Il ne fait aucun doute que Lewis Hamilton est l’un des plus grands qualifiés de l’histoire de la Formule 1 – là-haut avec Ayrton Senna et Michael Schumacher – alors quand Valtteri Bottas le bat, le Finlandais peut être excusé un ressort dans sa démarche jusqu’à ce que, bien sûr, il soit battu à nouveau par son coéquipier Mercedes.

Vaincre le Britannique en qualifications à Silverstone a demandé un effort considérable et tout le crédit à Bottas pour cela, mais il fait maintenant face à un test encore plus difficile: garder un Hamilton blessé derrière lui pour la course sera le véritable test.

Valtteri peut-il devenir méchant et faire preuve de souplesse lorsqu’il affronte Lewis? Merc le permettra-t-il? Est-ce que Lewis y consentira? Eh bien, c’est ce qu’il faudra pour faire un concours de cette saison et tout est entre les mains de Valtteri et tout ce qu’il peut tirer de la W11 – la F1 de plus en plus parfaite.

Dans son rapport post-qualification, le Finlandais n’a pas tardé à donner le crédit là où il était dû: «Le Polonais se sent vraiment bien aujourd’hui. C’est un privilège de conduire cette voiture incroyable – c’est si rapide.

«J’adore me qualifier quand c’est comme ça, c’était très amusant. Nous avons apporté quelques modifications aux réglages depuis le week-end dernier et pour moi, la performance était bien meilleure aujourd’hui. Je savais que j’aurais l’occasion de m’améliorer lors de la deuxième manche du troisième trimestre et j’ai rassemblé les secteurs,

«J’ai absolument tout tiré de moi et de la voiture. Un one-stopper sera difficile avec les poulies que nous avons ce week-end – mais je sais que l’équipe examinera toutes les options pour demain.

«Je pense que le rythme de course est là et j’espère pouvoir prendre un autre bon départ comme le week-end dernier. Je suis bien placé pour la course, mais nous savons tous que les points sont attribués le dimanche », a ajouté Bottas qui cherchera à ajouter à son total de huit victoires en F1 d’ici la fin de demain.

L’homme le plus susceptible de l’arrêter, bien sûr, est son coéquipier Hamilton, le champion du monde en titre avait moins d’un dixième de moins que son coéquipier et cherchera à faire amende honorable dimanche et forcera le vrai Bottas à se lever et à montrer ce qu’il a vraiment. a quand ça compte.