Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly ont été les artistes vedettes des . du Grand Prix de Grande-Bretagne. Voici pourquoi.

Étoiles

Charles LeclercFerrari a testé une configuration à faible appui pour tenter de réduire leur faiblesse de vitesse en ligne droite. Leclerc a réalisé un beau tour et a profité de la baisse de forme inattendue de Racing Point pour se qualifier quatrième, devançant Vettel de près d’une seconde. Il a jeté les bases d’une course solide en se qualifiant sur le pneu composé moyen – un exploit impressionnant que son coéquipier ne pouvait pas égaler.

Leclerc a pris un bon départ en course. Il a temporairement dépassé Verstappen dans le premier tour mais le pilote Red Bull a repris la place. A partir de là, Leclerc était en grande partie serein par derrière et a hérité du troisième lorsque Bottas a subi sa crevaison.

Lewis Hamilton

Hamilton avait la mesure de la domination de Bottas Hamilton autour de Silverstone semblait être en danger car il a eu du mal à gérer tout au long de la pratique et a eu une rotation rare en Q2, faisant ressortir le drapeau rouge. Il a récupéré et établi un nouveau record du tour avec trois dixièmes d’avance sur Bottas pour la pole position et plus d’une seconde d’avance sur Verstappen.

Il a résisté à Bottas au départ et a réussi son avance sur son coéquipier tout au long de la course. Il contrôlait les deux redémarrages de Safety Car et étendait son avantage lorsque le pneu de Bottas est tombé en panne. Hamilton a reculé pour arriver à la fin, mais son pneu avant gauche a également échoué avec un demi-tour à faire. Alors que Verstappen s’affrontait dans l’avant-dernier tour, Hamilton avait 30 secondes d’avance et soignait habilement sa voiture à trois roues jusqu’au drapeau à damier.

Daniel Ricciardo

Ricciardo a fait de superbes passes Renault semble être plus rapide en course qu’il ne l’est sur un seul tour en qualifications et Ricciardo en a profité. Après s’être qualifié huitième, deux dixièmes de seconde d’avance sur son coéquipier, il a dépassé Stroll et Norris dans le premier tour.

Au deuxième redémarrage, Ricciardo est dépassé par Norris, mais à quatre tours de la fin, le pilote Renault reprend la place. Lorsque Bottas et Sainz ont subi leurs crevaisons, il a sauté à la quatrième place, égalant son meilleur résultat à ce jour avec Renault.

Pierre Gasly

Se qualifier 11e avec un temps identique au Racing Point de Lance Stroll a été un beau résultat. Cela a permis à Gasly de choisir librement ses pneus, mais cet avantage a été effacé par les premières voitures de sécurité.

Il est retombé au 13e rang mais s’est frayé un chemin dans les points. Au cours des quatre derniers tours de la course, Gasly a dépassé Vettel et Stroll ainsi que Bottas et Sainz aux prises avec des pneus pour terminer septième.

Les lutteurs

Alexander Albon

La chute d’Albon à l’entraînement lui a coûté du temps. La confiance d’Albon a pris un coup à l’entraînement deux quand il a perdu l’arrière et a glissé dans les barrières. Pour le deuxième week-end de course consécutif, il a été éliminé en Q2 et contraint de rattraper son retard en course.

Ses espoirs de remonter rapidement dans le peloton ont pris un coup dur lorsqu’il a pris contact avec Magnussen au premier tour, mettant le pilote Haas hors de la course. Albon a reçu une pénalité de cinq secondes qu’il a purgée lors de son arrêt aux stands au 30e tour. Il est sorti des stands en tant que dernière voiture en marche et a profité de pneus durs plus frais pour terminer huitième, 28 secondes derrière lui son coéquipier.

Sebastian vettel

Vettel a eu un week-end médiocre Les difficultés de Vettel n’ont pas été aidées par ses problèmes de voiture pendant les essais, mais ont néanmoins été décevantes par le quadruple champion. Il était bien en deçà du rythme de Leclerc. Pour aggraver les choses, son meilleur temps au tour en Q3 a été supprimé en raison d’une violation des limites de piste, ce qui signifie qu’il a commencé 10e au lieu d’un cinquième potentiel.

Il n’a jamais eu l’air de récupérer ces places perdues et a manqué de points pendant la majorité de la course. Gasly a finalement rétrogradé Vettel à la 11e place, mais à la suite des crevaisons, Vettel s’est hissé à la dixième et a au moins réussi à résister à Bottas dans les derniers virages de la course pour marquer un point.

Balade Lance

Stroll a eu du mal à trouver le rythme de course que Racing Point a montré dans les trois premières épreuves de la saison et il a été sur-qualifié par les deux McLaren. Il a lutté encore plus dans la course et a lentement passé l’ordre. Stroll devait finir en dehors des points, mais après la retraite de Sainz et Bottas, il a marqué quelques points en neuvième.

Et le reste

Bottas a été plus rapide que Hamilton en Q1 et Q2, mais n’a pas pu continuer son amélioration et a perdu en Q3. Il est resté à quelques secondes de Hamilton pendant la majeure partie de la course et était prêt pour une solide récolte de points en seconde avant qu’une panne de pneu ne le fasse sortir du top dix.

Un arrêt supplémentaire a coûté à Verstappen une chance de victoire. Verstappen a terminé deuxième mais était terriblement proche d’une victoire après la crevaison de Hamilton au dernier tour. Le pilote Red Bull en tête s’est arrêté pour des pneus tendres frais avec deux tours à faire après la crevaison de Bottas pour obtenir le point le plus rapide. Il l’a compris, mais s’il était resté à l’écart, il aurait peut-être gagné – en supposant que ses pneus auraient pu durer jusqu’à la fin.

Norris sur-qualifié Sainz et les deux pilotes McLaren se sont affrontés à Ricciardo pendant la majorité de la course. Sainz devait terminer cinquième avant que son pneu ne tombe en panne dans l’avant-dernier tour et il est tombé jusqu’au 13e; Norris a récolté la place perdue par son coéquipier et occupe remarquablement la quatrième place du championnat des pilotes.

Ocon a été plus lent que Ricciardo en qualifications et en course, mais a profité de pannes de pneus avant de terminer sixième, ajoutant à la solide récolte de points de Renault et à son meilleur résultat depuis son retour.

George Russell a d’abord réussi à sortir de la Q1, mais après les qualifications, il s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous les drapeaux jaunes – une erreur importante qui l’a laissé dernier. Le drapeau jaune a été déployé en Q1 grâce à la rotation de Nicholas Latifi lors de sa dernière manche.

Antonio Giovinazzi a surpassé Kimi Raikkonen pour la troisième fois cette saison, mais les deux pilotes étaient absents après la Q1 et ont commencé 16e et 17e. Il était toujours en avance sur son coéquipier lorsque l’aileron avant de Raikkonen a échoué et il a été contraint de battre avec quatre tours à faire.

Magnussen a pris le départ devant Grosjean et a pris un excellent départ jusqu’à ce qu’il soit large au Club et soit éliminé de la course par Albon. Grosjean a pris un pari lors de la deuxième voiture de sécurité et est resté à l’écart, mais il s’est retourné contre lui et sa course a été ruinée, terminant 16e, et ne s’est pas lié d’amitié avec ses mouvements défensifs limites sur Sainz et Stroll.

Daniil Kvyat a quitté la course au 11e tour lorsque son pneu arrière droit est tombé en panne et qu’il a heurté les barrières avec force. Après un test Covid-19 positif a exclu Sergio Perez du week-end, son remplaçant Nico Hulkenberg était absent avant même que la course ne commence après qu’un boulon desserré ait empêché son moteur de démarrer.

