’engagent dans le virage 1 au départ de l’Indianapolis 500 à 14h30. ET dimanche.

«Je suis l’un des rares à pouvoir dire que j’ai été coéquipier avec mon père et mon fils – et maintenant avoir l’opportunité pour nous trois d’être en piste ensemble, le jour de la course à l’IMS, est vraiment spécial. », A déclaré Michael Andretti. « Papa et moi sommes vraiment ravis de faire ça ensemble, mais nous nous disputons toujours pour savoir qui va conduire. »

Le président de l’IMS, J. Douglas Boles, a déclaré: «La famille Andretti a une histoire et une tradition incroyables à l’Indianapolis 500. Quelle belle façon de célébrer l’héritage d’Andretti avec trois générations de la famille sur la bonne voie ensemble pour la première fois à IMS, a conduit par le siège le plus rapide du sport. »

Honda’s Fastest Seat in Sports continue d’aider à brandir le drapeau vert lors des courses de la série NTT Indycar et est un favori des fans.

Mario Andretti a fourni des manèges mémorables aux participants de Fastest Seat in Sports ces dernières années, y compris des invités spéciaux tels que Lady Gaga, Channing Tatum, Nick Cannon, Mark Wahlberg et Julian Edelman.