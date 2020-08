Date publiée: 4 août 2020

Alors que Gerhard Berger dit comprendre si Sebastian Vettel veut rejoindre Aston Martin, il pense que l’homme Ferrari devrait prendre sa retraite.

L’avenir de Vettel a été jeté dans les airs au début de cette année lorsqu’il a été révélé que Ferrari ne renouvellerait pas son contrat à la fin de la saison.

Ses options semblent maintenant être la retraite, prendre un an de congé ou rejoindre Aston Martin pour 2021. Berger pense que le joueur de 33 ans devrait l’appeler un jour.

«Sebastian a été quatre fois champion du monde et a traversé tout cela en bonne santé. Mon conseil serait de prendre sa retraite », a-t-il déclaré à la publication allemande Sportbuzzer.

«D’un autre côté, je connais très bien Sebastian. C’est un coureur pur-sang, il veut à nouveau gagner des courses. Pour le moment, Racing Point est le meilleur endroit pour le faire. Ils ont une voiture qui peut mettre Perez ou Lance Stroll sur le podium. »

Rendez-vous dans la boutique de Formule 1 pour tous vos produits officiels Sebastian Vettel

La forme de Vettel au cours des dernières saisons, au cours desquelles il a perdu deux combats pour le titre contre Lewis Hamilton et a été battu par son coéquipier Charles Leclerc, a conduit de nombreuses personnes à remettre en question ses capacités.

Bien qu’il pense qu’il devrait prendre sa retraite, Berger n’est pas d’accord avec cette évaluation et pense toujours que le pilote Ferrari est assez bon pour concourir au sommet avec la bonne voiture.

Compte tenu de cela, il comprend pourquoi Vettel serait intéressé à rejoindre Aston Martin.

«Je dirais qu’un pilote de calibre comme Sebastian est clairement digne du podium et qu’il pourra peut-être battre Mercedes un jour ou au moins jouer un rôle au sommet», at-il ajouté.

«C’est une bien meilleure situation que ce qu’il trouve chez Ferrari. C’est donc une alternative réaliste – et j’aurais une compréhension totale s’il franchissait cette étape.

C’est un début de saison difficile pour Vettel. Alors que Leclerc a réussi à marquer deux podiums et 33 points, Vettel ne compte que 10 points à son actif avec P5 son meilleur résultat.

Son week-end de course au Grand Prix de Grande-Bretagne a été son pire encore. Après s’être qualifié en P10, il a baissé l’ordre dans la course et n’a obtenu qu’un point en raison de pannes de pneus pour Valtteri Bottas et Carlos Sainz devant lui. Leclerc, quant à lui, partait en P4 et terminait en P3.