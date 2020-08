Lewis Hamilton a ajouté une cinquième victoire au GP d’Espagne à son décompte croissant, doublant tout le monde sauf ses collègues podiums.

Bottas a terminé troisième avec Lance Stroll de Racing Point donnant un coup de main à Max Verstappen en gardant le Finlandais derrière lui pour les premiers tours de course.

La chaleur étouffante, l’usure des pneus et la gestion des pneus ont donné le ton du Grand Prix d’Espagne, sixième manche du Championnat du monde de F1 2020.

Hamilton a mené de la pole position avec Verstappen, P3 sur la grille, balayant l’extérieur pour prendre la deuxième place alors que Valtteri Bottas a dû retenir les Racing Points, perdant contre Lance Stroll mais restant devant Sergio Perez. Pierre Gasly a pris un excellent départ pour passer de la 10e à la 8e, Lando Norris pas tellement, passant de la 8e à la 10e.

C’était la première et la deuxième décidées.

«Il est important de passer à travers Stroll, nous pouvons encore faire une course», était le message à Bottas mais c’était plus facile à dire qu’à faire avec la Mercedes 2020 essayant de passer l’édition 2019. Il a finalement réussi au début du tour 5.

Bottas a laissé tomber le Racing Point presque immédiatement tandis que Verstappen se plaignait que Hamilton conduisait « super lentement », le Britannique reconduisant le pilote Red Bull dans son coéquipier, ouvrant la porte à Bottas pour saper Verstappen dans les arrêts aux stands.

« Il conduit très lentement. » Seul Verstappen dirait cela à une Mercedes 😂 # SpanishGP pic.twitter.com/Oz7DGvj56Q – tami. (@Vetteleclerc) 16 août 2020

Avec la gestion des pneus en jeu sur le terrain au 10e tour, Hamilton a mené Verstappen de deux secondes avec Bottas environ deux autres mauvais. Stroll avait six secondes de retard sur Bottas et chutait à chaque tour alors qu’il était poursuivi par Perez, Alex Albon, Carlos Sainz et Pierre Gasly. Charles Leclerc et Lando Norris étaient dans le top dix avec Sebastian Vettel, premier pilote sur les médiums, frappant à la porte en 11e.

15 tours et Hamilton, après avoir soigné ses pneus, a accéléré son rythme – «continuez à construire cet écart et nous pouvons prolonger» – avec Verstappen, qui se plaignait de son caoutchouc, incapable de rester avec lui. Le Néerlandais perd des dixièmes tour par tour mais garde toujours Bottas deux secondes derrière lui.

Son coéquipier Red Bull, Albon, a été le premier à être au stand, échangeant ses softs contre des durs au 17e tour, et sortant P16 derrière la Renault d’Esteban Ocon. C’était, à première vue, un échange étrange étant donné que les pilotes se sont tous plaints des pneus durs vendredi.

Alex est le premier à se présenter au 17e tour et affronte un ensemble de pneus durs @pirellisport. Il revient à la piste en P16 #SpanishGP pic.twitter.com/vetsEfLUfa – Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 16 août 2020

Les plaintes concernant les pneus de Verstappen ont augmenté en volume et en intensité, mais l’équipe lui a dit de rester à l’écart car ils n’avaient pas un écart sûr. «Je perds tellement de temps, qui se soucie du trafic, je vais facilement les dépasser», a-t-il estimé. Verstappen s’est arrêté au 21e tour, 1.9s !!!, et il est sorti sur les pneus moyens devant les coéquipiers de Racing Point.

Gasly, Norris était le prochain parmi les dix premiers à s’arrêter, tout comme Daniil Kvyat après plusieurs tentatives infructueuses de prendre P11 de Vettel. Sainz était le suivant, puis Hamilton à la fin du 23e tour. Un peu arrière gauche lent, 4,3s, et il est sorti P1 alors que Bottas s’arrêtait également, tous deux chaussés de pneus moyens. Hamilton, Verstappen, Bottas était à l’ordre.

Verstappen n’a pas été charmé par son mur des stands: «Pourquoi ne pas nous concentrer uniquement sur notre course au lieu de regarder constamment Lewis?» La réponse: «Baissez la tête Max, s’il vous plaît».

Promenade au 27e tour qui sort bien devant Albon, dont la stratégie des pneus durs semble de plus en plus faire de lui un agneau sacrificiel. Sainz, aux pneus tendres, a également devancé Albon.

Stroll, Leclerc et Vettel ont ajouté leurs noms à la liste des opposants. Perez est sorti derrière Sainz mais devant Albon avec les Ferrari P13 et 14, tous deux tombant derrière Kvyat. Leclerc passa rapidement Kvyat. Vettel était presque sept secondes derrière lui.

Avec les trois premiers gérant leurs pneus et Racing Point effectuant leur propre course, Sainz, Albon, Gasly, Norris et Leclerc ont livré l’excitation de mi-course.

TOUR 35/66 Leclerc. Norris. Courses. C’est tout. C’est le Tweet. # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/AhfAOYUkm5 – Formule 1 (@ F1) 16 août 2020

Leclerc et Ferrari ont fait monter la barre au 38e tour alors que le moteur du pilote monégasque s’est éteint et qu’il a tourné. «Moteur arrêté, cassé, je ne sais pas ce qui s’est passé», a-t-il déclaré avant de mettre la voiture en marche mais il était en 20e position. Il a boxé, jeu terminé.

Son coéquipier Vettel a été prévenu que la pluie devrait arriver vers le 50e tour. Nous avons attendu… Verstappen a été averti d’arrêter de gérer les pneus et d’accélérer. On a attendu ça aussi… Sainz a opposé, Albon vient ensuite, puis Verstappen, suivi de Stroll pendant qu’un à un les deux pilotes effectuaient leurs manœuvres. Verstappen abandonnant P2 à Bottas dans le processus tandis que Sainz et Albon ont eu un quasi-accident alors que le pilote Red Bull tentait de dépasser la McLaren à l’extérieur. Oh si très proche.

Mercedes a finalement opposé Bottas au 48e tour, mettant un jeu de pneus tendres sur la W11. Il est sorti derrière le Néerlandais, sept secondes plus tard. Hamilton s’est arrêté deux tours plus tard, sortant sur un ensemble de médiums, qu’il a demandé après avoir dit à Mercedes qu’il était satisfait des pneus à flancs jaunes.

Avec 15 à faire, les Mercs ont couru 1-3 avec Verstappen dans le sandwich suivi de Perez, qui a eu une pénalité de cinq secondes pour avoir ignoré les drapeaux bleus, et Vettel qui était sur un arrêt avec le pilote et Ferrari se demandant s’il pouvait terminer le tour sur ses pneus tendres actuels.

« Putain, je t’ai demandé ça avant! » La radio de l’équipe de Seb cette année est en or 😂 pic.twitter.com/QkHyXYVLPv – tami. (@Vetteleclerc) 16 août 2020

Vettel: «Je peux le faire. Essayons. Il n’y a rien à perdre. » Ingénieur: « Exactement, vous êtes P5, c’est ce que je demandais. » Mais avec des pneus vieux de 30 tours, Stroll a facilement pris la cinquième place de Vettel au 57e tour, Sainz prenant alors la P6 au 60e tour.

Hamilton a remporté la victoire, sa cinquième en Espagne, doublant tout le monde sauf Verstappen et Bottas, qui l’ont rejoint sur le podium. Hamilton avait 24s d’avance sur Verstappen au drapeau à damier.

Mais alors que le Britannique a remporté la victoire, Bottas a remporté le point au tour le plus rapide en opposant à l’avant-dernier tour pour un tout nouvel ensemble de pneus moyens et en un temps de 1: 18,183 dans le dernier tour – un nouveau record du tour de course.

Perez a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position, mais c’est Stroll qui a pris la 4e place en raison du penalty de son coéquipier. Perez était cinquième devant Sainz et Vettel.

Albon, Gasly et Norris ont complété le top dix.

Romain Grosjean a eu une fin mouvementée à son grand prix qui comprenait un incident avec Antonio Giovinazzi qui fait l’objet d’une enquête et quelques tours plus tard, une traversée des trottoirs et une vrille. Il était P19, dernier.

Résultat

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Max Verstappen Red Bull 24.177s

3 Valtteri Bottas Mercedes 44.752s

4 Lance Stroll Racing Point 1 tour

5 Sergio Perez Racing Point 1 tour

6 Carlos Sainz McLaren 1 tour

7 Sebastian Vettel Ferrari 1 tour

8 Alex Albon Red Bull 1 tour

9 Pierre Gasly AlphaTauri 1 tour

10 Lando Norris McLaren 1 tour

11 Daniel Ricciardo Renault 1 tour

12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1 tour

13 Esteban Ocon Renault 1 tour

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 tour

15 Kevin Magnussen Haas 1 tour

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 tour

17 George Russell Williams 1 tour

18 Nicholas Latifi Williams 2 tours

19 Romain Grosjean Haas 2 tours

N’a pas fini

Moteur Charles Leclerc Ferrari Lap 38

