Valtteri Bottas a déclaré qu’il n’avait aucun moyen de savoir que son pneu était sur le point de tomber en panne dans les derniers tours du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le pilote Mercedes courait deuxième lorsqu’il a subi une crevaison au passage de l’entrée de la voie des stands. Il a dû effectuer un tour complet sur le pneu crevé, ce qui l’a fait sortir des points. Il a terminé 11e.

« Bien sûr [it’s] vraiment décevant et très malchanceux », at-il déclaré après la course. «Je savais que j’avais une crevaison et j’ai donc dû faire le tour du tour. Donc pas idéal.

Deux périodes de Safety Car au début de la course signifiaient que Bottas, Lewis Hamilton et leurs rivaux sont passés aux pneus durs plus tôt qu’ils ne l’auraient fait normalement.

«Nous savions que ce serait un long relais avec le pneu dur», a déclaré Bottas. «Bien sûr, j’essayais de faire pression sur Lewis.

«Mais vers la fin, je commençais à avoir de plus en plus de vibrations. J’ai signalé cela et à la fin, j’ai pensé que, qui sait, il pourrait y avoir un problème. Alors bien sûr, j’ai commencé à gérer un peu.

«Mais c’est arrivé comme ça, si soudainement, je ne pouvais pas vraiment prédire que cela se produirait. Pas grand chose à dire vraiment.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, a choisi d’apporter des pneus plus tendres pour la course du week-end prochain, lorsque les conditions devraient également être plus chaudes.

«Ce sera un problème pour tout le monde», a déclaré Bottas. «Bien sûr, un arrêt ne se produira pas avec les composés que nous avons la semaine prochaine.

«Je suis donc sûr qu’il y aura encore beaucoup de choses à apprendre de ce week-end. Mais il faut juste passer à autre chose, je suppose.

