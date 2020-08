Valtteri Bottas a dirigé une première séance d’entraînement silencieuse alors que l’activité reprenait à Silverstone avant le Grand Prix du 70e anniversaire de ce week-end.

Le pilote Mercedes a établi un temps de référence de 1’26,166 sur des pneus souples. Les 20 pilotes ont utilisé ce composé exclusivement pendant les 90 premières minutes de course.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, a apporté un mélange plus souple de composés pour la course de ce week-end par rapport à ceux utilisés le week-end dernier. Chaque pilote n’a que deux séries de hards (qui sont les médiums de la semaine dernière) et trois séries de médiums (les softs de la semaine dernière) pour les voir tout au long du week-end. Le nouveau pneu souple s’avérant très fragile, les équipes sont apparues soucieuses de préserver leurs stocks de caoutchouc plus durable.

Le vainqueur du week-end dernier, Lewis Hamilton, a effectué un dixième de seconde plus lent que son coéquipier, complétant un autre doublé d’entraînement pour Mercedes.

Max Verstappen a préféré ne pas fixer d’heure dans la première moitié de la session, couvrant plutôt une série de tours d’installation. Une fois lancé, le pilote Red Bull a repris sa position de plus en plus habituelle de «meilleur des autres» derrière les deux W11, à sept dixièmes de seconde à la dérive.

Il avait Nico Hulkenberg en étroite compagnie. Le pilote Racing Point, de retour dans le siège de Sergio Perez pour un deuxième week-end, a arrondi Silverstone à cinq centièmes de seconde plus lent que le Red Bull, et l’a pris avec une détermination tranquille lorsque son ingénieur de course l’a accidentellement appelé «Checo».

Charles Leclerc a assuré que l’une des Ferrari figurait dans le top cinq. Son coéquipier Sebastian Vettel n’était qu’à deux places derrière lui, même si le duo était séparé par plus de quatre dixièmes de seconde, plus le Red Bull d’Alexander Albon. Le deuxième Racing Point of Lance Stroll a pris la huitième place.

Le top 10 a été complété par AlphaTauri de Daniil Kvyat et Renault d’Esteban Ocon. Les pilotes ont eu du mal pour l’adhérence alors que les pilotes usaient leurs softs vers la fin de la session, et Ocon a glissé largement à Brooklands. Pierre Gasly, 11e plus rapide, a plongé pour les stands avec ce qui ressemblait à une ligne de cloques au milieu de son arrière droit Pirelli.

Aucun des pilotes McLaren n’est apparu dans le top 10, et la paire Alfa Romeo a soutenu le bas des feuilles de temps. Robert Kubica, en poste de pilote de réserve à nouveau en place sur Antonio Giovinazzi, n’était qu’à trois dixièmes de seconde de Kimi Raikkonen.

Premier classement pratique

Première pratique des lacunes visuelles

Valtteri Bottas – 1’26,166

+0,138 Lewis Hamilton – 1’26,304

+0,727 Max Verstappen – 1’26,893

+0,776 Nico Hulkenberg – 1’26,942

+0.896 Charles Leclerc – 1’27.062

+1,1114 Alexander Albon – 1’27,280

+1,332 Sebastian Vettel – 1’27,498

+1,373 Lance Stroll – 1’27,539

+1,487 Daniil Kvyat – 1’27,653

+1,535 Esteban Ocon – 1’27,701

+1,541 Pierre Gasly – 1’27,707

+1,680 Lando Norris – 1’27.846

+1,742 Romain Grosjean – 1’27,908

+1,972 Carlos Sainz Jnr – 1’28,138

+2,004 George Russell – 1’28,170

+2,060 Nicholas Latifi – 1’28,226

+2,345 Daniel Ricciardo – 1’28,511

+2,489 Kimi Raikkonen – 1’28,655

+2,794 Robert Kubica – 1’28,960

+3,153 Kevin Magnussen – 1’29,319

Les conducteurs à plus de dix secondes de retard ont omis.

