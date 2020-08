Date publiée: 15 août 2020

Lewis Hamilton a félicité Valtteri Bottas pour l’avoir gardé «honnête» en propulsant son coéquipier Mercedes en P1 sur la grille de départ du Grand Prix d’Espagne.

Hamilton a décroché la 92e pole position de sa carrière et sa cinquième au Grand Prix d’Espagne après que son premier tour en Q3 – un 1: 15,584 – soit resté invaincu tout au long de la dernière séance.

Seulement 0,059 seconde se sont séparés de la paire Mercedes à la fin de Q3 et cette marge était hors de la zone de confort d’Hamilton.

«Je me sentais vraiment fort quand je suis arrivé ici», a déclaré Hamilton dans le paddock.

«C’était agréable de voir à travers les séances de qualification que j’avais généralement le dessus sur Valtteri, qui est exceptionnellement rapide dans le tour de qualification.

«Il a travaillé si dur sur le simulateur, a beaucoup étudié au cours de ces années et devient de plus en plus fort. Il devient alors de plus en plus difficile pour moi de relever la barre.

«Il me garde honnête et aujourd’hui était un peu plus proche que je l’aurais souhaité. J’aime avoir un bon dixième et demi, deux dixièmes d’écart avec celui qui se trouve à côté de moi.

Hamilton aura Bottas pour compagnie au premier rang, tandis que Max Verstappen de Red Bull sera sur le point de passer de la 3e place à long terme jusqu’au virage 1 du Circuit de Catalunya.

« Je ne pouvais pas aller plus vite dans mon deuxième tour », a rapporté Hamilton. «Je pensais que je pouvais mais ce n’était pas un bon tour. Le premier était correct, je suppose, et il a fait le travail heureusement.

«L’équipe a fait un travail incroyable et nous apprenons constamment. J’étais ici avec les gars jusqu’à 22 heures hier soir juste pour regarder dans les détails et voir où nous pouvons nous améliorer pour la course parce que ces Red Bull sont super rapides.

«Il y a tellement de chemin vers le premier virage ici, donc le travail n’est pas fait, c’est certain.

«Il est très difficile de suivre ici, donc le positionnement est bon, mais ce sera difficile à partir de la pole position et c’est ce sur quoi je dois travailler et faire de mon mieux.»

Une 5️⃣ème pole à @Circuitcat_eng! 💪 @LewisHamilton peut-il remporter une 5ème victoire dimanche à Barcelone? 🤔 #SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/4F80ot3x2J – Formule 1 (@ F1) 15 août 2020

La saison 2020 révisée signifie que le Grand Prix d’Espagne se déroule au milieu de l’été par opposition aux conditions plus fraîches de mai et Hamilton dit que la lutte physique est un véritable défi.

«Physiquement, c’est difficile», déclare Lewis Hamilton. «C’est le plus rapide que nous ayons jamais parcouru ici, donc les forces à travers votre corps sont assez intenses.

«La quantité que vous pouvez freiner maintenant, c’est encore plus lourd qu’avant, donc il y a beaucoup de stress sur votre cœur.

«Vous êtes à plat aux virages 3 et 9, donc beaucoup de stress sur votre cou aussi. Tout votre corps veut juste se déplacer sur le côté de la voiture et comme il fait si chaud, vous devez être encore plus prudent sur l’accélérateur car vous pouvez surchauffer les pneus arrière.

«En termes d’équilibre, il y a assez de vent. Nous avons un vent de face dans le virage 1, ce qui est plutôt bon, mais cela devient un vent arrière dans les virages 4, 9 et 10. Il y a des virages où vous savez que vous pouvez pousser et certains où vous ne pouvez pas.

«Vous essayez toujours de trouver cette limite et c’est à ce moment-là que la voiture veut simplement se détacher.

«Mais nous traversons tous cela et j’ai énormément de respect pour les gars ici qui luttent contre des problèmes similaires.»

