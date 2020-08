Date publiée: 8 août 2020

Carlos Sainz a révélé que les changements de carrosserie de sa McLaren avaient provoqué sa sortie en Q2 au Grand Prix du 70e anniversaire – mais ils étaient nécessaires pour qu’il puisse même courir.

L’Espagnol était parmi les principales victimes lors d’une séance de qualification très serrée en dehors du duo Mercedes qui a de nouveau dominé, terminant 13e avant de remonter d’une place en raison de la pénalité sur la grille d’Esteban Ocon pour avoir empêché George Russell.

Il a révélé plus tard que des travaux devaient être effectués sur sa voiture pour faciliter le refroidissement et que sinon, cela l’aurait mis dans une situation impossible pour la course.

Lando Norris, coéquipier de Sainz, s’est qualifié P10 dans ce qui était la première fois depuis le Grand Prix du Brésil de l’année dernière qu’une McLaren n’avait pas atteint la Q3.

«Nous étions déterminés à courir sur des médiums quoi qu’il arrive, mais malheureusement, nous avons raté la coupe en Q3. J’ai également dû changer la carrosserie après FP3 pour aider au refroidissement, ce qui nous a coûté du temps au tour à cause de la traînée. Nous nous battrons demain pour revenir dans les points! 👉https: //t.co/XOFlwV6N5C pic.twitter.com/b1NwS3l6Ap – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 8 août 2020

Rendez-vous dans la boutique de Formule 1 pour tous vos produits officiels Carlos Sainz

Sainz a déclaré: «Nous avons eu un problème avec ma voiture en FP3. Nous avons vu que la température de la voiture était beaucoup plus élevée et nous avons dû ouvrir beaucoup les trous de refroidissement arrière pour la refroidir. Cela nous a coûté la vitesse maximale, ce qui est essentiel ici.

«Vous pouvez voir dans les deux voitures, l’une a les trous de refroidissement à l’arrière plus fermés et l’autre est beaucoup plus ouverte. Cela coûte ici beaucoup de traînée et de vitesse de pointe.

«Si nous voulions courir demain, nous devions changer cette carrosserie. Il n’y avait pas d’autre moyen.

«Lorsque les qualifications ont commencé, nous avons vu que les autres allaient un peu plus vite que le week-end dernier, alors que nous étions un peu bloqués.

«Je suis un peu frustré à ce sujet. Quoi qu’il en soit, je pense que nous ne sommes pas dans une si mauvaise position pour demain. Je vais essayer de démarrer à plein gaz, comme toujours, et essayer de revenir.

Norris, quant à lui, a insisté sur le fait qu’il était «toujours raisonnablement satisfait» de la qualification de la 10e place alors qu’il entend poursuivre son excellent début de saison, actuellement quatrième du championnat du monde des pilotes.

« Il n’y avait pas beaucoup plus dans la voiture », a déclaré l’Anglais. «Je ne suis pas déçu, je pense que P10 est là où nous devrions être. C’est réaliste. »

Concernant ses perspectives pour la course, Norris a ajouté: «Je ne pense pas que nous soyons les meilleurs sur les pneus, comme nous l’avons prouvé le week-end dernier, et nous sommes évidemment un peu plus en arrière.

« Ça va être difficile. Je pense que nous devons attendre et voir et en tirer le meilleur parti. Mais comme nous l’avons vu chaque week-end jusqu’à présent cette saison, tout peut arriver jusqu’au tout dernier tour, nous devons donc être là quand cela compte et essayer de tirer le meilleur parti de chaque opportunité.

Suivez toute l’action du Grand Prix du 70e anniversaire avec le live center PlanetF1